iPad Air 2019: проще «прошки» 2017 года, но быстрее

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Дебютировавший в 2013 году планшет iPad Air изначально позиционировался Apple в качестве флагманского устройства, но, пережив всего лишь одно обновление, уступил это звание iPad Pro. Тем не менее в Apple не забыли об этой линейке планшетов и в этом году представили iPad Air 2019, третье поколение модели, которое уже не позиционируется как флагман, но обладает хорошим набором характеристик и более доступной, чем у версии Pro, ценой.

Комплект поставки iPad Air 2019

Содержимое коробки планшетов Apple не меняется со времён самого первого iPad, таке что и этот случай не стал исключением. Вместе с iPad Air 2019 производитель поставляет кабель Lightning и блок зарядного устройства на 12 Вт.

Дизайн и материалы

Компания Apple не очень часто вносит значительные изменения в дизайн своих устройств, предпочитая менять их характеристики. И хотя в прошлом году она радикально поменяла внешний вид линейки iPad Pro, новый iPad Air эта участь не коснулась.

Планшет получил по сути корпус от iPad Pro 10.5, вышедшего в 2017 году, который уже на тот момент был лишь косметическим обновлением первого iPad Pro 9.7. Поэтому те, кто хорошо знаком с внешним видом планшетов Apple, не увидят в модели ничего нового. Но не могу сказать, что это минус, так как 90% времени пользователь будет смотреть на экран планшета, а не на его заднюю крышку. Кроме этого, как показала история с «гнущимися» iPad Pro, старое проверенное шасси планшета — это не так уж и плохо.

В любом случае отмечу, что дизайн iPad Air 2019 хотя и не вышел оригинальным, но всё ещё выгядит хорошо. Не в последнюю очередь это достигается за счёт небольшой толщины корпуса, которая составляет всего 6,1 мм, а также 10,5-дюймового дисплея, занимающего почти всю лицевую панель планшета.

Основные материалы корпуса iPad Air 2019 — это алюминий и стекло. Последнее прикрывает экран, а из первого сделана вся тыльная часть. Поэтому несмотря на небольшую толщину корпуса, он не кажется хлипким.

Вес планшета в версии Wi-Fi составляет 456 грамм (модель с LTE чуть тяжелее — 464 грамма), что в целом позволяет держать его одной рукой.

Дисплей iPad Air 2019

iPad Air 2019 оснащается 10,5-дюймовым IPS экраном с разрешением 2224х1668 точек (226 ppi) с яркостью 500 кд/м2 и отображением цветового пространства DCI-P3.

Качество картинки дисплея действительно отличное, по нашим замерам цветовой охват больше треугольника sRGB с небольшим уклоном в зелёный цвет, цветовая температура и гамма при этом находятся на уровне эталонных значений, а подсветка равномерная.

Между стеклом и матрицей экрана в iPad Air 2019 нет воздушной прослойки, а само изображение не инвертируется и не блекнет, если смотреть на него под углом.

Дисплей в планшете поддерживает режим True Tone, при котором баланс белого меняется автоматически в зависимости от внешнего освещения, делая картинку «теплее» или «холоднее».

К сожалению, несмотря на то, что по дизайну и диагонали iPad Air 2019 полностью повторяет iPad Pro 10.5, его дисплей не поддерживает частоту обновления до 120 Гц. Зато есть возможность подключать к планшету перо Apple Pencil и рисовать или делать рукописные заметки на его экране. Но и здесь есть нюанс, поддерживается перо только первого поколения, так что придётся довольстоваться его возможностями.

Производительность и ПО

В основе iPad Air 2019 лежит собственная платформа Apple с процессором A12 Bionic — самым актуальным и быстрым чипом компании, который также используется в iPhone последнего поколения. Кроме этого, в планшете установлено 3 ГБ оперативной памяти, а объём встроенного хранилища, в зависимости от версии, может составлять 64 или 256 ГБ.

Из других особенностей платформы iPad Air 2019 стоит выделить двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, модули позиционирования GPS, GLONASS, Galileo и QZSS, а также возможность выбрать модель с LTE. Набор датчиков в планшете включает трёхосевой гироскоп, акселерометр, барометр и сенсор освещения.

Несмотря на 3 ГБ «оперативки», которые в мире Android-смартфонов давно относятся к середячкам и даже бюджетникам, этого оказывается вполне достаточно для высокой скорости работы планшета. Даже тяжёлые игры и приложения запускаются и работают на iPad Air 2019 без проблем. А хорошая оптимизация системы позволяет быстро переключаться между открытыми программами. Так что с планшетом вполне комфортно как работать, так и играть в игры.

Работает новый iPad Air под управлением операционной системы iOS 12.

Кроме интерфейса разработанного с учётом крупных дисплеев планшетов, от версии для iPhone она также отличается режимом многозадачности. Последний позволяет размещать на одном экране два приложения, расположив их рядом, либо одно поверх другого.

На любом экране потянув от нижней грани дисплея вверх можно вызвать меню Dock, на котором расположены закреплённые приложения, а такжае недавно запускавшиеся.

В целом, в iOS 12 не хватает разве что открытой файловой системы, которая бы позволила работать с любыми типами файлов, а также возможности менять программы по-умолчанию. Но для решения базовых задач функциональности iOS 12 будет достаточно.

Сканер отпечатков пальцев iPad Air 2019

Ниже дисплея iPad Air 2019 расположен сканер отпечатков пальцев TouchID. Компания использовала датчик второго поколения, так что работает он быстро, буквально за секунду открывая доступ к рабочему столу планшета.

Камера

В отличие от флагманского iPad Pro 11, в котором Apple использует модуль Sony IMX315, способный делать вполне качественные снимки, в Air 2019 камера попроще. Она оснащается 12-мегапиксельным сернсором с диафрагмой f/2.4.

При хорошем освещении с помощью планшета можно делать более-менее качественные снимки, особенно в режиме HDR, который помогает камере лучше справляться с экспозицией.

Слева снимок в автоматическом режиме, справа в HDR

При ухудшении освещения детализация снимков на iPad Air 2019 сильно падает, диафрагма f/2.4 не способна пропускать в таких условиях достаточно света на матрицу.

Кроме этого, отсутствие оптической стабилизации также не играет на руку камере в условиях недостаточной освещённости.

Динамики

Ещё одним отличием iPad Air 2019 от моделей Pro является меньшее количество внешних динамиков, здесь их два, при этом они расположены на одной грани корпуса.

Звучат они довольно громко, но без ощутимого стереоэффекта. Учитывая, что корпус нового Air фактически повторяет iPad Pro 10.5, у Apple была возможность разместить динамики на разных гранях корпуса, что позволило бы комфортнее смотреть видео и играть в игры без подключения наушников.

Хорошо, что последние хотя бы можно присоединять проводным способом, для этого на верхней грани планшета нашлось место 3,5 мм разъёму для наушников. Беспроводным способом их можно подключать через Bluetooth 5.0.

Автономность iPad Air 2019

Встроенный в iPad Air 2019 аккумулятор имеет ёмкость 8134 мАч. В тесте Geekbench 4 под максимальной нагрузкой процессора и при яркости дисплея 200 кд/м2 планшет продержался чуть больше 11 часов. Соответственно, этого хватит на несколько дней активного использования.

Подзаряжается планшет только проводным способом и для этого можно использовать комплектный блок питания на 12 Вт. Проблема лишь в том, что заряжается планшет от него по современным меркам очень долго — почти 4 часа. При этом данная модель поддерживает быструю зарядку и у Apple есть более быстрые зарядные устройства, но компания решила, что если пользователям понадобится быстрее заряжать планшет, то они купят их отдельно.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: всё ещё приятный дизайн, небольшая толщина и вес, качественный дисплей, хорошая производительность, быстрый сканер отпечатков, громкие динамики, высокая автономность Минусы: оба динамика на одной стороне корпуса, в комплекте нет блока быстрой зарядки, наличие в продаже iPad Pro 10.5 по сопоставимой стоимости Вывод: iPad Air 2019 - новый планшет Apple отлично попадает в нишу между базовым iPad и продвинутым iPad Pro. У него приятный, тонкий и относительно лёгкий корпус, качественный дисплей, хорошая производительность и автономность. Проблема этой модели лишь в том, что в продаже всё ещё можно найти iPad Pro 10.5, который при сопоставимой стоимости предлагает пускай и не такой быстрый процессор, зато дисплей с частотой обновления 120 Гц, больше оперативной памяти и сразу четыре внешних динамика Технические характеристики Apple iPad Air 2019 Wi-Fi 64GB Gold (MUUL2)

13 559 − 17 499 грн

Сравнить цены Тип Планшет Предустановленная ОС iOS 12 Диагональ экрана, дюймов 10,5 Разрешение 2224x1668 Тип матрицы IPS Датчик освещенности + Оперативная память, ГБ 3 Встроенная память, ГБ 64 Слот расширения памяти - Процессор Apple A12 Частота, ГГц 2,49 Количество ядер 6 Графика нет данных Встроенные динамики + (стерео) Емкость батареи, мАч 30,2 Вт*ч Время автономной работы до 10 часов интернета Wi-Fi, просмотра видео или прослушивания музыки Фронтальная камера, Мп 7 Тыловая камера, Мп 8 Другое Основная камера: апертура f/2,4, автофокус, запись видео FullHD; Фронтальная камера: апертура f/2,2, HDR, Slo?mo (120 fps), запись видео FullHD Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth +(5.0) Модуль 3G/4G(LTE) - Голосовая связь в GSM/3G сетях - GPS - NFC - Внешние порты Lightning Вес, г 456 Размеры, мм 250,6x174,1x6,1 Цвет корпуса золотой Цвет лицевой панели белый Док-станция - Стилус в комплекте - Еще Поддержка Apple Pencil, дактилоскопический сенсор Touch ID

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Stylus.ua за предоставление планшета Apple iPad Air 2019 на обзор