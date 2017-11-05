Киноакадемии стоит официально именовать 2017 год «Годом Стивена Кинга». Пять киноадаптаций, два сериала по мотивам – кажется это рекорд даже для самого экранизируемого из ныне здравствующих писателей. Автор в последнее время пробует себя в разных жанрах, вот 1922 – это скорее не фильм ужасов, а драма. «Преступление и наказание» на американский лад.

1922 Жанр драма

Режиссер Зак Хилдитч

В ролях Томас Джейн (Уилфред Джеймс), Дилан Шмид (Генри Джеймс), Молли Паркер (Арлетт Джеймс), Нил Макдонаф (Харлан Котер), Кейтлин Бернард (Шаннон Котер), Брайн д’Арси Джеймс (шериф Джонс) и др.

Студии Campfire Productions, Netflix

Год выпуска 2017

IMDb

В 1922 г. в небольшом городке в Небраске фермер Уилфред Джеймс, не желающий отпускать жену, мечтающую продать доставшейся ей в наследство участок земли и уехать в город, решается на убийство. 1922 – рассказ о последствиях этого события, наказании, которое понес Уилфред и его семья. Не знаю, знаком ли Кинг с украинской классикой XIX века, но эту историю мог бы написать кто-то из отечественных авторов, включенных в школьную программу, та же Ольга Кобылянская, например.

Бесспорная находка создателей картины – исполнитель главной роли Томас Джейн. С его очень характерной, фактурной внешностью и непередаваемым акцентом Среднего Запада – он идеально вписывается в кинговский антураж. Кстати, это далеко не первое появление Томаса Джейна в экранизациях Кинга, именно он сыграл отца в The Mist (2007) и психиатра в Dreamcatcher (2003). Кроме того, актер наверняка известен вам по роли Карателя в The Punisher (2004 г.) и детектива Миллера в фантастическом сериале The Expanse.

Впрочем, несмотря на все актерское мастерство Томаса Джейна, мотивировка его героя, решившегося на столь драматичный поступок, да еще и втянувшего в это своего сына, совершенно непрозрачна. Да, он привязан к этой земле, да, земля для него все и он не хочет терять ни ее, ни свою жену, но убийство? Я не читал повесть Кинга, легшую в основу фильма, но наверняка у мастера слова все в порядке с проработкой характеров и мотивацией героев. Кинг -– гений деталей, способный простым описанием обстановки создать необходимое настроение и объяснить поступки героев. Авторы фильма конечно вводят в картину рассказчика, который голосом Томаса Джейна пытается объяснить мотивировку главного героя, но получается у них плохо. Что толкнуло вполне обычного фермера на убийство, почему он решил переложить часть вины на своего сына, которого вроде бы обожает? Нет ответов.

Уилфред Джеймс начинает жалеть о содеянном буквально через несколько минут после трагических событий. И его воспаленное воображение превращает муки совести в настоящий кошмар, с зомби и полчищами крыс. Чем-то это похоже на недавнюю Gerald’s Game, в которой героиня тоже не может разделить реальность и собственные кошмары. Объединяет фильмы и камерность всего происходящего. Всего несколько актеров, по сути одна локация. Здесь 1922 в более выигрышном положении благодаря антуражу 20-х годов.

Еще один большой плюс 1922 – атмосфера. Тягучая, сонная атмосфера сельской жизни в которой один день повторяет другой и ровным счетом ничего не происходит. А потом все в мгновении ока рушится и погребает под осколками окружающих. Ведь Уилфред Джеймс и его семья далеко не единственные, чьи жизни разрушил роковой поступок.

Финал 1922 предсказуем и тоже соответствует духу украинской классики. Здесь нет интриги, вы знаете, чем все закончится с самых первых кадров – и это еще одна проблема картины. Тем не менее, если у вас есть подписка на Netflix, посмотреть 1922 стоит хотя бы ради игры и акцента Томаса Джейна. Естественно, на языке оригинала.