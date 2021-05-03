Mortal Kombat / Мортал Комбат: на этот раз без турнира

Очередная экранизация самого кровавого файтинга всех времен добиралась до зрителя мучительно долго, проведя достаточно времени в производственном аду. Финальный результат на удивление оказался гораздо лучше, чем можно было ожидать, но сможет ли он обойти первую “Смертельную Битву” Пола У. С. Андерсона?

Mortal Kombat / “Мортал Комбат” Жанр Боевые искусства, фантастика

Режиссер Саймон Маккуойд

В ролях Льюис Тан (Коул Янг), Джессика Макнэми (Соня Блейд), Джош Лоусон (Кано), Таданобу Асано (Рейден), Мекхад Брукс (Джексон Бриггс), Луди Лин (Лю Кан), Джо Таслим (Саб-Зиро), Хироюки Санада (Скорпион), Макс Хуан (Кун Лао), Сиси Стрингер (Милина), Дэниэл Нельсон (Кабал) и др.

Компании New Line Cinema, Atomic Monster, Broken Road Productions, Warner Bros. Pictures, Universal Pictures International, HBO MAX

Год выпуска 2021

IMDb

Mortal Kombat образца 1995 года вполне заслуженно считается одной из лучших игровых экранизаций, здесь были правильно структурированный сюжет, хорошее попадание актеров в роли и весьма достойные поединки, огорчал фильм разве что устаревшими спецэффектами и отсутствием конфликта между Скорпионом и Саб-Зиро. C перезапуском ситуация диаметрально противоположная — к спецэффектам и постановке боев придраться можно лишь при большом желании, а вот логичность происходящего вызывает очень большие вопросы.

Внешний Мир в который раз готовится захватить наш, Земное царство проиграло уже девять турниров, на очереди решающий десятый, и Шан Цзун, представляющий интересы императора, решает перестраховаться и ликвидировать земных чемпионов еще до начала турнира. Такое нарушение правил, по идее, должно вызвать гнев Старших Богов, но почему-то этого не происходит. Рейден тоже пассивен, но к этому мы еще вернемся, а пока уделим внимание Коулу Янгу, главному герою фильма. Янг — бывший боец, а сейчас просто участник подставных поединков, примерный семьянин и по совместительству урожденный избранный. Он родился с меткой дракона, дающей право принять участие в Турнире, но, разумеется, совершенно ничего не знает о значении странного родимого пятна, пока однажды по его душу не приходит Саб-Зиро. Не без посторонней помощи Коулу удается избежать смерти, и теперь герою ничего не остается, кроме как объединить усилия с Соней Блейд и (внезапно!) Кано, чтобы отыскать других носителей меток, разрушить злокозненные планы колдуна и сразиться в турнире, которого, к всеобщему сожалению, в этой части не будет, все самое интересное приберегли для сиквела.

Да, значительная часть фильма Саймона Маккуойда это избитая origin story абсолютно скучного персонажа, суперсила которого исключает волнение из спектра эмоций зрителя. По большому счету, присутствие Коула в фильме нужно исключительно для того, чтобы организовать в финале один знаковый поединок, но подвести к нему можно было несколько иначе и заодно избавить зрителя от вынужденного созерцания постной мины Льюиса Тана, у которого нет проблем с тем, чтобы эффектно бить морды, но вот с актерскими навыками как-то не задалось. Да и вообще, у Маккуойда есть великолепный Скорпион, шикарно прописанный Кано, каждое появление которого на экране — праздник, есть повернутая на турнире Соня, которая гораздо лучше подошла бы на роль главной героини, есть странноватый, но забавный дуэт Лю Кана и Кун Лао, есть сподвижники Шан Цзуна, в конце концов, о которых фильм и вовсе не рассказывает, но режиссер тратит добрую треть времени на пересказ истории, которая успела набить оскомину еще в восьмидесятых — мальчик для битья проходит через серию испытаний, изнурительные тренировки, конфронтацию с учителем и самим собой и все для того, чтобы в решающий момент обрести веру в себя незадолго до сокрушительного поражения и переродиться в чемпиона. Для полноты картины не хватает разве что Eye of the tiger.

Можно было бы подумать, что Коул Янг был добавлен в ленту для того, чтобы через него объяснить далекому от видеоигр зрителю правила, по которым живет здешняя вселенная, да вот только все остальное говорит о том, что фильм снимался в первую очередь “для своих”. Он изобилует отсылками и прямыми заимствованиями из игр, регулярно фокусируется на деталях, которые не будут понятны рядовому зрителю, но ни Коул, ни остальные герои особо не стараются прояснить происходящее — почему Шан Цзун может нарушать установленные богами правила, почему защитник Земного царства не может защитить даже свою твердыню и лишь отсиживается за энергетическим барьером, а то и вовсе сбегает, почему в турнире принимают участие не лучшие из лучших, а едва ли не случайные люди, получившие метку (принципы появления которой, к слову, тоже не объясняются). В 1995 году Кристоферу Ламберту в соломенной шляпе потребовалось пять минут на то, чтобы внятно изложить суть происходящего, в 2021, увы, этого не может сделать весь актерский состав совместными усилиями.

В заключительной части Маккуойд и вовсе махнул рукой на сюжет и сконцентрировался на том, что в фильме получилось хорошо — на боевых эпизодах, которые зачастую покадрово воспроизводят первоисточник, причем речь идет не только о кровавых фаталити, которых здесь в избытке, но и об обычных приемах и комбинациях ударов. Бои в Mortal Kombat такие, какие они должны быть, — быстрые, жестокие и зрелищные. Хотя с последним есть нюансы, монтаж поединков порой бывает уж слишком рваным и хаотичным, не всегда успеваешь следить за происходящим. Удался и юмор, основным источником которого послужил Кано. Теперь стало понятно, почему в первый фильм не взяли Джонни Кейджа — лидер клана Черного дракона в фильме и так шутит за троих, хотя юмор у него ожидаемо солдафонский и сильно ниже пояса.

Mortal Kombat идет почти два часа, и все равно складывается впечатление, что Саймону Маккуойду и Грегу Руссо категорически не хватило хронометража, чтобы адекватно рассказать историю и уместить должное количество боев в одной картине. Скорее всего сказывается неопытность, все-таки и для режиссера и сценариста это первая работа в кино. Шедевром кинематографа Mortal Kombat явно не станет, это совершенно дурацкий фильм, какой, впрочем, и должна быть лента, где злые колдуны, полицейские, монахи и выкрашенные во все цвета радуги ниндзя метелят друг друга. Собственно, делают они это точно так же, как их компьютерные прототипы, что очень радует и заставляет с нетерпением ждать продолжения, которое, судя по кассовым сборам, лишь вопрос времени. Лично я, правда, надеюсь, что Коул Янг героически погибнет в самом начале сиквела, а нормальные персонажи примутся за него не менее героически мстить.