10 флагманов 2019 года на платформе Qualcomm





С нынешней скоростью выхода новых смартфонов прошлые модели не успевают устареть. Особенно это касается флагманов, ведь по начинке и возможностям они не теряют актуальность еще год или два после релиза. Поэтому мы собрали подборку именно таких аппаратов 2019 года на популярной платформе от Qualcomm, которые все еще в строю в 2020 и при этом успели подешеветь.

OnePlus 7 Pro

Бывшая компания по производству «убийц флагманов» сама стала выпускать топовые аппараты, но все равно дешевле конкурентов Samsung, Sony и Huawei. Одна из актуальных даже сейчас моделей — OnePlus 7 Pro. У нее большой яркий AMOLED-экран без вырезов с разрешением 3120 на 1440 пикселей, встроенный сканер отпечатков пальцев, поддержка HDR10+ и частота обновления 90 Гц. Напомним, что экран 60 Гц даже у свежих iPhone 12. Конечно, тут есть и USB Type-C, и NFC и быстрая зарядка, поддержка aptX, LDAC и Bluetooth 5.0.

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T Pro — еще один прошлогодний флагман и прочти полная копия модели выше. Только тут более мощный чип Snapdragon 855 Plus. Остальные характеристики те же, включая выдвижной модуль 16-мегапиксельной фронтальной камеры, запись замедленного видео и быстрая зарядка. А вот с ценником странно — он немного дешевле OnePlus 7 Pro, хотя по логике должно быть наоборот.

Sony Xperia 5

Недалеко по цене ушел и фотофлагман Sony Xperia 5. При диагонали 6,1 дюйма у смартфона компактный, тонкий узкий корпус, отчего это один из самых удобных для руки топовых моделей последних лет. Sony Xperia 5 работает на Qualcomm Snapdragon 855 + в паре с графикой Adreno 640. Оперативной памяти — 6 ГБ, постоянной — 128 ГБ. Но этот смартфон чаще выбирают не из-за начинки, а благодаря камере. Она здесь тройная с датчиками 12 Мп. Но пусть вас не смущает их малое количество, потому что тут есть и оптическая стабилизация для видео и фотосъемки и гибридная электронная, HDR и много разных особенностей.

Sony Xperia 1

Sony Xperia 1 — прошлогодний флагман Sony, отличающийся вытянутым 6,5-дюймовым экраном CinemaWide с соотношением 21:9. Именно по его образу была создана Sony Xperia 5, являющаяся его более компактной копией. У смартфона 4К OLED-экран с кинематографичным соотношением сторон 21:9. Производитель позиционирует его, как гаджет, на котором удобно и возможно смотреть 4К-контент, включая то, что снято этим же смартфоном. Корпус Sony Xperia 1 защищен от воды и пыли по стандарту IP68. Внутри находится процессор Qualcomm Snapdragon 855 с графическим чипом Adreno 640, тройная камера с датчиками 12 Мп, пятиосевой стабилизацией изображения, эффектом боке и возможностью снимать замедленные видео при 960 к/с.

Google Pixel 4/4 XL

Флагманы Google не очень у нас популярны, но это яркие и красивые модели с «чистым» Android и максимально долгой поддержкой ОС. К тому же, они первыми получают обновления при выходе свежих версий системы. Google Pixel 4 и 4 XL основаны на Snapdragon 855 + с Adreno 640. У них большие безрамочные экраны с поддержкой HDR и частотой обновления 90 Гц. Модели славятся и камерами, которые здесь на 13 и 16 мегапикселей. Есть фазовый автофокус, гибридная стабилизация изображения и другие особенности для качественной съемки. Не забыли о быстрой и беспроводной зарядках.

LG G8s ThinQ

Эта модель стала упрощенной версией главного флагмана LG, но по характеристикам и не скажешь, в том плане, что они почти такие же. Основа LG G8s ThinQ классическая для прошлогодних топовых моделей — Snapdragon 855 + GPU Adreno 640. OLED-дисплей на 6,21 дюйма получил разрешение 2248×1080 пикселей. Корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP68, есть NFC и быстрая зарядка. Правда, батарея тут слабовата — 3550 мАч. Основная камера LG G8s ThinQ тройная с датчиками 12, 12 и 13 Мп. Заявлены оптический зум и оптическая стабилизация, поддержка HDR и панорамы, а также съемка замедленного видео 240 к/с, но только в 720р.

Samsung Galaxy S10/S10+

Эти две модели легко составят конкуренцию флагманам 2020 года. Samsung Galaxy S10 и S10+ даже год спустя, что много по меркам рынка смартфонов, остаются очень функциональными и производительными решениями. Пользователи найдут в них закругленные по краям Dynamic AMOLED-экраны с отверстиями для селфи-камер, встроенные сканеры отпечатков пальцев и поддержку технологии HDR10+. У обеих моделей установлена тройная основная камера с двойной оптической стабилизацией изображения и модулями на 16, 12 и 12 Мп. Процессоры Snapdragon 855 или Exynos 9820 в зависимости от региона. Оперативной памяти — 8 ГБ, встроенной — 128 ГБ. Но есть версии с 12 ГБ и 1 ТБ ПЗУ. Аккумуляторы на 3400 и 4100 мАч соответственно. Доступны быстрая зарядка и быстрая беспроводная зарядка Fast Wireless Charging 2.0, а также технология обратной беспроводной зарядки PowerShare.

Samsung Galaxy Note 10/10+

Еще одни прошлогодние хиты от корейского производителя — Samsung Galaxy Note 10 и Note 10+. По возможностям и начинке они схожи с S серией, но у них другой дизайн и есть перо S Pen с массой возможностей. Модели отличаются диагональю экрана: у Galaxy Note 10 6,3 дюйма и разрешение 2280 на 1080 пикселей, у Note 10+ — 6,8 дюймов и разрешение 3040 на 1440 точек. Galaxy Note 10 работает с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, а у Note 10+ 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ, плюс microSD-карты. Аккумулятор у младшей версии емкостью 3500 мАч, а у старшей установлен на 4300 мАч. Есть и быстрая зарядка на 25 и 45 Вт соответственно. В зависимости от региона процессоры в смартфонах Snapdragon 855 или Exynos 9825.

Samsung Galaxy Fold

Galaxy Fold стал главным экспериментом Samsung в прошлом году, но несмотря на проблемы и выход второй версии, остается достаточно интересным смартфоном, учитывая его ценник и форм-фактор. Складной флагман получил основной 7,3-дюймовый Dynamic AMOLED-экран с разрешением 2152×1536 пикселей, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Процессор — Snapdragon 855. На другой стороне модели находится второй Super AMOLED-дисплей диагональю 4,6 дюймов и разрешением 1960×840 пикселей. Основная тройная камера Samsung Galaxy Fold получила модули 16, 12 и 12 Мп. Заявлены оптический зум, оптическая и программная стабилизация. Селфи-камера двойная с датчиками изображения 10 и 9 Мп. Есть еще одна 10-мегапиксельная камера, которую установили возле второго экрана, чтобы пользователям было удобно снимать селфи.

Xiaomi Black Shark 2 Pro

Летом 2019 года Xiaomi представила одни из самых мощных игровых смартфонов и назвала его Black Shark 2 Pro. У модели агрессивный дизайн, что соответствует сегменту, процессор Snapdragon 855 Plus с системой жидкостного охлаждения, 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. У Xiaomi Black Shark 2 Pro 6,39-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2340 на 1080 пикселей, подэкранным сканером отпечатков пальцев и технологией Magic Press 2.0, которая ускоряет действия экрана на нажатия пальцев пользователя, а также может иначе реагировать на силу нажатия. Игровой флагман оснащен аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой 27 Вт. Камера двойная с главным модулем Sony IMX586 на 48 Мп и датчиком на 13 Мп. Селфи-камера 20 Мп.