Fate Hunters: все свое ношу с собой

После феноменального успеха Slay the Spire (рейтинг игры поднялся до 98/100 и в нее все еще играют тысячи человек) многие разработчики решили попробовать свои силы в жанре карточных RPG. Image & Form c проектом SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, легендарная Klei Entertainment, выпустившая в Epic Games Store alpha-версию своей Griftlands, и киевская инди-студия Tower Games с проектом Fate Hunters. И хотя на первый взгляд игра от украинской команды выглядит неказисто, карточная механика, спрятанная под ее капотом, оказалась весьма занятной.

Fate Hunters Жанр карточная RPG

Платформы Windows, macOS, Linux

Языки русский, английский

Разработчик Tower Games

Издатель Tower Games

Сайт Steam

Итак, правила вы знаете. Есть башня со случайно генерируемыми этажами, заселенными разнообразными монстрами. Есть колода карт, которую вы пополняете предметами и заклинаниями по мере прохождения. Есть боссы, которых нужно победить, чтобы перейти на этаж выше. Есть несколько персонажей, отличающихся стартовой колодой, набором карт и умениями. Все это мы уже видели в Slay the Spire, впрочем, в Fate Hunters есть и собственные интересные решения.

Одно из них – добавление сокровищ, которые вы найдете в процессе исследования башни, прямо в боевую колоду. Учитывая, что ваша основная задача — вынести из башни как можно больше добра, чтобы на полученные деньги открыть новых персонажей и сильные базовые карты, это приводит к некоторым сложностям. Колода разрастается, бесполезные в бою сокровища забивают руку, ставя вашу жизнь под угрозу… Так что здесь нужно искать компромисс и перед началом каждого уровня решить, стоит ли продолжать восхождение или лучше покинуть башню, унося награбленное. Кроме того, сокровища порой оказываются даже полезны. Их можно использовать для прокачки карт оружия у кузнецов или покупки новых умений у торговцев. Мало того, некоторые карты позволяют извлекать пользу от сокровищ в колоде, например, излечивая героя при их сбросе.

Вообще, работа с колодой, баланс ее размера и удаление лишних карт прямо в процессе боя – очень удачная находка Tower Games. Так, карты, которые на первых порах кажутся вам вредными, вроде Чумы, Проклятья или Токсина, при игре за некоторых персонажей позволяют защитить ценные карты вашей колоды. Мало того, ту же Чуму удобно использовать для чистки и регулировки размера колоды.

В Fate Hunters пять игровых персонажей с собственными умениями, и изначально вам доступны только самые простые из них – Инквизитор и Арканист. Некоторые карты первого имеют дополнительный эффект «Последнее слово», срабатывающий, когда в руке не остается карт. Второй, точнее, вторая, может выбирать одно из двух действий для некоторых из заклинаний. Проблема в том, что игра за этих героев достаточно прямолинейна и не позволяет Fate Hunters раскрыться в полной мере. Именно поэтому на первых порах игра может показаться слишком простой и незамысловатой. Пересильте себя, через некоторое время она раскроется.

Как по мне, самый интересный герой Fate Hunters – Грабитель, карты которого имеют эффект «Изгнание», позволяющий удалять из руки, стопки добора или сброса другие карты. Учитывая, что размер колоды – это одна из главных проблем карточных roguelike RPG, такое умение оказывается очень полезным. При грамотной игре Грабителем, при умном выборе новых карт после победы (не будьте слишком жадным, это вредно) вы можете балансировать колоду на уровне 40-45 карт до самой финальной схватки. Это игра на грани, но она невероятно увлекательная.

Четвертый игровой персонаж, Берсеркер, после каждой атаки получает жетоны ярости, которые может потратить, чтобы добавить своим картам дополнительные эффекты. Это тоже достаточно интересная механика, не так часто встречающаяся в карточных играх (конечно, в MTG есть нечто подобное, но в MTG есть вообще все). Ну и пятый персонаж, Шпион, может заимствовать навыки других героев.

Вообще, все карты в Fate Hunters делятся на навыки, часть которых уникальна для каждого из героев, оружие и предметы (как правило, одноразовые). Все карты с руки можно выкладывать в рамках одного хода, так как в конце они сбрасываются и набирается новая рука. Выкладывание карт не ограничено приходом манны или выкладыванием земель. Поначалу такая простота несколько обескураживает, но наложение на нее карточных механик, особенностей персонажей и элемента случайности неплохо разнообразит процесс. Некоторые комбинации генерируют очень интересные партии: в одной из моих, например, «Меч-паразит», достаточно сильная карта среднего уровня, в буквальном смысле слова сожрал почти всю мою колоду, заполнив ее своими клонами. Это было забавно.

Как и у всех карточных roguelike RPG, у Fate Hunters достаточно неплохая реиграбельность. Всего в игре более 150 карт, 35+ монстров и 15 боссов. Сколько времени вам понадобится для того, чтобы убить всех боссов и открыть все карты, зависит от вашей дерзости и удачи.

Как и Slay the Spire, игра от украинской студии достаточно простенько иллюстрирована. Вот только стиль иллюстраций здесь ближе к комиксам того же Джо Мадурейра (Darksiders, Battle Chasers: Nightwar), чем к нарочитому примитивизму Slay the Spire. Здесь нет карты уровня, но, после нескольких сыгранных партий вы по оформлению косяка будете знать, что ждет вас за следующей дверью. Это необычно, но забавно.

Fate Hunters достаточно привязчива и неплохо играется, вот только остается ощущение, что игра не задержит вас на столь длительный срок, как Slay the Spire: она меньше и все-таки проще оригинала. Тем не менее, если вы уже устали от Slay the Spire, обратите внимание на Fate Hunters, ведь выхода той же Griftlands от Klei Entertainment ждать еще больше года.

Возможно, Fate Hunters неплохо смотрелась бы на мобильных платформах, но в последнее время платные игры имеют мизерные шансы на успех на iOS/Android, а для Free-to-Play модели нужна агрессивная монетизация, которая наверняка испортит игру.