GeForce GTX 1650 теперь официально с памятью GDDR6
Компания NVIDIA обновила спецификации базовой видеокарты с графическим процессором на архитектуре Turing – GeForce GTX 1650. Теперь стартовая модель, изначально оснащенная 4 ГБ GDDR5, может также предлагаться в варианте с более скоростной GDDR6.
Производители микросхем памяти в последнее время переориентировались на выпуск чипов нового стандарта, потому в условиях нарастающего дефицита GDDR5 уже может стоить дороже GDDR6. Выпускать видеокарты с GDDR5 становится все менее рентабельно. Если GPU в принципе умеет работать с более скоростным стандартом памяти, имеет смысл выбирать именно этот тип DRAM.
|GeForce GTX 1650 SUPER
|GeForce GTX 1650 (D5)
|GeForce GTX 1650 (D6)
|Наименование кристалла
|TU116
|TU117
|TU117
|Графическая архитектура
|Turing
|Turing
|Turing
|Техпроцесс производства
|12 нм
|12 нм
|12 нм
|Площадь кристалла
|284 мм²
|200 мм²
|200 мм²
|Количество транзисторов, млрд
|6,6 млрд.
|4,7 млрд.
|4,7 млрд.
|Тактовая частота GPU
|1530/1725 МГц
|1485/1665 МГц
|1410/1590 МГц
|Потоковые процессоры
|1280
|896
|896
|Текстурные блоки
|80
|56
|56
|Блоки растеризации
|32
|32
|32
|Память (тип, объем)
|GDDR6, 4 ГБ
|GDDR5, 4 ГБ
|GDDR6, 4 ГБ
|Шина памяти
|128 бит
|128 бит
|128 бит
|Эффективная тактовая частота памяти
|12 000 МГц
|8000 МГц
|12 000 МГц
|Пропускная способность памяти
|192 ГБ/c
|128 ГБ/с
|192 ГБ/с
|Энергопотребление, Вт
|100 Вт
|75 Вт
|75 Вт
Итак, на сайте NVIDIA теперь соседствуют две спецификации для GeForce GTX 1650 – GeForce GTX 1650 (D5) и GeForce GTX 1650 (D6) c памятью GDDR5 и GDDR6, соответственно. В обоих случаях используется графический процессор TU117 с 896 вычислителями, 56 текстурными блоками и 32 растеризаторами. Однако GeForce GTX 1650 (D6) оснащается 4 ГБ GDDR6 с эффективной частотой 12 000 МГц, тогда как для GeForce GTX 1650 (D5) используется GDDR5 c эффективными 8000 МГц. Учитывая то, что разрядность шины осталась неизменной (128 бит), пропускная способность памяти у новой модификации видеокарты увеличилась в полтора раза – со 128 ГБ/c до 192 ГБ/c.
Номинально GeForce GTX 1650 (D6) не позиционируется как ускоренная версия классической модели, потому чтобы «компенсировать» увеличенную пропускную способность новой модификации, NVIDIA несколько снизила рабочие частоты GPU. Вместо штатной формулы 1485/1665 МГц для D6 рекомендуется использовать 1410/1590 МГц. Конечно, рабочие частоты GPU – величина переменная, потому нужно будет ориентироваться по конкретным моделям видеокарт.
В остальном технические характеристики без изменений. Тепловой пакет (TDP) остался на прежнем уровне – 75 Вт, а значит видеокарты могут обходиться без подключения дополнительного источника питания. Как и прежде рекомендуется БП мощностью от 300 Вт.
Из любопытных особенностей можно отметить, что для версии с GDDR6 увеличена максимально допустимая температура GPU – 94C вместо 92С.
Еще раз отметим, что GeForce GTX 1650 (D6) формально не замещают базовые версии. На рынке будут соседствовать обе модификации. Конечно, количество предложений с GDDR5 будет снижаться естественным образом.
Производители видеокарт уже предлагают свои версии видеокарт с GDDR6. Чтобы облегчить распознавание таких устройств, в названиях подобных модификаций зачастую фигурирует обозначение «D6». Рекомендованная стоимость осталась неизменной – $149 (для американского рынка). Напомним, что розничные цены GeForce GTX 1650 в Украине стартуют с ~$165.
Теперь о самом важном. О производительности. Китайским обозревателям ресурса Expreview удалось заполучить видеокарту с GDDR6 еще до официального анонса. По их результатам новая модель в играх и синтетике показывает преимущество на уровне 2–12% над версией с GDDR5. Дополнительный разгон приносит еще порядка 10%. Пока это можно считать предварительными данными.
GeForce GTX 1650 (D6) можно рассматривать как минимальный апдейт классической модели, представленной примерно год назад. Небольшое преимущество в производительности и чуть лучшие перспективы с точки зрения дополнительного разгона. Однако новинка точно не будет тягаться с GeForce GTX 1650 SUPER, которая примерно на 35% быстрее GTX 1650, да и в целом интереснее по соотношению цена/производительность.