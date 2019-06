Borderlands 2: Commander Lilith & the Fight for Sanctuary: в ожидании триквела

10 июня, в преддверии E3 2019, Gearbox Software, активно промотирующая сейчас Borderlands 3, до релиза которой осталось меньше трех месяцев, внезапно выпустила DLC для предыдущей части игры. Borderlands 2: Commander Lilith & the Fight for Sanctuary, которое останется бесплатным в течение месяца, должно связать вторую и третью серии и рассказать, почему в триквеле герои покинут Пандору и отправятся на другие планеты.

Borderlands 2: Commander Lilith & the Fight for Sanctuary Жанр шутер, action/RPG

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Языки русский, английский

Разработчики Gearbox Software

Издатель 2K

Сайты Steam

Вообще, маркетинг Gearbox Software, обжегшихся на в принципе неплохой, но просто никому не нужной Battleborn, в случае Borderlands 3 творит чудеса, грамотно нагнетая хайп к релизу игры. И начали они с того, что растормошили фанатов Borderlands 2, давно требовавших от студии продолжения.

Одновременно с анонсом Borderlands 3 предыдущая часть, которой в этом году исполнилось уже 7 лет, получила бесплатный Ultra HD Texture Pack, улучшающий внешний вид игры в разрешении 4K. Впрочем, и на мониторах с меньшим разрешением новые текстуры смотрятся просто отлично, хотя без артефактов динамического затенения, антиалиасинга и SSAO на некоторых моделях не обошлось. Одно лишь это вернуло в игру пользователей, а после выхода Commander Lilith & the Fight for Sanctuary число играющих в Borderlands 2 только в Steam достигло 80 тыс. человек, что ненадолго подняло совсем немолодой шутер на 4-е место в общем топе.

События Commander Lilith & the Fight for Sanctuary происходят после окончания Borderlands 2 и Tales from the Borderlands от почившей в бозе Telltale Games. Учитывая, что далеко не все фанаты шутеров знакомы с этой очень неплохой адвентюрой, а в Steam она уже недоступна, некоторые события и персонажи Commander Lilith & the Fight for Sanctuary окажутся понятными не всем.

Итак, Красавчик Джек мертв, станция «Гиперион» рухнула на Пандору, Алые Налётчики переживают кризис идентичности, а Лилит не может решить, что же делать с ключом от Хранилища, попавшим к ним в руки. Впрочем, эта проблема быстро отходит на второй план, когда на Убежище нападает некая «Новая Пандора» во главе с человеком по имени Гектор. Впрочем, судя по всему, Гектор уже не совсем человек, так как он достаточно легко побеждает Налётчиков, превращает всех жителей Убежища в цветочных монстров в духе Ядовитого Плюща и выгоняет охотников на Хранилища из их дома. Что ж, план очевиден – нужно найти противоядие от цветочного газа, вернуться в Убежища и надрать задницу Гектору, собирающемуся «очистить» Пандору от жизни, чтобы затем построить здесь новый Эдем.

Commander Lilith & the Fight for Sanctuary открывает игрокам цепочку достаточно прямолинейных основных квестов плюс десяток дополнительных заданий. На прохождение DLC у вас уйдет от 7 до 10 часов, в зависимости от ретивости. Если сохранений после прохождения основной игры у вас нет, можно сразу же создать персонажа 30 уровня, которому выдадут неплохое оружие и перенесут прямо к моменту прибытия Гектора в Убежище. Например, я, создав Психа 30-ого уровня, получил шотган, из которого через 10 часов убил финального босса. Но учтите, противники в DLC достаточно злые, стоит очень внимательно подбирать элементарный урон под каждого из них.

В дополнении появилось несколько новых локаций, самые оригинальные из них, конечно же, место крушения станции «Гиперион» и заполоненное растениями Убежище. Побывать в знакомых местах, разорённых титаническим плющом Гектора, действительно необычно, можно даже попасть в помещения, в которые вас не пускают в основной игре.

Естественно, в Commander Lilith & the Fight for Sanctuary вас ждет встреча со старыми друзьями. Самой Лилит, Бриком, Мордекаем, малюткой Тиной, безумной Мокси, Элли, Патришей из Borderlands 2, Воном и Кассием из Tales from the Borderlands. Встретить старых знакомых всегда приятно, хотя некоторые из них сильно изменились. Да, среди вышедших после релиза оригинальной игры DLC есть два новых персонажа – Mechromancer и Psycho, чем не повод пройти игру ими.

Из других улучшений Commander Lilith & the Fight for Sanctuary. Общий уровень игрока повышен до 80-ого, кроме того, появился новый уровень оружия, выше Легендарного – Искрометное, как будто раскрашенное гламурными радужными блестками. Пушки этого уровня действительно очень эффективные и имеют порой очень необычные эффекты стрельбы – как раз то, что нужно для финального босса. Естественно, в дополнении есть новые расцветки для персонажей, машин и новые головы.

Аттракцион невиданной щедрости от Gearbox не заканчивается с выходом Commander Lilith & the Fight for Sanctuary. До 17 июня 2019 г. самую полную коллекцию всех Borderlands – Borderlands: The Handsome Collection со всеми DLC (всего 46 предметов, включая четыре сюжетных DLC, двух новых героев и множество косметических предметов) можно приобрести в Steam со скидкой 97%, то есть всего за 84 грн.! Если у вас есть какие-то из входящих в набор игр или дополнений, итоговая сумма будет еще меньше. Например, мне 44 DLC к Borderlands 2 обошлись всего в 44 грн.

Приятно получить что-то даром, приятно вернуться в хорошую старую игру. И хотя мы отлично понимаем, что все это хитрый маркетинговый ход Gearbox, который заставит нас купить в сентябре Borderlands 3, это на самом деле не страшно. Все бы компании так заботились о фанатах. Так что удачной вам охоты, искатели Хранилищ. Borderlands 2 со всеми DLC должно хватить как раз до 13 сентября.