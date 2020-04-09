DigiTimes: Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 (Vermeer) с архитектурой Zen 3 будут представлены в сентябре





До конца этого года компания AMD, как известно, должна выпустить первые процессоры с 7-нм микроархитектурой Zen 3 вместе с графическими адаптерами RDNA 2-го поколения. Теперь же у нас есть более точные сроки анонса первых, хотя и неофициальные.

Ссылаясь на источники среди тайваньских производителей системных плат, ресурс DigiTimes сообщает, что презентация AMD Ryzen 4000 (Vermeer) с новой архитектурой Zen 3 состоится в сентябре. Сообщается, что AMD, которая только в прошлом месяце вывела на рынок новые мобильные APU Ryzen 4000, изначально планировала презентацию настольных процессоров Ryzen четвертого поколения на июнь — анонс должен был состояться в рамках Computex 2020, но выставку, как известно перенесли на сентябрь из-за пандемии коронавируса. И AMD тоже решила перенести анонс Vermeer на сентябрь.

По предварительным данным, новая архитектура Zen 3 обеспечит прирост показателя IPC (инструкций за такт) на величину до 15% по сравнению с Zen 2.

Скорее всего, премьера случится бумажной — по крайней мере, если проводить параллели с выводом на рынок предыдущих версий архитектур Zen: между первым анонсом и выходом первых процессоров Zen и Zen 2 на рынок было около полугода. Так что если AMD будет придерживаться этой же стратегии, то после сентябрьского анонса через несколько месяцев состоится полноценная премьера со всеми техническими подробностями, а затем и стартуют продажи. Нельзя исключать, что Ryzen 4000 (Vermeer) могут выйти до конца этого года, но, вероятнее более поздний релиз в начале следующего года. К тому же, раньше должны выйти новые серверные процессоры EPYC 3-го поколения (Milan), которые заменят собой нынешние EPYC 2-го поколения (Rome).

В любом случае Intel до сих пор не смогла прямо ответить на Ryzen 3000 — новые настольные CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S) выйдут только в конце мая и никаких кардинальных изменений, как известно, не принесут, не считая нового сокета и появления 10-ядерных моделей, а у AMD уже почти готовы Ryzen 4000 на новой архитектуре.

Еще AMD в этом году должна выпустить линейку настольных APU Ryzen 4000, которые по аналогии с мобильными собратьями получат процессорные ядра Zen 2 и GPU Radeon Vega, но будут работать на более высоких частотах.

Источник: DigiTimes