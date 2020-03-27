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Вместе с мобильными в апреле. Подтверждены сроки выхода новых настольных CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S)

Вместе с мобильными в апреле. Подтверждены сроки выхода новых настольных CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S)

Вместе с мобильными в апреле. Подтверждены сроки выхода новых настольных CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S)


Ссылаясь на собственных информаторов издание El Chapuzas Informatico сообщает, что анонс новых настольных CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S) и материнских плат LGA1200 с наборами логики Intel 400-й серии для них состоится 30 апреля. Сама премьера, если верить источнику, окажется бумажной — в продажу новые CPU поступят в мае (первые обзоры ожидаются ближе к середине месяца).

По большому счету эти свежие сведения подтверждают предыдущие утечки, указывающие на эти же сроки. Таким образом, Intel примерно одновременно выпустит новые процессоры Core 10-го поколения для настольного и мобильного сегментов. Причем фактический релиз мобильных может состояться раньше — буквально на днях сообщалось, что ноутбуки на базе высокопроизводительных CPU Core 10-го поколения (Comet Lake-H) и GeForce RTX Super выйдут 15 апреля.

Как уже неоднократно отмечалось, новые Core 10-го поколения будут мало отличаться от текущих Core 9-го поколения (Coffee Lake Refresh) — они сохранят старый 14-нанометровый техпроцесс и старую архитектуру Skylake, но переберутся на новый сокет LGA 1200 и нарастят число физических ядер до десяти (в топовых моделях).

Обновленная массовая платформа Intel LGA1200 предложит до 40 линий PCI Express 3.0 (16 от CPU и до 24 от чипсета), поддержку Intel Wi-Fi 6 (802.11ax), порты SATA 6 Гбит/с, USB 3.2 Gen2 и другие интерфейсы.

Предварительные данные о характеристиках и ценах настольных процессоров Intel Core 10-го поколения в таблице ниже.

ПроцессорКоличество ядер/потоковЧастота (Базовая/Boost), ГГцTurbo Boost Max 3.0 (два самых быстрых ядра), ГГцОбъем кэш-памяти L3, МБTDP, ВтЦена
Core i9-10900K10 / 203,7 / 5,15,220125€504
Core i9-10900KF10 / 203,7 / 5,15,220125€475
Core i9-1090010 / 202,8 / 5,05,12065€452
Core i9-10900F10 / 202,8 / 5,05,12065€425
Core i9-10900T10 / 201,9 / Н/ДН/Д2035€452
Core i7-10700K8 / 163,8 / 5,05,116125€389
Core i7-10700KF8 / 163,8 / 5,05,116125€362
Core i7-107008 / 162,9 / 4,74,81665€335
Core i7-10700F8 / 162,9 / 4,74,81665€308
Core i7-10700T8 / 162,0 / Н/ДН/Д1635€335
Core i5-10600K6 / 124,1 / 4,812125€263
Core i5-10600KF6 / 124,1 / 4,812125€236
Core i5-106006 / 123,3 / 4,81265€222
Core i5-10600T6 / 122,4 / Н/Д1235€222
Core i5-105006 / 123,1 / 4,51265€200
Core i5-10500T6 / 122,3 / Н/Д1235€200
Core i5-104006 / 122,9 / 4,31265€190
Core i5-10400F6 / 122,9 / 4,31265€163
Core i5-10400T6 / 122,0 / Н/Д1235€190
Core i3-103204 / 83,8 / 4,6865€162
Core i3-103004 / 83,7 / 4,4865€151
Core i3-10300T4 / 83,0 / Н/Д835€151
Core i3-101004 / 83,6 / 4,3865€129
Core i3-10100T4 / 83,0 / Н/Д835€129

Модельный ряд процессоров Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S)

Новые 14-нм процессоры Intel Core 10-го поколения нацелены на конкуренцию с успешными 7-нм CPU AMD Ryzen 3000, дебютировавшими почти год назад.

В следующем году на смену Comet Lake-S придут Rocket Lake-S, которые уже получат новую архитектуру CPU и GPU наряду с другими существенными изменениями.

Источник: El Chapuzas Informatico

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