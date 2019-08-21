11 полезных гаджетов и вещей для школьников младших классов

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В преддверии первого сентября мы решили собрать 10 полезных гаджетов и вещей, которые могут пригодиться школьникам младших классов и помочь им в повседневных делах, образовании и развитии творческих навыков.

Необычный летающий будильник Alarm Fly

6-8 лет — тот возраст, когда нужно учиться самостоятельному тайм-менеджменту. И по крайней мере вовремя просыпаться может помочь необычный будильник. В назначенное время он начинает громко играть, а его верхняя часть улетает в другой угол комнаты. Единственный способ отключить Alarm Fly — встать и присоединить «сбежавший» пропеллер назад.

Умные часы с GPS Smart Baby Watch Q90

Ещё один помощник на пути к самостоятельности, который умеет принимать звонки и показывает местоположение ребенка благодаря встроенному GPS-трекеру. В случае ЧП, обладатель гаджета может за доли секунды отправить SOS-сигнал со своими координатами самым близким.

Smart Baby Watch Q90 смотрятся одинаково хорошо как на мальчиках, так и на девочках. Детям они понравятся из-за их «взрослого» вида, а вот родители оценят демократичную цену при долгом времени автономной работы.

Умная лампа Philips Xiaomi 10W Eyecare Smart Lamp 2

Сегодня smart-технологии добрались даже до ламп. Eyecare Smart Lamp 2 может управляться как физически через сенсорный интерфейс, так и удаленно с помощью смартфона. Нужно изменить яркость? Для этого понадобится всего несколько нажатий.

Световая температура лампы 4000К, что соответствует дневному свету. А как известно, именно он способствует концентрации и помогает настроиться на рабочий лад. Также мы не могли обойти стороной энергосберегающие свойства: Eyecare Smart Lamp 2 потребляет 10 Вт, но при этом её максимальная яркость составляет 1200 люмен.

Рюкзак Bobby Compact

Даже самые красивые сумки плохо влияют на осанку. Поэтому, если вы хотите, чтобы у ребенка была ровная спина — нужно покупать рюкзак. Bobby Compact будет отличным выбором для юного школьника. Этот рюкзак сочетает в себе удобство, эргономичность и безопасность. Более того, он будет одинаково хорошо смотреться как на школьниках, так и на их родителях. Рюкзаки Bobby прославились своей антивандальной защитой и встроенным USB, однако это только часть их возможностей. Также они могут похвастаться водоотталкивающими свойствами, наличием светоотражающих элементов и продуманным распределением веса внутри.

Внешний аккумулятор: Xiaomi Mi Power Bank 2S

Никто не застрахован от того, чтобы забыть подзарядить смартфон, тем более ребенок. Решить проблему поможет внешний аккумулятор мощностью 10 000 — 15 000 мАч: он довольно мощный, но в то же время компактный. Xiaomi Mi Power Bank 2S имеет 2 USB-порта и поддерживает технологию быстрой зарядки, что позволит ему работать с несколькими гаджетами одновременно.

3D-ручка: Myriwell RP-100A

Развивать фантазию и мелкую моторику ребенка поможет 3D-ручка: это портативный 3D-принтер, позволяющий рисовать пластиком и создавать оригинальные поделки.

Myriwell RP-100A — отличный гаджет, печатающий ABS и PLA-пластиком. Скорость и температура выдува регулируется специальными переключателями. Он питается от сети, так что экспериментировать с поделками получится только вблизи от розетки.

3D-принтер: Anet A8

Anet A8 — универсальный бюджетный 3D-принтер, печатающий материалами PLA, ABS, HIPS и WOOD. В чем секрет такой низкой цены? Инженеры Anet решили пойти по стопам IKEA и продавать свою технику в разобранном виде, благодаря чему экономятся ресурсы, которые уходили бы на сборку.

Диаметр сопла 3D-принтера 0,4 мм, горизонтальное разрешение составляет 0,011 мм, вертикальное — 0,0025. В зависимости от сложности, скорость печати может варьироваться от 10 до 150 мм/с. Для передачи макетов на принтер используется слот для карты памяти или же устройство подключается напрямую к компьютеру через USB.

Карманный оптический инструмент Optic Wonder T

Внутри каждого ребенка живет исследователь: не дайте ему заснуть в школьной рутине. Вашим помощником в этом деле станет карманный оптический инструмент Optic Wonder T.

Эта многофункциональная игрушка объединяет в себе компас, бинокль и лупу. С её помощью дети смогут наблюдать за насекомыми, животными и рассматривать растения.

За безопасность переживать не стоит: все изделия компании выполнены из экологически чистого сырья, а линзы сделаны из оргстекла Plexiglas, которое ранее использовалось в военной технике и подлодках. В собранном виде игрушка легко поместится даже в детский карман.

Детский телескоп: Science Agents Телескоп Астронома 2.0

Телескоп Астронома 2.0 оснащается сменными линзами с увеличением 20x, 30x, 40x, позволят ознакомиться с лунным ландшафтом и даже увидеть другие планеты. Также в наборе прилагается инструкция-комикс с картой звездного неба, что значительно упростит «исследовательскую работу».

Science Agents: Большая химическая лаборатория

Учить химию в теории может быть довольно скучно, поэтому увлекательность предмета лучше показывать на практике. Выполняя увлекательные эксперименты, дети выучат особенности химических веществ и исследуют их реакции. В этом наборе доступны 43 опыта, которые познакомят их с базовыми знаниями физики и химии.

Детский микроскоп Eastcolight 2135-EC

Детский микроскоп Eastcolight 2135-EC увеличивает изображение в 100, 200 и 450 раз: этого будет достаточно, чтобы рассмотреть структуру лепестка, рыбьих плавников, кошачьей шерсти и т.д.