GeForce GTX 1650 теперь официально с памятью GDDR6

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Компания NVIDIA обновила спецификации базовой видеокарты с графическим процессором на архитектуре Turing – GeForce GTX 1650. Теперь стартовая модель, изначально оснащенная 4 ГБ GDDR5, может также предлагаться в варианте с более скоростной GDDR6.

Производители микросхем памяти в последнее время переориентировались на выпуск чипов нового стандарта, потому в условиях нарастающего дефицита GDDR5 уже может стоить дороже GDDR6. Выпускать видеокарты с GDDR5 становится все менее рентабельно. Если GPU в принципе умеет работать с более скоростным стандартом памяти, имеет смысл выбирать именно этот тип DRAM.

GeForce GTX 1650 SUPER GeForce GTX 1650 (D5) GeForce GTX 1650 (D6) Наименование кристалла TU116 TU117 TU117 Графическая архитектура Turing Turing Turing Техпроцесс производства 12 нм 12 нм 12 нм Площадь кристалла 284 мм² 200 мм² 200 мм² Количество транзисторов, млрд 6,6 млрд. 4,7 млрд. 4,7 млрд. Тактовая частота GPU 1530/1725 МГц 1485/1665 МГц 1410/1590 МГц Потоковые процессоры 1280 896 896 Текстурные блоки 80 56 56 Блоки растеризации 32 32 32 Память (тип, объем) GDDR6, 4 ГБ GDDR5, 4 ГБ GDDR6, 4 ГБ Шина памяти 128 бит 128 бит 128 бит Эффективная тактовая частота памяти 12 000 МГц 8000 МГц 12 000 МГц Пропускная способность памяти 192 ГБ/c 128 ГБ/с 192 ГБ/с Энергопотребление, Вт 100 Вт 75 Вт 75 Вт

Итак, на сайте NVIDIA теперь соседствуют две спецификации для GeForce GTX 1650 – GeForce GTX 1650 (D5) и GeForce GTX 1650 (D6) c памятью GDDR5 и GDDR6, соответственно. В обоих случаях используется графический процессор TU117 с 896 вычислителями, 56 текстурными блоками и 32 растеризаторами. Однако GeForce GTX 1650 (D6) оснащается 4 ГБ GDDR6 с эффективной частотой 12 000 МГц, тогда как для GeForce GTX 1650 (D5) используется GDDR5 c эффективными 8000 МГц. Учитывая то, что разрядность шины осталась неизменной (128 бит), пропускная способность памяти у новой модификации видеокарты увеличилась в полтора раза – со 128 ГБ/c до 192 ГБ/c.

Номинально GeForce GTX 1650 (D6) не позиционируется как ускоренная версия классической модели, потому чтобы «компенсировать» увеличенную пропускную способность новой модификации, NVIDIA несколько снизила рабочие частоты GPU. Вместо штатной формулы 1485/1665 МГц для D6 рекомендуется использовать 1410/1590 МГц. Конечно, рабочие частоты GPU – величина переменная, потому нужно будет ориентироваться по конкретным моделям видеокарт.

В остальном технические характеристики без изменений. Тепловой пакет (TDP) остался на прежнем уровне – 75 Вт, а значит видеокарты могут обходиться без подключения дополнительного источника питания. Как и прежде рекомендуется БП мощностью от 300 Вт.

Из любопытных особенностей можно отметить, что для версии с GDDR6 увеличена максимально допустимая температура GPU – 94C вместо 92С.

Еще раз отметим, что GeForce GTX 1650 (D6) формально не замещают базовые версии. На рынке будут соседствовать обе модификации. Конечно, количество предложений с GDDR5 будет снижаться естественным образом.

Производители видеокарт уже предлагают свои версии видеокарт с GDDR6. Чтобы облегчить распознавание таких устройств, в названиях подобных модификаций зачастую фигурирует обозначение «D6». Рекомендованная стоимость осталась неизменной – $149 (для американского рынка). Напомним, что розничные цены GeForce GTX 1650 в Украине стартуют с ~$165.

Теперь о самом важном. О производительности. Китайским обозревателям ресурса Expreview удалось заполучить видеокарту с GDDR6 еще до официального анонса. По их результатам новая модель в играх и синтетике показывает преимущество на уровне 2–12% над версией с GDDR5. Дополнительный разгон приносит еще порядка 10%. Пока это можно считать предварительными данными.

GeForce GTX 1650 (D6) можно рассматривать как минимальный апдейт классической модели, представленной примерно год назад. Небольшое преимущество в производительности и чуть лучшие перспективы с точки зрения дополнительного разгона. Однако новинка точно не будет тягаться с GeForce GTX 1650 SUPER, которая примерно на 35% быстрее GTX 1650, да и в целом интереснее по соотношению цена/производительность.