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GeForce GTX 1650 теперь официально с памятью GDDR6

GeForce GTX 1650 теперь официально с памятью GDDR6

GeForce GTX 1650 теперь официально с памятью GDDR6


Компания NVIDIA обновила спецификации базовой видеокарты с графическим процессором на архитектуре Turing – GeForce GTX 1650. Теперь стартовая модель, изначально оснащенная 4 ГБ GDDR5, может также предлагаться в варианте с более скоростной GDDR6.

Производители микросхем памяти в последнее время переориентировались на выпуск чипов нового стандарта, потому в условиях нарастающего дефицита GDDR5 уже может стоить дороже GDDR6. Выпускать видеокарты с GDDR5 становится все менее рентабельно. Если GPU в принципе умеет работать с более скоростным стандартом памяти, имеет смысл выбирать именно этот тип DRAM.

GeForce GTX 1650 SUPERGeForce GTX 1650 (D5)GeForce GTX 1650 (D6)
Наименование кристаллаTU116TU117TU117
Графическая архитектураTuringTuringTuring
Техпроцесс производства12 нм12 нм12 нм
Площадь кристалла284 мм²200 мм²200 мм²
Количество транзисторов, млрд6,6 млрд.4,7 млрд.4,7 млрд.
Тактовая частота GPU1530/1725 МГц1485/1665 МГц1410/1590 МГц
Потоковые процессоры1280896896
Текстурные блоки805656
Блоки растеризации323232
Память (тип, объем)GDDR6, 4 ГБGDDR5, 4 ГБGDDR6, 4 ГБ
Шина памяти128 бит128 бит128 бит
Эффективная тактовая частота памяти12 000 МГц8000 МГц12 000 МГц
Пропускная способность памяти192 ГБ/c128 ГБ/с192 ГБ/с
Энергопотребление, Вт100 Вт75 Вт75 Вт

Итак, на сайте NVIDIA теперь соседствуют две спецификации для GeForce GTX 1650 – GeForce GTX 1650 (D5) и GeForce GTX 1650 (D6) c памятью GDDR5 и GDDR6, соответственно. В обоих случаях используется графический процессор TU117 с 896 вычислителями, 56 текстурными блоками и 32 растеризаторами. Однако GeForce GTX 1650 (D6) оснащается 4 ГБ GDDR6 с эффективной частотой 12 000 МГц, тогда как для GeForce GTX 1650 (D5) используется GDDR5 c эффективными 8000 МГц. Учитывая то, что разрядность шины осталась неизменной (128 бит), пропускная способность памяти у новой модификации видеокарты увеличилась в полтора раза – со 128 ГБ/c до 192 ГБ/c.

Номинально GeForce GTX 1650 (D6) не позиционируется как ускоренная версия классической модели, потому чтобы «компенсировать» увеличенную пропускную способность новой модификации, NVIDIA несколько снизила рабочие частоты GPU. Вместо штатной формулы 1485/1665 МГц для D6 рекомендуется использовать 1410/1590 МГц. Конечно, рабочие частоты GPU – величина переменная, потому нужно будет ориентироваться по конкретным моделям видеокарт.

В остальном технические характеристики без изменений. Тепловой пакет (TDP) остался на прежнем уровне – 75 Вт, а значит видеокарты могут обходиться без подключения дополнительного источника питания. Как и прежде рекомендуется БП мощностью от 300 Вт.

Из любопытных особенностей можно отметить, что для версии с GDDR6 увеличена максимально допустимая температура GPU – 94C вместо 92С.

Еще раз отметим, что GeForce GTX 1650 (D6) формально не замещают базовые версии. На рынке будут соседствовать обе модификации. Конечно, количество предложений с GDDR5 будет снижаться естественным образом.

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Производители видеокарт уже предлагают свои версии видеокарт с GDDR6. Чтобы облегчить распознавание таких устройств, в названиях подобных модификаций зачастую фигурирует обозначение «D6». Рекомендованная стоимость осталась неизменной – $149 (для американского рынка). Напомним, что розничные цены GeForce GTX 1650 в Украине стартуют с ~$165.

Теперь о самом важном. О производительности. Китайским обозревателям ресурса Expreview удалось заполучить видеокарту с GDDR6 еще до официального анонса. По их результатам новая модель в играх и синтетике показывает преимущество на уровне 2–12% над версией с GDDR5. Дополнительный разгон приносит еще порядка 10%. Пока это можно считать предварительными данными.

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GeForce GTX 1650 (D6) можно рассматривать как минимальный апдейт классической модели, представленной примерно год назад. Небольшое преимущество в производительности и чуть лучшие перспективы с точки зрения дополнительного разгона. Однако новинка точно не будет тягаться с GeForce GTX 1650 SUPER, которая примерно на 35% быстрее GTX 1650, да и в целом интереснее по соотношению цена/производительность.

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