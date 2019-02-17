Endless Legend – Symbiosis: жизнь грибов

Уже дважды, во время релиза Tempest в 2016 г. и в момент выхода Inferno год назад, нам казалось, что это уже финальные DLC для выпущенной еще в 2014 г. 4X-стратегии Endless Legend. Но в AMPLITUDE Studios, похоже, еще не готовы прощаться с любимым проектом – встречайте Symbiosis, еще одно большое дополнение к игре, добавляющее в нее тринадцатую фракцию и новую геймплейную механику.

Endless Legend – Symbiosis Жанр пошаговая стратегия, 4X-стратегия

Платформы Windows, macOS, Linux

Языки русский, английский

Разработчик AMPLITUDE Studios

Издатель SEGA

Сайт Steam

Endless Legend – Symbiosis появилась в продаже в один день с Endless Space 2 – Penumbra, дополнением к космической стратегии AMPLITUDE Studios, и, несмотря на всю несхожесть, у этих DLC есть нечто общее – стратегия развития добавленных рас.

Новые обитатели Ауриги, разумные грибы Микара, тоже не могут напрямую колонизировать другие регионы, у них даже нет такого юнита как сеттлер. Микара всю игру проводят с одним городом–столицей, а их присутствие в других регионах ограничивается мицелием, раскинувшимся под поверхностью планеты. Микара могут проращивать свои гифы в местах скопления ресурсов, формируя экстракторы полезных ископаемых, в деревнях малых фракций, ассимилируя их, на фундаментах дозорных башен или в древних руинах. При этом регион, в котором «растут» такие конструкции Микара, остается не захваченным, и другая фракция может основать в нем свой город и уничтожить ваши постройки.

На проращивание гифов тратится некоторое время, 6-8 ходов, и пищевые ресурсы вашего единственного города, что достаточно болезненно на начальном этапе игры. Зато потом окученная точка будет приносить вам ресурсы в соответствии с характеристиками поверхности, на которой она находится, и передавать их в столицу. Так что с середины игры Микара, основным ресурсом для которых является пища, получают нешуточный бонус, позволяющий разбрасывать десятки гифов одновременно или получать прирост населения чуть ли не каждый ход. При этом стоит учитывать, что добыча ресурсов у экстракторов Микара идет в два раза медленнее, так что этой фракции нужно много точек «извлечения». Уникальный бонус Микара для периода Затмения праха – возможность выкупать новые гифы за прах, что позволяет за один ход заканчивать «строительство» в трех-четырех точках.

Микара могут быстро перемещать свои армии по сети туннелей, которые можно построить на руинах храмов. Чем-то это похоже на телепорт Хранителей, только еще удобнее. Благодаря новой механике, о которой чуть ниже, Микара могут видеть точки в отдаленных районах, хоть на других континентах, куда их армии еще не добрались, и… удаленно строить там выходы из туннелей или экстракторы. Такая фишка позволяет обойти один баг, присущий этой расе. Т.к. у Микара всего лишь один город, постройка его в глубине континента может лишить эту расу всех морских юнитов и прибрежных строений, то есть, по сути, вычеркнуть из игры огромный кусок – все то, что было добавлено в Endless Legend – Tempest. Слава богу, Микара не нужны корабли, чтобы перебраться через море.

Несмотря на ограничение лишь одним регионом, Микара могут контролировать и другие области. Захватывая поселение, принадлежащее другой расе, разумные грибы охватывают его своими гифами, превращая в Заросший город. Вы не можете развивать такое поселение, в нем не появляются жители, а возводить строения нельзя, зато все ресурсы с клеток города будут перенаправлены в вашу столицу. Так что стоит дать соседям развить свои регион по максимуму, а уж потом объявлять им войну. Население первого захваченного города новой расы будет через 6 ходов ассимилировано, а ваша цивилизация получит дополнительный бонус, как это происходит в случае с малыми фракциями.

Второе большое обновление, которое несет Symbiosis – это новая игровая механика и новые юниты, Орканы. Это колоссальные подземные чудовища, которые время от времени выходят на поверхность Ауриги и устраивают геноцид молодых рас (да, нам тоже показалось, что это похоже на Mass Effect). Орканы, чем-то напоминающие чудовище из «Монстро» – сильнейшие юниты в игре (огромные Стражи из DLC Endless Legend – Guardians по сравнению с ними просто дети), мало того, их сопровождают толпы весьма злых орканских вшей. Орканы появляются в случайных регионах Ауриги и подчиняют их себе, но монстров можно и приручить, победив в бою или подкупив определенным ресурсом роскоши. Тогда колоссов можно переместить в любой регион по вашему выбору и получать бонусы с этой области. Но выгоднее всего разместить всех трех Орканов вокруг вашей столицы, они дадут очень неплохой прирост к ее ресурсам. Если же поселить монстров возле вражеского города, он будет получать штрафы того же уровня.

У Орканов есть собственные ветки развития, влияющие как на их экономические, так и боевые возможности монстров. Причем самые мощные способности можно открыть только если подчинить себе двух или трех Орканов одновременно. В бою Орканы страшны, этот юнит буквально с пары ударов убивает героя 10 уровня в праховой броне, а пара вшей может легко разорвать несколько юнитов 5-6 уровня. После подчинения Орканов вшей можно будет включать в свою армию. Да, подкупить можно только диких Орканов, с принадлежащими другой империи придется все-таки драться. В DLC появились некоторые артефакты, которые могут облегчить эту схватку.

Орканы и Микара связаны и уже многие годы ведут войну и сосуществуют вместе. Микара могут видеть области вокруг появляющихся диких Орканов и проращивать в них свои гифы. Кроме того, основной квест Микара связан именно с подчинением Орканов. Это на самом деле очень интересная фантастическая история, в которой есть почти бессмертные существа, циклы перерождения, мстительная Хранительница Тот-Агнес Первая из рода, меч легендарной Золи и угроза вечной зимы. По хронологии вселенной AMPLITUDE Studios Endless Legend расположена между Endless Space и Endless Space 2, и история Микару связывает эти три игры в единое повествование. Вообще, разработчикам стоило бы издать роман о своем мире, пока же нам остается внимательно читать описания квестов, они получились достаточно интересными.

Если у нас были некоторые вопросы к дизайну городов и юнитов Капаку в Endless Legend – Inferno, то к Микара никаких претензий нет. Правда, полипы здесь больше похожи внешне на деревья Несгибаемые из Endless Space 2, хотя они вроде бы не родственники.

В целом, новая игровая механика и новая раса отлично ложатся в геймплей Endless Legend, добавляя ему дополнительное измерение. Вообще же, со всеми установленными большими дополнениями, а это Guardians, Shadows, Shifters, Tempest, Inferno и Symbiosis, Endless Legend превращается совсем в другую игру, чем та, которая вышла пять лет назад – огромное количество опций и возможностей просто поражает. Все DLC, как и базовая игра, частенько попадают на распродажи, когда их можно приобрести чуть ли не за треть цены, так что, если вы любите качественные 4X-стратегии – настоятельно рекомендуем.

Кажется, Symbiosis – это наконец-то действительно финальное DLC к Endless Legend. По крайней мере, об этом говорится в трейлере. А это значит, что AMPLITUDE Studios наконец-то займется чем-то новым. Endless Legend 2, или, чем черт не шутит, каким-то свежим IP во вселенной Endless. Давно пора!



