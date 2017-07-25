Western Digital создала 64-слойную флэш-память 3D NAND X4 (BiCS3), способную хранить четыре бита в одной ячейке

Компания Western Digital представила новую 64-слойную флэш-память типа 3D NAND X4 (BiCS3), способную хранить четыре бита в одной ячейке. При создании новой памяти Western Digital использовала успешный опыт внедрения микроархитектуры X4 в памяти 2D NAND и имеющиеся производственные возможности. Все это, как утверждается, позволило обеспечить распознавание шестнадцати уровней проводимости, необходимое для хранения в одной ячейке четырех битов данных.

Возможность хранения в одной ячейке четырех битов информации повышает плотность хранения, за счет чего снижается удельная стоимость хранения. Говоря конкретнее, плотность новых кристаллов BiCS3 X4 составляет 768 Гбит, что на 50% больше плотности микросхем прошлого поколения BiCS3 X3, равной 512 Гбит.

Первые продукты на базе новой памяти производитель обещает показать на августовском мероприятии Flash Memory Summit. Там же должна пройти демонстрация возможностей новой памяти в составе готовых систем. Будущие поколения флэш-памяти Western Digital с объемной компоновкой, включая 96-слойную память BiCS4, также будут использовать нынешнюю архитектуру X4.

Источник: cdrinfo