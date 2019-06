SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech – карточная RPG на паровой тяге

Скажу честно, мне очень импонирует то, как шведская студия Image & Form развивает линейку игр в собственной вселенной. Начав со SteamWorld Tower Defense для Nintendo DSi, компания выпустила забавный шахтерский платформер SteamWorld Dig, затем необычную фантастическую пошаговую стратегию SteamWorld Heist, потом SteamWorld Dig 2, больше похожий уже на action/RPG. Что ж, встречайте пятый проект в серии SteamWorld – карточную ролевую игру SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech.

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech Жанр карточная RPG

Платформы Windows, Nintendo Switch

Языки русский, английский

Разработчики Image & Form

Издатель Thunderful

Сайты Epic Game Store

Пять игр – три разных сеттинга, адаптированных под вселенную SteamWorld: Дикий Запад в Tower Defense и Dig 1/2, фантастический антураж в Heist, и вот теперь фэнтезийное королевство в Hand of Gilgamech. Миры объединяют персонажи. Так, события новой игры – это сказка о делах давно минувших дней, которую рассказывает ребенку один из героев SteamWorld Heist.

Если вы уже видели проекты из серии SteamWorld, то отлично знаете, что стоит ожидать от авторов. Стильной рисованной картинки; гротескных паровых ботов, собранных как будто из разрозненных частей; детализированных задников со скрытыми пасхальными яйцами. Плюс море юмора, самоиронии и абсурда в диалогах. Авторы стебутся над штампами ролевых игр, которые сами же и используют, над собственными гротескными героями и ситуациями, в которые они попадают.

Итак, двое друзей ботов, чудаков и фантазеров, от которых никто не ожидает ничего путного, отправляются в лес по грибы, точнее, по особый гриб. Достойное начало приключения, которое приведет их к сражению с драконами, друидами, безумными канарейками в механическом теле и прочими последователями культа Тьмы. Что же поделать, если «настоящие» герои и пальцем о палец не ударят без плотного обеда из пяти блюд и по всем правилам заполненной «Заявки на спасение от Великого зла», форма №145-2/б в трех экземплярах с мокрой печатью.

На протяжении 19 актов герои, к которым в процессе путешествия присоединятся еще три персонажа, будут исследовать древние руины, бродить по загадочным лесам, прорываться в сердце магической академии, искать выход из шахт и, конечно же, сражаться с многочисленными противниками.

Бои в SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech напоминают смесь jRPG с карточной игрой. У каждого из персонажей, а в бой можно взять до трех героев, есть колода из восьми карт, то есть всего в игре 24 карты. Получив на руки шесть карт, вы можете за один раунд выложить три из них, плюс некоторое количество карт, в зависимости от числа бойцов, сыграет и противник. Сначала срабатывают эффекты выложенных вами карт, затем карт противника. Если за один ход вы сыграли три карты одного и того же персонажа, в конце своего хода получите комбо, сработает эффект оружия данного героя. Некоторые эффекты героев, того же Орика, позволяют в следующем ходу сыграть не три, а четыре карты, поверьте, это очень существенная прибавка. В начале следующего хода карты на руке дополняются до шести.

Часть карт – это простые удары и заклинания, играть их можно бесплатно, зато после использования они дают вам специальный ресурс, шестерни, аналог маны в той же Magic: The Gathering. Более мощные и хитрые заклинания требуют для выкладывания определенное количество шестерней, как правило, две-три, но порой и все их. Некоторые карты одноразовые, сыграть их можно только один раз за бой. Попавшие в отбой карты вмешиваются обратно в колоду, если сражение затянулось.

Начинают наши герои с самыми простыми ударами и заклинаниями, кроме Орика и близнецов Тары и Тейна (это один персонаж), которые присоединятся к вам уже в середине игры с более мощными картами в базовом наборе. У этих же героев и более комплексная стратегия игры. Новые карты можно найти в сундуках, спрятанных в игровом мире, получить в некоторых локациях по сюжету или создать на привале. Всего у каждого из персонажей около 20 карт (напомним, в бой можно взять только восемь), и некоторые из них требуют особого подхода в формировании всей колоды и выборе стиля игры. Карты отличаются по типу наносимого урона и колоды стоит регулярно редактировать, подстраивая под новых противников, которые могут иметь иммунитет или частичную защиту от определенного типа повреждений.

Каждый персонаж имеет специализацию. Мечтающая попасть в Гильдию героев и разговаривающая цитатами из героических книг Армилли предпочитает прямой физический урон. Рассудительная Коперника – алхимик, использующий магию стихий и защитные заклинания. Похожий на огромную зеленую жабу увалень Галлео – механик, его специализация — защита, ремонт (в мире паровых ботов это, конечно же, лечение) и прямой урон. Загадочный Орик, умеющий менять маски, дающие ему определенные бонусы в бою, хорош как в атаке, так и в обороне, причем некоторые его приемы могут в буквальном смысле слова сметать противников, расходуя, правда, все имеющиеся шестерни. Ну а близнецы Тара и Тейн – воры, их специализация — грязные приемы и использование магии тьмы. Некоторые противники, особенно боссы, требуют очень тщательного подбора команды и колоды каждого из бойцов.

В процессе сражений герои получают опыт, повышая свои базовые характеристики. Кроме того, параметры персонажей можно улучшить за счет двух амулетов (во второй половине игры стоит обращать внимание на защитные кольца). Плюс у торговки, по поводу фургона которой, умеющего подниматься на крутые башни и спускаться в самые глубокие подземелья, персонажи регулярно шутят, можно приобрести лечебные зелья, новое оружие (а значит, новые комбо эффекты) и т.д. Ее же фургончик позволяет создавать карты, ассортимент которых расширяется по мере прохождения кампании.

Несмотря на то что SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech наверняка будут сравнивать с крайне успешной Slay the Spire – это разные игры, которые объединяет лишь карточная боевая механика. В Hand of Gilgamech мало элементов roguelike – это в первую очередь сюжетная игра. И хотя часть локаций здесь достаточно запутана и их можно исследовать повторно, в целом кампания линейна, так что повторное прохождение под большим вопросом. Да и по принципу сбора колоды, ограниченной по размеру и частично привязанной к снаряжению героя, игра ближе к той же Card Hunter, чем к Slay the Spire, построенной на непрерывном сборе колоды и балансировании ее размера.

В целом, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech — очень милая и интересная сюжетная карточная RPG, прохождение которой займет у вас 15-20 часов. Если вам нравятся игры подобного жанра и стилистика вселенной SteamWorld – настоятельно рекомендуем.