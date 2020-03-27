Вместе с мобильными в апреле. Подтверждены сроки выхода новых настольных CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S)

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Ссылаясь на собственных информаторов издание El Chapuzas Informatico сообщает, что анонс новых настольных CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S) и материнских плат LGA1200 с наборами логики Intel 400-й серии для них состоится 30 апреля. Сама премьера, если верить источнику, окажется бумажной — в продажу новые CPU поступят в мае (первые обзоры ожидаются ближе к середине месяца).

По большому счету эти свежие сведения подтверждают предыдущие утечки, указывающие на эти же сроки. Таким образом, Intel примерно одновременно выпустит новые процессоры Core 10-го поколения для настольного и мобильного сегментов. Причем фактический релиз мобильных может состояться раньше — буквально на днях сообщалось, что ноутбуки на базе высокопроизводительных CPU Core 10-го поколения (Comet Lake-H) и GeForce RTX Super выйдут 15 апреля.

Как уже неоднократно отмечалось, новые Core 10-го поколения будут мало отличаться от текущих Core 9-го поколения (Coffee Lake Refresh) — они сохранят старый 14-нанометровый техпроцесс и старую архитектуру Skylake, но переберутся на новый сокет LGA 1200 и нарастят число физических ядер до десяти (в топовых моделях).

Обновленная массовая платформа Intel LGA1200 предложит до 40 линий PCI Express 3.0 (16 от CPU и до 24 от чипсета), поддержку Intel Wi-Fi 6 (802.11ax), порты SATA 6 Гбит/с, USB 3.2 Gen2 и другие интерфейсы.

Предварительные данные о характеристиках и ценах настольных процессоров Intel Core 10-го поколения в таблице ниже.

Процессор Количество ядер/потоков Частота (Базовая/Boost), ГГц Turbo Boost Max 3.0 (два самых быстрых ядра), ГГц Объем кэш-памяти L3, МБ TDP, Вт Цена Core i9-10900K 10 / 20 3,7 / 5,1 5,2 20 125 €504 Core i9-10900KF 10 / 20 3,7 / 5,1 5,2 20 125 €475 Core i9-10900 10 / 20 2,8 / 5,0 5,1 20 65 €452 Core i9-10900F 10 / 20 2,8 / 5,0 5,1 20 65 €425 Core i9-10900T 10 / 20 1,9 / Н/Д Н/Д 20 35 €452 Core i7-10700K 8 / 16 3,8 / 5,0 5,1 16 125 €389 Core i7-10700KF 8 / 16 3,8 / 5,0 5,1 16 125 €362 Core i7-10700 8 / 16 2,9 / 4,7 4,8 16 65 €335 Core i7-10700F 8 / 16 2,9 / 4,7 4,8 16 65 €308 Core i7-10700T 8 / 16 2,0 / Н/Д Н/Д 16 35 €335 Core i5-10600K 6 / 12 4,1 / 4,8 – 12 125 €263 Core i5-10600KF 6 / 12 4,1 / 4,8 – 12 125 €236 Core i5-10600 6 / 12 3,3 / 4,8 – 12 65 €222 Core i5-10600T 6 / 12 2,4 / Н/Д – 12 35 €222 Core i5-10500 6 / 12 3,1 / 4,5 – 12 65 €200 Core i5-10500T 6 / 12 2,3 / Н/Д – 12 35 €200 Core i5-10400 6 / 12 2,9 / 4,3 – 12 65 €190 Core i5-10400F 6 / 12 2,9 / 4,3 – 12 65 €163 Core i5-10400T 6 / 12 2,0 / Н/Д – 12 35 €190 Core i3-10320 4 / 8 3,8 / 4,6 – 8 65 €162 Core i3-10300 4 / 8 3,7 / 4,4 – 8 65 €151 Core i3-10300T 4 / 8 3,0 / Н/Д – 8 35 €151 Core i3-10100 4 / 8 3,6 / 4,3 – 8 65 €129 Core i3-10100T 4 / 8 3,0 / Н/Д – 8 35 €129 Модельный ряд процессоров Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S) Новые 14-нм процессоры Intel Core 10-го поколения нацелены на конкуренцию с успешными 7-нм CPU AMD Ryzen 3000, дебютировавшими почти год назад. В следующем году на смену Comet Lake-S придут Rocket Lake-S, которые уже получат новую архитектуру CPU и GPU наряду с другими существенными изменениями.

Источник: El Chapuzas Informatico