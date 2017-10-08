Кажется, если бы все писатели планеты Земля внезапно исчезли внутри какой-то загадочной аномалии, Голливуд этого бы даже не заметил, спокойно обходясь творческим наследием одного лишь Стивена Кинга, которого в последнее время снимают не просто много, а очень много. Встречайте Gerald’s Game – пятая (и это еще не всё) экранизация Кинга в этом году.

Gerald’s Game / «Игра Джеральда» Жанр триллер/драма

Режиссер Майк Флэнеган

В ролях Карла Гуджино (Джесси), Брюс Гринвуд (Джеральд), Генри Томас (отец), Карел Стрёйкен (Лунный человек) и др.

Студии Intrepid Pictures, Netflix

Год выпуска 2017

Сайт IMDb

Семейная пара среднего возраста, Джеральд и Джесси, отправляются на выходные в отдаленный лесной коттедж, чтобы провести время вместе, вдохнуть новизну в отношения и попытаться спасти свой брак. Вот только во время эротической игры, затеянной Джеральдом, он внезапно умирает от сердечного приступа, оставляя свою жену прикованной к массивной кровати в пустом доме за многие километры от ближайшего жилья. Женщина не может освободиться без чужой помощи, но это не единственная ее проблема.

Кинг, а за ним и сценарист Gerald’s Game, в роли которого выступил режиссер картины Майк Флэнеган, специализирующийся на фильмах ужасов, очень внимательны к деталям. Все сценография здесь продумана до мелочей, и если в начале фильма вы слышите новости по радио, в конце окажется, что эта небольшая деталь очень важна для сюжета. А уж если на стену вешается ружье, не сомневайтесь, оно обязательно выстрелит, да еще как. Учитывая, что практически все события фильма происходят в спальне и вокруг кровати, к которой прикована женщина, здесь нет незначительных элементов.

Впрочем, Кинг не был бы Кингом, если бы не усугубил ситуацию. От обезвоживания у нее начинаются галлюцинации, женщина постепенно сходит с ума и уже не может различить, что реально, а что нет в ее маленьком замкнутом мирке. Игра Джеральда – это еще и игра воображения, страхов, которые мы придумываем себе сами. Или нет?

Кроме всего прочего, Джесси придется сражаться с собственными демонами, с последствиями страшной тайны, которую она хранит с самого детства и которая долгие годы разъедает ее изнутри. Все просто, если она победит здесь, внутри своей головы, то выживет.

Основная проблема Gerald’s Game, при очень неплохой сценографии и крохотном, но весьма впечатляющем актерском составе, в том, что легший в основу фильма роман – далеко не самое сильное произведение Стивена Кинга. По большому счету, его сюжет мог бы стать основной отличного рассказа, в крайнем случае короткой повести, но растягивать эту историю на роман и почти двухчасовой фильм – это уже перебор. Да, тягучая атмосфера здесь очень к месту, но в некоторых местах Gerald’s Game хочется смотреть на удвоенной скорости.

Gerald’s Game – не хоррор, как можно было бы ожидать по имени автора романа и/или специализации режиссера картины, а скорее драма. Личная драма Джесси, отголосок событий, произошедших с ней много лет назад, и пока она, опять-таки с помощью подсказки из своего детства, не сможет выбраться из неприятностей, она не победит призраки своего прошлого. Все взаимосвязано.

Сильная героиня, находящая силы самостоятельно выбраться из неблагоприятной ситуации и победить демонов внутри себя – это, бесспорно, современно и правильно. Вот только излишне слащавый финал Gerald’s Game несколько не вяжется ни с имиджем «Короля ужасов», ни с настроем всей картины. В неофициальном зачете хорошие/плохие экранизации Кинга, Gerald’s Game не приносит очки ни одной из сторон. Эта картина не хватает звезд с небес, но один раз посмотреть ее можно.