Обзор бюджетного игрового ноутбука Lenovo IdeaPad L340-15 Gaming





Серия ноутбуков IdeaPad от Lenovo содержит недорогие устройства для дома и работы – и недавно в ней появилась еще и игровая модель. Правда, как минимум внешне IdeaPad L340 Gaming не очень похож на игровые ноутбуки в традиционном понимании – так что посмотрим, как у него с «начинкой».

Дизайн и компоновка

Lenovo IdeaPad L340 Gaming входит в 300-ю линейку, представленную на выставке MWC 2019 в Барселоне. Это бюджетная модель, но по внешнему виду этого не скажешь – простой, но строгий металлический корпус с покрытием «под шлифовку», плоский верх со скромным логотипом компании у боковой грани и никаких светящихся элементов, которые невольно ожидаешь от устройства для геймеров.

Как для 15-дюймовой игровой модели, ноутбук довольно компактный и легкий – чуть больше 2 кг, в толщину 24 мм. «Тест на макбук» Lenovo IdeaPad L340 проходит – крышка без проблем открывается одной рукой, основание при этом от стола не отрывается. Экран можно развернуть почти на 180 градусов – до поверхности стола на максимальном угле открытия он не достает буквально сантиметр.

Рамки по бокам умеренные, ~8 мм, сверху и снизу значительно больше – по 2 см. Объектив веб-камеры прикрывается шторкой – так что если вы боитесь, что хакеры смогут получить несанкционированный доступ к вашей камере, такое решение позволит вам сэкономить на скотче. Подладонная поверхность из того же материала, что и наружная часть корпуса, прогнуть ее можно лишь приложив довольно серьезное усилие.

На правой боковой грани можно найти лишь кенсингтонский замок, все разъемы находятся на левой: здесь мы видим два порта USB 3.0, один USB Type-C, мини-джек для подключения гарнитуры, видеовыход HDMI и порт Ethernet.

Вентиляционная решетка расположена сзади, выхлоп горячего воздуха направлен по большей части на шарнир дисплея, который «разбивает» его на два потока (ощутимых, только если поднести руку вплотную к корпусу): частично тепло идет вверх, частично — назад.

Клавиатура и тачпад

Клавиатура несколько укороченная, 27 см в ширину (плюс отдельный цифровой блок шириной 6 см). Блок стрелок традиционно уменьшен до размеров трех обычных клавиш и совмещен с блоком навигации по тексту. Клавиши нажимаются очень тихо, почти бесшумно, ход легкий, с отчетливым продавливанием – для скоростного набора текста эта клавиатура вполне подходит, надо лишь приноровиться к короткому ходу клавиш. У клавиш есть подсветка голубого цвета с двумя уровнями яркости и возможностью полного ее отключения.

Тачпад средних размеров, с достаточно высокой точностью позиционирования курсора, однако при резком касании он чуть люфтит и издает отчетливый «клик».

Экран

В данной модели используется IPS-экран диагональю 15,6″ с разрешением Full HD. Также доступны модификации с TN-панелью. Экран матовый, так что паразитных бликов и отражений в нем нет, кристаллический эффект при этом практически отсутствует.

На глаз максимальная яркость выглядит достаточно средней, цветовой охват также не кажется особенно большим – цвета спокойные, а красный и вовсе кажется тускловатым. Замеры подтверждают субъективные впечатления – цветовой охват у этого дисплея откровенно небольшой, с особенной нехваткой в красной и зеленых областях. Максимальная яркость сравнительно невысока, ~240 кд/м².На минимальном значении яркости экран полностью гаснет, на следующем уровне после «нуля» яркость оказывается на уровне 25 кд/м² — это довольно высокое значение по сравнению с другими ноутбуками, но достаточно низкое, чтобы за таким экраном можно было комфортно работать (и играть) даже в полной темноте. В плане углов обзора у Lenovo IdeaPad L340 все хорошо – спасибо IPS-панели, даже при взгляде сбоку цвета практически не искажаются, лишь заметно снижается яркость и, чуть меньше – контрастность изображения.

Аппаратная платформа, производительность

В рамках Lenovo IdeaPad L340 предлагается две основные модели – 15-дюймовая L340-15 и 17-дюймовая L340-17; разрешение во всех случаях одинаковое – Full HD. L340-17 предлагается только с IPS-панелью с более высокой яркостью и большим цветовым охватом, чем у рассматриваемой в данном обзоре L340-15.

В зависимости от конфигурации, в Lenovo IdeaPad L340 может быть процессор до Intel Core i7-9750H, видеокарта до NVIDIA GeForce GTX 1650 и до 16 ГБ оперативной памяти. В экземпляре, который побывал у нас в редакции, был установлен CPU Intel Core i5-9300H, ОЗУ 16 ГБ DDR4-2666, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 (3 ГБ). В качестве системного накопителя здесь используется NVMe SSD Union Memory объемом 128 ГБ (RPFTJ128PDD2EWX), для хранения данных дополнительно имеется HDD WDC WD10SPZX-24Z10 объемом 1 ТБ. Также доступны конфигурации с накопителями SSD до 1 ТБ, HDD до 2 ТБ и опциональным Intel Optane 16 ГБ.

Intel Core i5-9300H относится к девятому поколению мобильных процессоров семейства Core-H и является младшей моделью в линейке. Это 4-ядерный процессор с тепловым пакетом 45 Вт, с базовой частотой 2,4 ГГц (до 4,1 ГГц в турбо-режиме); поддержка HyperThreading позволяет ему обрабатывать до 8 потоков одновременно.

Под длительной нагрузкой тротлинг не проявился, температура процессора при этом держалась на вполне умеренных 75-80 градусах; частота процессора при всех загруженных ядрах колебалась в пределах 2,8-3 ГГц, уровень шума системы охлаждения был ощутимым, но вполне умеренным, тем более как для игровой системы.

Как и ожидалось, производительность в играх и прикладных задачах более чем достаточная, с быстрым SSD-накопителем и загрузка системы, и запуск приложений оказываются быстрыми, без неприятных притормаживаний при обращении к диску.

Что касается производительности в играх, то перед нами достаточно типичная игровая система бюджетного уровня: дискретная графика GeForce GTX 1050 в разрешении Full HD хорошо справляется с не особо требовательными играми или проектами, вышедшими пару-тройку лет назад, но современные «тяжеловесы» заставят владельца этого ноутбука устанавливать графические параметры на минимум, если он хочет получить более-менее приличный fps.

Автономность

Емкость батареи составляет 45 Вт*ч, и автономность не является сильной стороной этого ноутбука – в офисном бенчмарке PCMark при яркости экрана на уровне 120 кд/м² он смог продержаться лишь три с небольшим часа, в игровом – чуть больше получаса. В реальной эксплуатации при несколько меньшей яркости пользователь может ожидать 4-5 часов автономной работы, но вряд ли больше, так что провести весь рабочий день, не подключаясь к розетке, явно не получится.