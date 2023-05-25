14 июня состоится бесплатная онлайн-встреча с соучредителями Nerif.network. Это кроссчейн-платформа, которая позволяет автоматизировать dApps приложения на основе смарт-контрактов. Роман Бехма и Йоханнес Керн расскажут об инструментах, которые помогут разработчикам и основателям проектов сэкономить время и упростить процессы.

Также это событие будет мегаполезным для классических разработчиков, которые думают над развитием в блокчейн-нише.

В этом тексте мы рассказываем, что именно будет на онлайн-встрече.

О чем будут говорить

При разработке dApps тонну времени тратят на то, чтобы выстроить окружающую инфраструктуру – такую как системы оповещений, кеширование или перекрестная и внецепочная интеграция.

На онлайн-мероприятии от Nerif.network разработчикам расскажут, какие инструменты помогут автоматизировать многие из этих процессов. По подсчетам, такие решения позволяют сэкономить тысячи долларов и сотни часов разработки.

ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА стартует 14 июня в 17:00, и продлится 1,5 часа.

Какие темы рассмотрят

Как разработчикам использовать инструменты для автоматизации инфраструктуры dApp, смарт-контрактов в dApps, любых настраиваемых вычислений в цепи или вне цепи и так далее.

Почему Web3 UX не работает и что с этим можно поделать.

Примеры практического использования Nerif в разработке DeFi, игр и NFT.

Как Nerif может сэкономить кучу денег на вашем проекте.

Безопасность при разработке наших собственных dApps.

Регистрация обязательна!

Участие бесплатное.

Внимание! Мероприятие пройдет на английском языке.

Как попасть на бесплатное мероприятие? Я ознакомлен(-а) с Я ознакомлен(-а) с Политикой Конфиденциальности ITC.UA.

Событие будет полезно посетить:

блокчейн-разработчикам и программистам, которые хотят еще лучше научиться строить на блокчейне;

Web3- и IT-стартапам;

каждому, кто хоть раз думал о создании собственной коллекции NFT;

позволяет людям зарабатывать реальные деньги, играя в игры разработчикам игр в сфере NFT, P2E

любому, кто интересуется созданием программ на блокчейне.

Кто поделится опытом

Роман Бехма, соучредитель и CEO Nerif.network

Опытный технический предприниматель восемь лет разрабатывает софт и инфраструктуру. Создал с нуля и продал свой первый стартап в течение двух лет. В блокчейне Роман с 2018 года. Работал с проектами высочайшего уровня, такими как Polygon, Chainlink, консультировал и помогал блокчейн-стартапам настроить инфраструктуру. В Nerif Роман Бехма отвечает за фундаментальную работу по разработке продукта.

Йоханнес Керн, соучредитель и руководитель отдела развития Nerif.network

Ветеран Web3 с опытом как в сфере технологий, так и в инвестициях. Начал свою профессиональную карьеру в Web3 в Swisscom Blockchain. Там он работал с децентрализованными проектами и реализовывал успешные стратегии выхода на рынок.

О Nerif.network

Nerif Network – это первоклассная децентрализованная экосистема, которая позволяет автоматизировать dApps в нескольких сетях на основе определенных клиентом правил, требований и условий. Nerif также можно использовать для автоматизации любых других пользовательских вычислений в цепочке или вне ее.

Nerif интегрирован в широкий спектр блокчейнов, сайдчейнов разновидность блокчейна, отличающаяся от биткоинового своими возможностями и функциями и сетей уровня 2.

Присоединяйтесь к бесплатной встрече 14 июня в 17:00 и задавайте интересные вопросы спикерам.

Зарегистрироваться на бесплатное мероприятие? Заполните форму ниже, и вы получите на свой email ссылку в Zoom на 14 июня. Бонусом вы получите запись встречи после ее проведения. Я ознакомлен(-а) с Я ознакомлен(-а) с Политикой Конфиденциальности ITC.UA.

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