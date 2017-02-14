Специалисты Samsung Electronics первыми разработали технологию синтеза аморфного графена

Похоже, что в будущем графен все же найдет широкое применение в различной электронике. Только недавно мы писали о том, что исследователям из Университета штата Канзас удалось найти доступный способ массового производства графена. Теперь же команда исследователей Samsung Electronics и корейского Университета Сонгюнгван заявила о создании уникальной технологии синтеза аморфного графена.

Графен, который часто называют «чудо-материалом» представляет собой двумерные листы атомов углерода и благодаря кристаллической структуре идеально подходит для использования в гибких и прозрачных дисплеях для смартфонов и носимой электроники.

Впервые о впечатляющих характеристиках графена заговорили в 2004 году. После этого по всему миру стартовали исследования, связанные с графеном. Но большинство проектов были ограничены кристаллическими формами материала, которые легче синтезировать.

Команде корейских специалистов первой удалось разработать технологию синтеза аморфного графена, который свойствами и характеристиками сильно отличается от своего кристаллического собрата. Этот новый материал имеет низкую электрическую проводимость, что расширяет область его применения далеко за пределы электроники. Говорится, что он даже может использоваться для опреснения воды.

Разница между структурой кристаллического графена и аморфного графена разработки Samsung хорошо видна на изображении выше.

Отметим, что специалисты института передовых технологий Samsung (Samsung Advanced Institute of Technology) совместно с Институтом передовых материалов и технологий Университета Сонгюнгван занимаются разработкой технологии синтеза монокристаллического графена, пригодного для дальнейшего использования в микроэлектронике, с 2014 года. И это новое достижение дополняет предыдущие успехи команды. Отмечается, что важность последнего открытия заключается в том, что оно расширяет спектр двухмерных материалов. Новые свойства аморфного графена открывают новые области применения.

Увы, о сроках коммерциализации и применении технологии в серийных продуктах пока ничего не говорится, что наталкивает на мысль, что технология все еще нуждается в доработке.

Источник: theinvestor