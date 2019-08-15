ПК месяца (август 2019)





Три конфигурации, три ценовые категории, три лучших варианта потратить деньги на покупку ПК. Мы предлагаем начальные платформы, ориентируясь на которые, можно собрать хорошо сбалансированные игровые системы, дополнив их в соответствии со своими требованиями, возможностями и предпочтениями.

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Базовый игровой ПК

Учитывая приближение не только активного игрового сезона, но и начала очередного учебного года, оценим актуальные предложения процессоров для максимально доступных систем на базе актуальных платформ. Для этой категории ПК высокий приоритет имеют чипы Athlon 200GE. Двухъядерный четырехпоточный процессор с рабочей частотой 3,2 ГГц, а также интегрированной графикой Vega 3. Модель стоит немногим дороже $50, предлагая оптимальное соотношение цена/производительность в этом классе. Примерно до этого же уровня подешевел и 4-ядерный Ryzen 3 1200 (4/4, 3,1/3,4 ГГц), но у этого CPU нет интегрированного видеоядра, а потому для работы системы понадобится дискретная видеокарта. Даже самые доступные графические адаптеры, пригодные для вывода картинки на экран, потребуют еще минимум $35–50.

Для систем подобного класса компания Intel предлагает процессоры линейки Pentium. Самой доступной моделью из актуального семейства Coffee Lake остается Pentium G5400 (2/4, 3,7 ГГц) стоимостью $65. Здесь можно было бы упомянуть базовые чипы Celeron, однако в последнее время стоимость самого доступного чипа этой серии – Celeron G4900 (2/2, 3,1 ГГц) – в розничной продаже по какой-то причине повысилась с $50 до $65–70, что исключает ее из списка потенциальных покупок даже самых экономных пользователей.

Соотношение сил процессоров этого класса мы довольно детально рассматривали во время обзора Athlon 200GE.

Возвращаясь к игровым платформам и более производительным CPU, невольно задаешься вопросом, есть ли предел снижения цен на чипы Ryzen первого поколения? Шестиядерный Ryzen 5 1600 уже можно купить за $125. Процессор был представлен чуть больше двух лет назад. С официально заявленным ценником в $219 весной 2017-го он стоил в рознице порядка $250. Мы видим двукратное снижение цены за столь короткий период. Жаль, что основной конкурент не практикует подобные приемы, чтобы после анонса новых CPU побыстрее избавляться от запасов чипов предыдущих поколений.

Очень заманчивым также остается возможность использовать для системы этого класса чипы Ryzen 5 2600. Некоторые улучшения архитектуры, 12-нанометровый техпроцесс, чуть лучшие частотный потенциал и работа с модулями памяти. На наш взгляд таких оптимизаций достаточно для того, чтобы доплатить $25. Если нет предубеждений по поводу максимальной стоимости процессора в игровой системе начального класса, а бюджет в целом позволяет пойти на небольшие дополнительные траты, то оно того стоит.

Взяв за основу платформу Intel, рекомендуем любыми способами тянуться к Core i5-9400F. Базовый 6-ядерный процессор с отключенным графическим ядром можно купить за $160. Да, цена процессора значительно выше той, что хотелось бы видеть для CPU из базовой игровой системы. Но в данном случае это практически необходимость. Те, кто имел удовольствие поиграть на большой сетевой карте в Battlefield V на ПК с 4-ядерным процессором, наверняка в насыщенных сценах наблюдали периодические микрофризы. Чтобы исключить подобные нюансы, нужен CPU c большим количеством ядер/потоков. К сожалению у Intel пока нет в ассортименте доступных актуальных чипов с функциональной формулой 4/8. Надеемся, что будущие модели Core i3 получат именно такую конфигурацию. Пока же это исключительно 4-ядерные модели.

Если покупка Core i5-9400F окажется неподъемной, придется смотреть в сторону Core i3-9100F (4/4; 3,6/4,2 ГГц). За $105 вполне симпатичная модель если не думать, о том, что всего на $20 дороже стоит полновесный 6-ядерник AMD. Что любопытно, в играх со слабой или умеренной оптимизацией под многопоточность, ускоренный Сore i3 может обеспечивать не меньшее количество кадров/c, чем Ryzen 5. Но нехватка вычислительных потоков может сказываться в тяжелых проектах.

При выборе видеокарты для базовых конфигураций мы все еще рекомендуем ориентироваться на Radeon RX 570. Причем не обязательно выбирать исключительно из 4-гигабайтовых моделей, которые, кстати, за последнее время немного поднялись в цене. Версии с 8 ГБ памяти зачастую стоят на $10–15 дороже. И если вы уж выбираете видеокарту не для того, чтобы пересидеть с ней полгода-год до анонса дискретной графики следующего поколения, то версия с 8 ГБ памяти на борту вполне имеет смысл.

Учитывая минимальное отличие в ценах, стоит обязательно рассмотреть варианты с Radeon RX 580. Модификации с 4 ГБ памяти можно найти даже за $200, а версии с 8 ГБ на борту стоят от $220. Что касается Radeon RX 570/580 в целом, то здесь стоит внимательно изучать предложения по каждой конкретной модели, не ориентируясь на ее среднюю стоимость на hotline.ua. По устройствами этих серии различные интернет-магазины часто делают интересные акционные предложения, потому можно получить хорошие цены на искомые модели.

GeForce GTX 1650 4 ГБ опустился на полступени. Самые простые одновентиляторные модели с алюминиевыми радиаторными болванками стоят от $165. Именно в таком варианте и ценовой категории базовая модель на GPU с новой архитектурой Turing выглядит вполне органично. Конечно если интересует максимальная производительность, а в этом классе устройств часто это первоочередной фактор, то модели Radeon RX 570/580 предложат большее количество кадров/с при лучшем соотношении цена/производительность. Однако и GeForce GTX 1650 4 ГБ найдет своих покупателей. Очень экономичная видеокарта с хорошим быстродействием и поддержкой актуальных технологий NVIDIA.

За прошедшее время минимально поднялись в цене модули оперативной памяти. Но мы все же пока не намерены отказываться от 16 ГБ для стартовой игровой системы. Напомним, что для Core i3 штатным режимом работы памяти будет DDR4-2400, а вместе с Core i5 даже на базовых материнских платах можно использовать DDR4-2666. Для платформы AMD лучшим будет комплект DDR4-3200, но набор с такими штатными характеристиками будет стоить немногим дороже.

Оптимальный игровой ПК

Выбор лучшего процессора для оптимальной игровой системы на AMD остается не самой простой задачей. В прошлом месяце мы использовали для ПК этого класса Ryzen 5 3600. После проведенного сравнительного тестирования Ryzen 5 3600X наши рекомендации остаются в силе. Базовая 6-ядерная модель нового поколения фактически не отличается по производительности от старшей, но при этом обойдется на $50 дешевле. За прошедшее время с начала продаж розничная стоимость Ryzen 5 3600 опустилась со стартовых $250–280 до $235–240. Подобный ценник уже выглядит вполне допустимым, учитывая рекомендованные для американского рынка $199 (без учета налогов). Да, за эти деньги сейчас уже можно купить Ryzen 7 2700, однако новые чипы Matisse заметно прибавили в производительности на такт, а потом Ryzen 5 3000 зачастую даже в многопоточных задачах не уступают 8-ядерникам предыдущего поколения. В играх же преимущество Ryzen 5 3600/3600X неоспоримо. Здесь они все еще немного уступают топовым чипам Intel, но в сравнении с предшественниками прогресс хорошо ощутим. Кому интересны подробности, рекомендуем детальнее ознакомиться с материалом.

В пару к процессору можно выбирать материнскую плату с разъемом Socket AM4 фактически на любом чипсете. Модели на базе топового AMD X570 здесь вовсе необязательны. Единственное неудобство покупки платы на чипсетах предыдущего поколения – необходимость прошивки для работы с новыми чипами Matisse. Производители уже предлагают платы на AMD A320/B350/B450/X470 с изначально подходящими версиями BIOS, но эти устройства еще на пути к розничным прилавкам. Для доступных ныне в продаже версий плат наверняка понадобится обновить прошивку.

Для оптимальной платформы Intel рекомендуем использовать Core i5-9600K. Процессор изначально имеет повышенные рабочие частоты, а разблокированный множитель зачастую позволяет при желании взять символичную планку в 5 ГГц. Покупка старшей 6-ядерной модели обойдется примерно в $260. За эти же деньги в продаже до сих пор массово предлагается модель условно предыдущего поколения – Core i5-8600K. Хорошие скидки позволили побыстрее избавиться от остатков процессоров этого семейства, но, увы, Intel очень редко делает уценки для уходящих CPU, предпочитая тактику естественного замещения. Повлиять на это может разве что стабильно уменьшающаяся доля рынка.

Так или иначе, при равной цене преимущество конечно у Core i5-9600K. Процессор имеет и более агрессивную частотную формулу, и лучший потенциал, и припой под теплораспределительной крышкой. В целом Core i5 точно не удивит в многопоточных задачах, здесь без поддержки Hyper-Threading ему не угнаться за новыми Ryzen 5. Но вот для игр эти процессоры все еще весьма хороши, хотя и в этих задачах еще лучше смотрелась бы модель с функциональной формулой 6/12. Надеемся, что уже в следующем поколении десктопных чипов Intel предложит такие версии по умеренной цене.

В случае с Core i5-9600K стоит отдельно напомнить, что процессоры Intel с индексом «K» в названии модели предлагаются без штатного кулера. Даже для использования чипа в штатном режиме понадобится дополнительно покупать охладитель.

Определиться с дискретной графикой для оптимальных конфигураций также непросто. Богатство выбора на определенном этапе становится проблемой – столько всего «вкусного». В прошлом месяце мы рассчитывали на то, что место рекомендованной в штатном варианте GeForce GTX 1660 Ti вскоре займет более производительная видеокарта. Однако по ряду причин с заменой мы решили все же повременить. На место в основе оптимальной конфигурации претендуют сразу несколько адаптеров. Прежде всего, это новинки Radeon RX 5700 8 ГБ и GeForce GTX 2060 Super 8 ГБ. Совсем недавно мы сравнили возможности обеих видеокарт в режимах 1080p и 1440p. Практические результаты оказались весьма любопытны и показательны. Radeon RX 5700 в среднем всего на 5–10% уступает новинке NVIDIA, при схожем уровне энергопотребления и на $50 меньшей рекомендованной цене. При этом не стоит еще забывать о том, что у AMD еще есть и более мощная Radeon RX 5700 XT, которая при том же заявленном ценнике что и у RTX 2060 Super, обеспечит большее количество кадров/c.

Однако новым линейкам Radeon RX 5700/5700XT сейчас недостает альтернативных дизайнов видеокарт. Референсные кулеры с компактным центробежным вентилятором средние по уровню издаваемого шума, да и к эффективности отвода тепла также есть вопросы. Появление оригинальных видеокарт лишь вопрос времени. Партнеры AMD уже представляют свои варианты с улучшенными охладителями, но в Украине эти модели появятся скорее лишь в сентябре. Тем кто ориентируется на адаптеры новых линеек AMD рекомендуем набраться терпения – интересные новинки уже на подходе.

Что касается устройств референсного дизайна, то AMD не прекращает их выпуск, слухи о чем уже появились в сети. Такие версии будут доступны для заказа на сайте разработчика, а также для OEM-сборщиков и производителей видеокарт. В то же время ключевые партнеры в основном будут использовать собственные дизайны видеокарт с оригинальными печатными платами и системами охлаждения.

На момент подготовки материала референсные Radeon RX 5700 8 ГБ стоят порядка $420–430. Да, дороже, чем хотелось бы. Но тут все же стоит учитывать стартовый ажиотаж и ограниченные объемы первых поставок. Надеемся, что оригинальные версии видеокарт будут доступнее.

Видеокарты Radeon RX 5700 легко заменяют Radeon RX Vega 56/64. Они производительнее, функциональнее и гораздо экономичнее предшественников. Неудивительно, что старших версий Vega 64 уже практически не осталось в продаже, тогда как Radeon RX Vega 56 все еще предлагаются на рынке. По производительности они могут составить конкуренцию GeForce GTX 1660 Ti/ RTX 2060, но текущая розничная стоимость этих моделей в $450–500 не оставляет им никаких шансов попасть в список рекомендованных к покупке устройств. Избавиться от складских запасов этих моделей помогут только существенные скидки, но пока с этим нет никаких подвижек.

GeForce RTX 2060 Super 8 ГБ номинально имеют большую рекомендованную цену, чем у Radeon RX 5700 ($400 vs. $350), потому и в розничной продаже они ожидаемо стоят дороже – от $480–490. Тюнингованные модели с заводским разгоном и улучшенными кулерами предлагаются даже за $580, но это уже явный перебор с учетом снижения цен на GeForce RTX 2070. В целом новая «шестидесятая» super-серия получилась достойной. Увеличение объема памяти, разрядности шины и количества вычислительных блоков GPU в сумме дали ускорение на 10–15% в сравнении с обычной версией RTX 2060. Хорошая прибавка, особенно для повышения комфорта в режиме 1440p.

Несмотря на выход ускоренных версий, мы не отбрасываем классические GeForce RTX 2060 6 ГБ. Такие модели в самых простых конфигурациях сейчас предлагаются от $370 и это по-прежнему хороший вариант для Full HD и самая доступная видеокарта, позволяющая приобщиться к играм с трассировкой лучей. Да, да, производительности RT-ядер не всегда достаточно для высоких fps, но здесь многое зависит от настроек интенсивности просчетов трассировки и конкретной реализации разработчиками гибридной модели рендеринга. Работы в этом направлении еще очень много, но и перспективы хорошие.

При поиске графических вариантов во время вынужденной экономии считаем допустимым смотреть в сторону схожих по производительности GeForce GTX 1660 6 ГБ и Radeon RX 590 8 ГБ. Стоимость моделей из обеих линеек начинается с $240–250. Для оптимальных игровых систем это уже крайняя мера, которой можно обойтись при наличии монитора с разрешением Full HD. Фактически эти видеокарты сейчас находятся на стыке начального и среднего уровней. Они предлагают очень хорошее соотношение цена/производительность, но в классе оптимальных игровых конфигураций нужно больше fps.

Прогрессивный игровой ПК

Выбор процессора Intel для мощной игровой системы не предполагает душевных терзаний. Берем Core i7-9700K (8/8; 3,6/4,9 ГГц) за $400 и производительность близкая к максимальной в этой категории фактически обеспечена. Размышлять можно разве что над общими перспективами 8-ядерных моделей без поддержки многопоточности. Чтобы не мучил и этот вопрос, придется добавить еще $150 на покупку Core i9-9900K (8/16; 3,6/5,0 ГГц).

Следуя духу прогрессивной системы, от AMD в эту категорию мы определяем Ryzen 7 3700X (8/16; 3,6/4,4 ГГц). Значительного прироста игровой производительности по сравнению с Ryzen 5 3600/3600X новый 8-ядерный чип не обеспечит. Их рабочие тактовые частоты очень близки, а объемы кеш-памяти L3 идентичны. Некоторую выгоду получат разве что очень хорошо оптимизированные под многопоточность проекты, но таких пока совсем немного. Потому 8-ядерный 16-поточный процессор здесь скорее возможность увеличить производительность системы для рабочих задач и задел на перспективу.

Напомним, что для процессоров семейства Matisse не обязательна плата на новом топовом чипсете AMD X570. Чипы без потерь в производительности работают и на платах с предшествующими чипсетами. Здесь ограничения возможны разве что в плане функциональности. Платы на AMD X570 предлагают россыпь скоростных портов USB 3.1 Gen2 и поддержку PCI Express 4.0. Конечно эти модели зачастую имеют усиленные модули VRM и изначально поддерживают Ryzen 3000 на уровне BIOS.

Для некоторых моделей на AMD B450/X470 производители готовы обеспечить работу портов PCI-E x16 или M.2 в режиме PCI-E 4.0, впрочем, без каких-либо гарантий. Однако AMD намерена прекратить подобные эксперименты из-за возможных проблем с внештатными режимами. Разработчик планирует заблокировать поддержку PCI-E 4.0 в новом микрокоде AGESA, который будет включен в свежие версии BIOS. С одной стороны – забота о стабильной работе платформ, с другой – попытка более явного сегментирования платформы. Официальная поддержка PCI-E 4.0 достанется только моделям на AMD X570, но для игровых систем вполне достаточно ресурсов PCI-E 3.0.

Графическая позиция в прогрессивных игровых системах многовариантна. На протяжении нескольких месяцев для этого класса ПК мы рекомендовали GeForce RTX 2080. Ее по-прежнему можно рассматривать на эту роль, но сейчас также появились интересные альтернативы. В первую очередь речь о GeForce RTX 2070 Super. NVIDIA заметно ускорила новинку и после модернизации она оказалась буквально в полушаге от RTX 2080, уступая последней всего 5–7%. При этом GeForce RTX 2070 Super имеет куда более привлекательный ценник. В продаже уже доступно более десятка различных моделей со стартовой стоимостью от $630–650. Это не рекомендованные $500 для американского рынка, то таких цен в Украине наивно было бы ожидать, учитывая логистику и налоги.

Конечно производительность старшей игровой платформы не хотелось бы снижать даже на единицы процентов, но возможность сэкономить $100–150 без существенных потерь привлекает даже в этой категории систем.

Напомним, что для GeForce RTX 2070 Super используется тот же графический процессор GP104, что и для RTX 2080, но с уменьшенным числом вычислителей. В то же время обычные версии RTX 2070 основаны на GP106 с еще меньшим количеством функциональных блоков. Все они уже изначально активированы разработчиком, потому для выпуска ускоренной Super-версии, понадобилось переходить на GPU классом выше.

Кроме возможности сэкономить на покупке видеокарты, появился и способ увеличить графическую мощь прогрессивной платформы с умеренными дополнительными затратами. Наверняка вы уже догадались, что речь пойдет о GeForce RTX 2080 Super. Да, в NVIDIA решили ускорить и эту линейку, хотя, казалось бы, прямых конкурентов для нее пока еще нет. И нужно сказать, что это заметно, потому как из всех предложенных Super-вариантов именно GeForce RTX 2080 Super получила наименьший прирост производительности. Если для GeForce RTX 2060/2070 Super в сравнении с обычными версиями прибавка fps в среднем составляет 10–15%, то судя по уже доступным результатам тестов, GeForce RTX 2080 Super ускорилась на 5–7%. И даже для этого NVIDIA понадобилось не только активировать все 3072 вычислителя в TU104, попутно ускорив сам GPU, но и штатно повысить эффективную частоту памяти GDDR6 c 14 000 МГц до 15 496 МГц.

Сравнительно скромное ускорение оправдывает то, что оно достается фактически бесплатно. Ну, по крайней мере, так оно в теории. Рекомендованная цена GeForce RTX 2080 Super такая же, как и стартовая для GeForce RTX 2080 – $700. Модели этой серии только появляются в розничной продаже, потому по начальным ценникам на тюнингованные модели ($850–900) сложно обобщать. С официальным запуском GeForce RTX 2080 Super калифорнийцы несколько снизили рекоемндованные цены на GeForce RTX 2080. Эффект уже можно ощутить – стоимость стартовых моделей серии предлагается за эквивалент $740–750. Пока нет никакой информации о том, как долго обычные версии будут сосуществовать с Super-вариантами. Текущее дробление несколько размывает линейку, сглаживая переходы от одного класса к другому. Но это скорее проблема для производителя, а для потенциального покупателя скорее сложность только с выбором конкретной модели.

По прежнему вне категорий остается GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ. Для нее не предусмотрено Super-версий, но подобные могут появиться только при наличии реального конкурента. Пока же бескомпромиссным любителям поиграть придется раскошелиться на $1100+.

Что касается решений AMD в составе прогрессивных конфигураций, то здесь они пока могут появиться разве что в каком-то частном порядке. Radeon RX 5700 XT 8 ГБ приблизилась к результатам Radeon VII 16 ГБ и это отличный показатель, учитывая разницу в цене этих моделей. Однако для топовой игровой платформы хочется еще большего запаса производительности. AMD готовит более мощные видеокарты на основе чипов Navi c архитектурой RDNA, но они скорее будут представлену уже в следующем году.

Сколько нужно оперативной памяти для прогрессивного игрового ПК? В стартовом варианте мы ориентируемся на 16 ГБ. Большего объема пока не требует ни один из представленных проектов. Впрочем, это не догма. Для тех, кто привык держать открытыми несколько десятков вкладок в прожорливом браузере или параллельно использует охочее к оперативке ПО, вариант с 32 ГБ кажется очевиден. Остальные могут удвоить объем памяти при первой необходимости.

Для старших платформ ориентиром является режим DDR4-3600. Он оптимален c точки зрения задержек в работе с новыми процессорами AMD. Для платформы Intel таких нюансов нет, но скоростная память для нее также будет полезна.

Нужно признать, что выбор двухканальных наборов в этом классе крайне невелик. Судя по количеству предложений, поставщики скорее ориентируются на более доступные комплекты DDR4-3000/3200. Подобрать искомые модули все же можно, но нужно быть готовым к возможному увеличению бюджета на покупку ОЗУ.

Мы оттягивали этот момент как могли, но пришло время исключить жесткие диски из прогрессивных конфигураций. Для игровых систем это уже абсолютно необязательный опциональный компонент, который может использоваться разве что для хранения медиаданных большого объема. Для всего остального есть SSD. Оправданной выглядит гибридная конфигурация со скоростным M.2 PCI-E-накопителем, используемым в качестве системного, а также емким и относительно доступным SSD для установки игр. Для операционной системы и прикладного ПО обычно достаточно 240/256 ГБ. Лучшие PCI-E-модели такой емкости стоят порядка $75.

Для установки игр требуется все больше и больше свободного пространства на накопителе. Крупные проекты уже зачастую занимают 70–100 ГБ. И это не предел. Приближающийся Destiny 2: Shadowkeep потребует 105 ГБ, а в системных требованиях долгостроя Star Citizen указан необходимый объем в 200 ГБ. А если вспомнить о крупный апдейтах, которым требуется еще больше свободного места для разворачивания… в общем, это была подводка к тому, что SSD объемом 1 ТБ для установки игр – самый базовый вариант. Чтобы часто не отягощать себя изнурительной переустановкой проектов, в которые хотелось бы поиграть, есть смысл смотреть в сторону SSD объемом 2 ТБ. Таких моделей пока не очень много, но среди представленных на нашем рынке устройств есть вполне подходящие варианты. Для этих целей вполне подойдут SATA-версии, причем как в исполнении 2,5”, так и в формате M.2. Самые доступные накопители емкостью 2 ТБ стоят уже дешевле $300. Зачастую это модели на 3D QLC. Если варианты с 4-битовой памятью смущают, даже несмотря на 3–5-летнюю гарантию производителя, устройств на 3D TLC тоже хватает и стоят они лишь немногим дороже.