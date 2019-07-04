Xperia 1 — обзор смартфона Sony с экраном 21:9





Сейчас многие производители словно под копирку делают «безрамочные» корпусы и вырезы в дисплеях. Но не Sony. Выделить свои смартфоны из толпы похожих друг на друга компания решила своеобразным способом — вытянув экран вверх. Смелая попытка, правда? Представленный зимой флагман только добрался до нашей редакции. Характеристики смартфона на бумаге выглядят хорошо, а теперь посмотрим, как они сочетаются с необычным дисплеем, и удобно ли это получается на практике.

Комплектация и первые впечатления

Набор в коробке со смартфоном слегка повеселил. Кроме стандартной документации и зарядного блока со съемным кабелем, смартфон сопровождают переходник для стандартных наушников и гарнитура с 3,5 мм Jack, а не USB-C (наш тестовый образец не с полным комплектом, этой самой гарнитуры не оказалось). Так, для подключения комплектного аксессуара необходим переходник. Будь гарнитура с USB-C, этот момент вовсе не обратил бы на себя внимание.

Заводской защитной пленки, как раньше бывало у Sony, у этой модели нет. И с учетом размера экрана, как раз тут она была бы очень полезной. Как и чехол для защиты корпуса (что в целом справедливо для преимущественного большинства флагманских смартфонов). При первоначальной настройке пользователю покажут пару туториалов по работе фирменных жестов, наличие которых далеко не всем пользователям будет очевидным, а заодно будет предложено установить пару приложений (погода, Booking, Google Docs, Sheets и прочее).

Дизайн и удобство использования

Вытянувшийся корпус — первое, что сильно отличает смартфоны Sony от других производителей. В цифрах так не кажется: 167×72×8.2 мм против, например, 157×75,3×7,8 мм у Samsung Galaxy S10+ или 157,5×77,4×7,7 мм у iPhone Xs Max. Разницы в диагонали дисплея при этом практически нет, просто у Sony он вытянут вверх с другим соотношением сторон, и к этому добавлены рамки сверху и снизу. Это заметно даже без прямого сравнения с другими смартфонами, и именно это отметит практически любой человек, который увидит такой аппарат.

Пользоваться устройством с такими габаритами, естественно, немного сложнее. Современные смартфоны и без этого не самые удобные, а тут еще и такая высота дисплея. Для одной руки он, естественно, великоват, но производитель программным образом попытался облегчить моменты, когда придержать смартфон второй рукой нельзя. И на этот случай как раз стоит приобрести чехол, который поможет остаться устройству целее в случае падения. Правда, за счет того, что Xperia 1 заметно уже других смартфонов, в руке он помещается удобно, и перехватывать его нужно только чтобы дотянуться вверх или вниз, в зависимости от текущей позиции смартфона в руке.

Зато в этот раз у Sony неплохо получилось с размещением рабочих элементов (в некоторых предыдущих моделях бывали свои сложности). Все кнопки на правом боку. Там же и сканер отпечатков пальцев. К их расположению можно быстро привыкнуть, ошибочных нажатий у меня практически не было. Отдельная клавиша для управления камерой сейчас встречается очень редко, хотя она вполне удобная. Еще она двухпозиционная, где первый упор работает как наведение фокуса, а второй — «спуск затвора». Для зарядки и других подключений смартфон оснащен, естественно, разъемом USB Type-C. И еще хочется отметить лоток для SIM и карты памяти, который фиксирует их в себе и при замене не нужно держать баланс, и выполнить процедуру замены можно сделать даже, скажем, на ходу в автомобиле.

Если же вытянутый корпус не является какой-то проблемой для пользователя, то внешний вид вполне можно назвать хорошим. Корпус может быть черным, фиолетовым, серым или, как наш образец, белым. Сделан он из металлического основания и стекла (Gorilla Glass 6) на лицевой и задней панелях. При этом металл словно с глянцевым напылением. Корпус вовсе не скользкий, но из мокрых рук выскользнет в два счета. Зато влаги не боится, хотя под воду погружать его не стоит (в ТТХ указана степень защиты от воды и пыли по стандарту IP65/68).

Вытянутый дисплей (а как следствие, и корпус) является одновременно и достоинством, и недостатком. Смартфону сложно поместиться в кармане и у него далеко не лучшая эргономичность. Им намного удобнее пользоваться с поддержкой второй руки. Но этот же экран должен выступить и основным плюсом.

Дисплей Xperia 1

6,5-дюймовый экран сделан широкоформатным. Его соотношение сторон составило 21:9, что позволяет разворачивать фильмы на весь дисплей. В дороге будет действительно удобно. Увы, видео в интернете чаще встречается с более привычным соотношением 16:9, так что в случае с YouTube стоит ожидать черные полосы по бокам экрана. Также расчет сделан на использование двух приложений одновременно.

Заодно и разрешение у дисплея повыше обычных — 3840×1644 точки. Это плотность на уровне 642 ppi. В таком разрешении картинка рендерится только в отдельные моменты (просмотр фильмов в соответствующем качестве, фото). В остальное время для сохранения заряда батареи используется разрешение 2560×1096 точек. Картинка при этом выглядит идеально в любом случае, лично я не вижу разницы в четкости изображения при любых настройках.

OLED-матрица неплохо настроена. Изначально выставлен «холодный» температурный режим, но пресет можно подправить. Цвета при этом насыщены больше обычного. С переключением к 4К-разрешению, экран автоматически переключается на второй профиль — Creator mode. Цветопередача при этом меняется и больше соответствует профилю DCI-P3, а также поддерживает HDR. Все эти правила отменяются вечером, если активирован Night Mode, подавляющий оттенки синего.

Замеры дисплея в стандартном режиме:

Замеры дисплея в режиме Creator mode:

Согласно замерам в помещении, яркость дисплея регулируется в пределах 2-387 кд/м². На солнце он остается вполне читаемым. Датчик освещения склонен немного занижать подсветку и периодически ее мощность хочется немного поднять. Правда, это субъективно и в любой ситуации работать с дисплеем все равно комфортно. К работе сенсора не придраться.

Заодно у экрана есть функция Side Sense. Приловчившись, с ее помощью можно получить быстрый доступ к приложениям, функциям вроде One-handed mode и настройкам. Также с помощью жестов можно вернуться на рабочий стол и перейти в мультиоконный режим.

Сканер отпечатков пальцев

Из дополнительных средств аутентификации у Sony Xperia 1 есть только сканер отпечатков пальцев, фронтальная камера тут не наделена функциональностью сканирования лица, и дополнительных датчиков для этого тоже нет. Сканер размещен не совсем стандартно — на правом боку, а не на тыльной или лицевой сторонах.

Несмотря на такую позицию, пользоваться датчиком все же удобно, а с учетом того, что он быстро и точно срабатывает, проблем с аутентификацией практически никогда не бывает.

Звук

Акцентируя внимание на том, что Xperia 1 предусмотрен для просмотра фильмов, в компании позаботились, чтобы звук у смартфона звучал с обеих сторон экрана. Так, основному динамику, который находится на нижнем торце, подыгрывает разговорный. Они оба довольно громкие, а качества воспроизведения в принципе хватает для базовых потребностей. Даже с музыкой они справляются, но среди конкурентов есть более интересные варианты звучания. Но вряд ли пользователь будет смотреть фильм в самолете без наушников.

Подключившись с переходником даже арматурные наушники порадовали звуком. Сам смартфон поддерживает большинство популярных форматов без потери качества, да и не сказал бы, что со стриминговых сервисов чего-то сильно не хватило. Увы, попробовать возможности штатных наушников у меня не было возможности.

Как и у прошлого флагмана, в Xperia 1 установлен очень хороший вибромотор. У него приятная «отдача» и он очень тихо работает. Также он может «подыгрывать» видео и музыкальному контенту. Функция, конечно, не самая востребованная, но в отдельных случаях может добавить легкий эффект присутствия. Для, скажем, длинных влогов, это не самое нужное дополнение, но вот смотреть трейлеры фильмов с дополнительной вибрацией корпуса вполне забавно.

Разговорные функции смартфона, к сожалению, немного разочаровали. Динамик более писклявый, чем хотелось бы, хотя и довольно громкий. С передачей речи тоже не все гладко — окружающий шум будет мешать собеседнику, а голос владельца искажаться.

Производительность и ПО

Так как Xperia 1 является топовым смартфоном производителя, логично, что и «железо» у него соответствующее. К тому же, ему нужно поддерживать 4К-дисплей и новые камеры. Поэтому флагман оснащается восьмиядерным Qualcomm Snapdragon 855 с видео Adreno 640. Разных комбинаций памяти нет, единственный вариант — 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной. Расширить накопитель можно картой памяти, но тогда невозможно пользоваться двумя SIM-картами. Для связи есть Wi-Fi (естественно, с поддержкой ac) и Bluetooth 5.0, а для платежей и подключения других устройство есть NFC.

Тесты производительности можно было не запускать, ведь вполне очевидно, что результаты окажутся высокими. Также смартфону хватает мощности для любых задач, которые встретятся пользователю. Игры могут его подогревать, но не сказал бы, что корпус сильно перегревается. Также и с быстродействием нет никаких проблем. Пара неприятностей, с которыми я столкнулся во время обзора: периодические сбои приложения камеры при переключении режимов и невозможность подключиться к скрытой сети Wi-Fi. Все это решается программными апдейтами и надеюсь, компания это скоро исправит.

Android 9 тут сильно не поменял вид, сравнительно с тем, что встречалось в предыдущих смартфонах Xperia. Разве что теперь тут навигация по системе сделана как у Pixel — жестами. Они легко осваиваются и быстро входят в привычку. Отдельно стоит отметить, что «шторку» с настройками можно вызвать свайпнув вниз в любом месте экрана, а не обязательно с самого верха, и по такой же логике свайп вверх «вытащит» меню всех приложений. Это приятная мелочь при работе с таким высоким экраном.

Камеры Xperia 1

Раньше Sony обходилась одним сенсором, но с выходом Xperia 1 все же пошла на поводу трендов. Так, тыльный модуль состоит из трех камер. Все они получили одинаковое разрешение — 12 МП — но, естественно, разное предназначение. Основной модуль широкоформатный с углом захвата 78° и значением диафрагмы ƒ/1.6, второй — 45-градусный (ƒ/2.4) для портретов и двукратного зума, а третий —суперширокоугольный (тоже ƒ/2.4) с углом 130°. Это уже практически базовая комбинация для современного смартфона.

Основная камера Exmor RS справляется в разных условиях намного лучше двух других. У нее есть оптическая стабилизация, она довольно хорошо справляется с балансом белого и относительно правильно передает цвета, но все равно ошибается с экспозицией или выдержкой, и штатный HDR (работающий в автоматическом режиме) не всегда поможет с некоторыми источниками света, в результате чего можно получить пересвеченные участки кадра. Особенно хорошо это заметно вечером. Тем не менее, кадры выходят вполне приемлемыми, хотя и не сравнятся с тем, что делают лидеры рынка.

Записывать видео можно в 4К-разрешении. Стабилизация не такая, как встречалась раньше, но если не придираться, то у камеры получается не так и плохо. Заодно и картинка выглядит хорошо. Функция замедленной съемки при 960 FPS осуществляется в HD-разрешении и сильно теряет в резкости, но на экране смартфона выглядит вполне эффектно.

Пример записи видео в 4К-разрешении:

Пример записи замедленного видео:

Двукратный зум позволит иначе кадрировать снимок, но в условиях недостаточного освещения это будет происходить за счет кропа снимка основной камеры, а не дополнительной. Вместе с этим вторая камера хуже справляется с подбором настроек для снимка и склонна пересвечивать кадры, иногда очень сильно. На это стоит обратить внимание и, вероятно, подправить экспозицию вручную на месте.

Суперширокоугольная камера, конечно, дает больше возможностей, захватывая в кадр намного больше объектов. Как и у второго сенсора, тут тоже есть сложности со светом, а в вечернее время так тем более. Еще и с резкостью появляются нюансы. Это не самая универсальная камера, результат которой будет обусловлен окружающей ситуацией. Но когда условия будут подходящими, интересный кадр сделать все же получится. А заодно можно записать неплохое видео с хорошей цифровой стабилизацией.

Пример записи видео суперширокоугольной камерой в Full HD-разрешении:

Фронтальная камера с разрешением 8 МП хороша. Она также умеет «замылить» фон с помощью программных алгоритмов, неплохо подбирает настройки снимка и быстро работает.

Приложение камеры вполне простое и не перенасыщенное кнопками. Вряд ли с ним возникнут какие-либо сложности. Разве что сейчас оно не совсем стабильно работает (при переключении режимов или камер бывает ошибка, которая решается перезапуском приложения). Запустить его можно как физической кнопкой, так и подняв смартфон в горизонтальной ориентации, после чего она практически сразу запустится.

В дополнении есть еще одно приложение камеры, но для съемки широкоформатного видео — Camera Pro. Оно позволит изменять параметры вроде разрешения, частоты кадров, применить фильтр, управлять балансом белого, фокусировкой, ISO и так далее.

Автономность Xperia 1

Емкость «флагманской» батареи в этот раз составила все те же 3330 мА•ч. Ее работа будет очень ощутимо зависеть от режима использования. Так, пользователи, которые делают основной упор на интернет и связь, смогут получить в конце длинного дня приличный запас в процентов 40% заряда. Но те, кто частенько запускают игры и прочие требовательные приложения, не факт что смогут обойтись без «дозаправки». Правда, часов 5 экрана у меня все равно получалось получить, что, опять же, при всех возможностях смартфона все же хорошо. А в тесте автономности Geekbench батареи хватило на 7,5 часов.

При этом Xperia 1 не так и долго заряжается. Пустая батарея потребует 1 час 45 минут на полную зарядку. Производитель заявляет, что на 50% потребуется всего полчаса с комплектным блоком питания. Увы, подзарядить смартфон другим способом нельзя, в отличие от прошлых флагманов Sony из нового флагмана убрали беспроводную зарядку.