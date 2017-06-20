ВРУ может обязать провайдеров иметь дополнительное оборудование для отключения запрещенных сайтов
На этой неделе Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о вопросах безопасности в информационной сфере. Об этом журналистам в парламенте сказал первый заместитель председателя фракции партии «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко.
«Вопрос контроля за информационным пространством страны — это вопрос безопасности страны. Не забывайте, что мы находимся в стадии войны, и со стороны России используются различные интернет технологии для воздействия на информационное пространство нашей страны. Это важнейший на сегодняшний день вопрос, которым надо серьезно заниматься … У нас есть для этого совет СНБО. Поэтому на этой неделе, по моей информации, должен быть зарегистрирован и подан на рассмотрение ВР соответствующий законопроект. Это закон о вопросах безопасности в информационной сфере. Суть документа в том, что провайдер должен иметь дополнительное оборудование для оперативного отключения тех сайтов, которые, по решению суда, не соответствуют законам Украины», — подчеркнул парламентарий.
Но в связи с этими требованиями у провайдеров могут возникнуть дополнительные расходы. Решить данную проблему должен будет Кабинет министров Украины.
«И здесь возникает экономический вопрос… Каким образом помочь провайдерам приобрести это оборудование. И здесь вопрос к Кабинету министров, когда, возможно, стоит говорить об изменениях в бюджет страны о выделении средств на кредитование бизнеса, для приобретения этого оборудования. По моей информации, одному провайдеру нужно будет приобрести оборудования на $1,2-1,5 млн», — отметил Кононенко.
Источник: УНИАН
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