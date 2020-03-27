Вместе с мобильными в апреле. Подтверждены сроки выхода новых настольных CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S)
Ссылаясь на собственных информаторов издание El Chapuzas Informatico сообщает, что анонс новых настольных CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S) и материнских плат LGA1200 с наборами логики Intel 400-й серии для них состоится 30 апреля. Сама премьера, если верить источнику, окажется бумажной — в продажу новые CPU поступят в мае (первые обзоры ожидаются ближе к середине месяца).
По большому счету эти свежие сведения подтверждают предыдущие утечки, указывающие на эти же сроки. Таким образом, Intel примерно одновременно выпустит новые процессоры Core 10-го поколения для настольного и мобильного сегментов. Причем фактический релиз мобильных может состояться раньше — буквально на днях сообщалось, что ноутбуки на базе высокопроизводительных CPU Core 10-го поколения (Comet Lake-H) и GeForce RTX Super выйдут 15 апреля.
Как уже неоднократно отмечалось, новые Core 10-го поколения будут мало отличаться от текущих Core 9-го поколения (Coffee Lake Refresh) — они сохранят старый 14-нанометровый техпроцесс и старую архитектуру Skylake, но переберутся на новый сокет LGA 1200 и нарастят число физических ядер до десяти (в топовых моделях).
Обновленная массовая платформа Intel LGA1200 предложит до 40 линий PCI Express 3.0 (16 от CPU и до 24 от чипсета), поддержку Intel Wi-Fi 6 (802.11ax), порты SATA 6 Гбит/с, USB 3.2 Gen2 и другие интерфейсы.
Предварительные данные о характеристиках и ценах настольных процессоров Intel Core 10-го поколения в таблице ниже.
|Процессор
|Количество ядер/потоков
|Частота (Базовая/Boost), ГГц
|Turbo Boost Max 3.0 (два самых быстрых ядра), ГГц
|Объем кэш-памяти L3, МБ
|TDP, Вт
|Цена
|Core i9-10900K
|10 / 20
|3,7 / 5,1
|5,2
|20
|125
|€504
|Core i9-10900KF
|10 / 20
|3,7 / 5,1
|5,2
|20
|125
|€475
|Core i9-10900
|10 / 20
|2,8 / 5,0
|5,1
|20
|65
|€452
|Core i9-10900F
|10 / 20
|2,8 / 5,0
|5,1
|20
|65
|€425
|Core i9-10900T
|10 / 20
|1,9 / Н/Д
|Н/Д
|20
|35
|€452
|Core i7-10700K
|8 / 16
|3,8 / 5,0
|5,1
|16
|125
|€389
|Core i7-10700KF
|8 / 16
|3,8 / 5,0
|5,1
|16
|125
|€362
|Core i7-10700
|8 / 16
|2,9 / 4,7
|4,8
|16
|65
|€335
|Core i7-10700F
|8 / 16
|2,9 / 4,7
|4,8
|16
|65
|€308
|Core i7-10700T
|8 / 16
|2,0 / Н/Д
|Н/Д
|16
|35
|€335
|Core i5-10600K
|6 / 12
|4,1 / 4,8
|–
|12
|125
|€263
|Core i5-10600KF
|6 / 12
|4,1 / 4,8
|–
|12
|125
|€236
|Core i5-10600
|6 / 12
|3,3 / 4,8
|–
|12
|65
|€222
|Core i5-10600T
|6 / 12
|2,4 / Н/Д
|–
|12
|35
|€222
|Core i5-10500
|6 / 12
|3,1 / 4,5
|–
|12
|65
|€200
|Core i5-10500T
|6 / 12
|2,3 / Н/Д
|–
|12
|35
|€200
|Core i5-10400
|6 / 12
|2,9 / 4,3
|–
|12
|65
|€190
|Core i5-10400F
|6 / 12
|2,9 / 4,3
|–
|12
|65
|€163
|Core i5-10400T
|6 / 12
|2,0 / Н/Д
|–
|12
|35
|€190
|Core i3-10320
|4 / 8
|3,8 / 4,6
|–
|8
|65
|€162
|Core i3-10300
|4 / 8
|3,7 / 4,4
|–
|8
|65
|€151
|Core i3-10300T
|4 / 8
|3,0 / Н/Д
|–
|8
|35
|€151
|Core i3-10100
|4 / 8
|3,6 / 4,3
|–
|8
|65
|€129
|Core i3-10100T
|4 / 8
|3,0 / Н/Д
|–
|8
|35
|€129
Модельный ряд процессоров Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S)
Новые 14-нм процессоры Intel Core 10-го поколения нацелены на конкуренцию с успешными 7-нм CPU AMD Ryzen 3000, дебютировавшими почти год назад.
В следующем году на смену Comet Lake-S придут Rocket Lake-S, которые уже получат новую архитектуру CPU и GPU наряду с другими существенными изменениями.
Источник: El Chapuzas Informatico