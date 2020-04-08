Лимитированную GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition перепродают на eBay — цены достигают $6000





В феврале NVIDIA выпустила лимитированное издание своей флагманской игровой видеокарты GeForce RTX 2080 Ti с приставкой Cyberpunk 2077 Edition, выделяющееся внешним оформлением в стиле горячо ожидаемого многими киберпанкового экшен-RPG Cyberpunk 2077 польской студии CD Projekt RED. Всего было выпущено только 200 экземпляров, но в свободную продажу ни один не попал: 77 из них NVIDIA разыграла среди фанатов, а куда делить остальные по сей день неизвестно. И вот сейчас у желающих обзавестись коллекционной видеокартой появилась такая возможность — купить карту можно на аукционе eBay. Правда, придется выложить за нее немалую сумму.

Прямо сейчас идут торги по одному из лотов. На момент написания этой новости цена составляет $4550. При этом торги стартовали с отметки $4200. И это уже далеко не первое такое предложение. Известно как минимум о пять проданных с молотка экземплярах GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition в Британии с выигрышными ставками от £2,200 (~$2,700) до (~$6,100).

Источник: Tom’s Hardware