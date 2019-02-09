На премьере Cold Pursuit отменили красную ковровую дорожку, потому что Лиам Нисон накануне рассказал в интервью, что много лет назад хотел отомстить чернокожему, который изнасиловал его подругу. Что ж, высказывание вполне в духе фильма, надо признать.

Cold Pursuit / «Холодная месть» («Снегоуборщик») Жанр черная комедия, драма

Режиссер Ханс Петтер Муланд

В ролях Лиам Нисон (Нильс), Том Бейтман (Викинг), Эмми Россам (Детектив), Уильям Форсайт (Брокс Коксман), Лора Дерн (Грейс Коксман), Джулия Джонс (Ая), Рауль Трухильо (Торк), Доменик Ломбардоззи (Мустанг)

Студии Paradox Films, StudioCanal

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Cold Pursuit – это очередное кино, в котором Лиам Нисон сурово мстит, в этот раз наркоторговцам за убийство сына. Вот только хорошо, что авторы фильма решили разбавить эту унылую формулу ударной дозой иронии и странного юмора. Получилось хорошо и местами просто до одури смешно.

Нильс Коксман (Лиам Нисон) работает снегоуборщиком, ежедневно расчищая дороги пригорода. За усердную работу его признают гражданином года, дома ждет любимая жена, труд приносит удовольствие – размеренная жизнь взрослого мужчины идет своим чередом. Рушат идиллию наркоторговцы, убившие сына Нильса за кражу кокаина. Происходит это все минуте на десятой, после чего стартует настоящее повествование, когда Коксман начинает методично истреблять бандитов с дурацкими кличками, двигаясь от мелких барыг к верхушке пирамиды.

Сама по себе история достаточно пресная, но ее вытягивает абсурдность ситуаций. Практически все персонажи – карикатурные идиоты, произносящие пафосные речи с непроницаемо каменными лицами. Граница между иронией и серьезностью размыта настолько, что иногда пробивает смеяться даже в тех сценах, которые для этого вроде как и не предназначены. Хорошее качество для картины, ведь это уберегло нас от очередного безликого боевика про грозного деда.

Вполне можно рискнуть и заявить, что Cold Pursuit – это постироничная деконструкция фильмов с Лиамом Нисоном последних лет, этих боевиков среднего пошиба, в которых пожилой персонаж всех карает. Если хотите, это такая себе локальная «Хижина в лесу» для образа Нисона, который все еще с ружьем и готов убивать за правое дело, но уже не просто истукан, палящий в бандитов, а вполне живой человек с чувствами, интересами и изрядной долей глупости. В том, как он пытается разбираться в бандитской иерархии и взаимодействовать с ней, кроется серьезная часть юмористической нагрузки фильма. Да и в целом с юмором у Cold Pursuit все отлично. Причем есть шутки практически на любой вкус: от откровенно чернушных, связанных с убийствами, до обстебывания геев и коренных американцев. Сцена в отеле, в которой индейцам сообщают, что им нужна резервация, чтобы заселиться, — отлично. Эпизод с чтением сказки на ночь и вопросом про «Стокгольмский синдром» — великолепно. Диалог наркобарона с малолетним сыном, в котором упоминается «Повелитель мух», — хорошая отсылка. И подобного в фильме действительно много. Смешно практически все время, иногда от глупости происходящего, иногда от того, насколько неуютная ситуация развивается на экране, иногда просто от забавной шутки.

«Холодная месть» — приятная неожиданность, кино, от которого вряд ли кто-то ожидал хоть чего-либо. Тем не менее, в моменте, во время просмотра, это крайне веселый фильм с оттенком грусти, в котором каждые пару минут на экране возникает имя очередного убитого персонажа. К концу не останется в живых почти никого, но воспринимается это легко, с юмором, как и положено комедии про бандитов и мстителя.

Появляющиеся на экране «эпитафии» — тот редкий случай, когда повторенная десять раз шутка становится смешнее, равно как и суровый образ Нисона, который уже давно уперся в стену и просто перебирает ногами на месте. Теперь над ним остается только шутить, и это отлично.