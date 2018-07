ПК месяца (июль 2018)

Три конфигурации, три ценовые категории, три лучших варианта потратить деньги на покупку ПК. Мы предлагаем начальные платформы, ориентируясь на которые, можно собрать хорошо сбалансированные игровые системы, дополнив их в соответствии со своими требованиями, возможностями и предпочтениями.

Для удобства, представленные в таблице позиции, являются активными ссылками на конкретные компоненты, категории или страницы с результатами поиска устройств c заданными критериями, которые размещены в каталоге hotline.ua.

Базовый игровой ПК

На прошедшей в июне выставке E3 2018 разработчики анонсировали целую россыпь интересных проектов, часть из которых будет представлена уже этой осенью. Еще на конец лета Blizzard готовит масштабное дополнение для неувядающей World of Warcraft. Позже появятся такие продолжения культовых серий как Battlefield V, Assassin’s Creed Odyssey, FIFA19, Forza Horizon 4, Shadow of the Tomb Raider и Fallout 76. В общем, осень нынешнего года обещает быть вполне себе играбельной. Чтобы не подойти к «высокому сезону» без подобающей системы, пора уже делать наброски для новой игровой платформы или планировать точечный апгрейд своего ПК.

Начинаем с выбора процессора для базового ПК. Самый бюджетный вариант – Pentium Gold G5400 (3,7 ГГц). В мае розничная стоимость этой модели подскочила с $65 до $80, необоснованно продержавшись на таком уровне последний весенний месяц. Но с наступлением лета цена вернулась на исходную позицию, в большей мере соответствуя реальным возможностям процессора. До уровня Celeron совершенно точно опускаться не стоит, если речь идет о мало-мальски игровой системе, пусть даже начального уровня. Да и «золотой» Pentium здесь лишь как вынужденная мера при сильно ограниченном бюджете.

CPU c четырьмя полноценными вычислительными ядрами – разумный минимум для ПК на котором планируют играть. В контексте актуальной десктопной платформы Intel это чип Сore i3-8100 за $115, который в рейтинге популярности процессоров на hotline.ua сейчас занимает третью позицию. Даже несмотря на большую стоимость, эта модель сейчас заметно более востребована, чем тот же Pentium Gold G5400 (15-е место в рейтинге).

С момента появления в продаже материнских плат на базовых чипсетах для чипов Intel Coffee Lake они хоть немного и подешевели, но на какие-то откровения здесь рассчитывать не приходится. Самые доступные модели на Intel H310 предлагаются от $70, тогда как наименее дорогостоящие версии на Intel B360 стоят порядка $80. Тот случай когда имеет смысл немного доплатить за лучшее оснащение. Хотя, ориентироваться можно и на достаточную функциональность. В стартовых конфигурациях цена также очень важна.

Для базовой игровой платформы на AMD выбор процессора придется делать из двух наиболее подходящих на эту роль моделей – Ryzen 3 2200G и Ryzen 3 1200. Сильные и слабые стороны каждой из них мы уже неоднократно рассматривали. Отметим лишь, что гибридный APU в рознице уже можно купить по рекомендованной цене – $100. Если интегрированная графика точно не понадобится, Ryzen 3 1200 обойдется в $85. В любом случае здесь имеем ситуацию, когда оба варианта хороши, хотя и имеют свои нюансы.

Выбирая чип для начального уровня также хотелось бы видеть и предложения из самого нового семейства 12-нанометровых Pinnacle Ridge. Судя по утечкам, уже на подходе 4-ядерный Ryzen 3 2300X, но о конкретных датах анонса пока нет никаких данных. Тем не менее, ушлым китайским энтузиастам уже удалось подержать в руках и получить первые практические результаты тестов Ryzen 3 2300X. Это значит, что готовящийся анонс уже не за горами.

В конце мая компания NVIDIA представила видеокарту GeForce GTX 1050 3 ГБ. Продукт интересный, но совсем неоднозначный. Для адаптера используется тот же графический процессор, что и для GTX 1050 2 ГБ/GTX 1050 Ti 4 ГБ – GP107, причем GPU работает на повышенных частотах 1392/1518 МГц. Количество CUDA-ядер и текстурных блоков такое же, как у старшей модели – 768/48, вместо 640/40 у 2-гигабайтовой GTX 1050. Но это лишь преимущества новинки, есть у нее и слабые стороны. Количество растеризаторов (ROPs) уменьшено с 32 до 24, также с 1 МБ до 768 КБ уменьшен объем внутренней кеш-памяти L2. А вот самым неприятным моментом стало снижение разрядности шины памяти со 128 до 96 бит. При неизменной эффективной частоте микросхем GDDR5 (7000 МГц), пропускная способность локальной ОЗУ у GTX 1050 3 ГБ уменьшилась на треть – со 112 до 84 ГБ/c. И вот здесь уже нужно будет на практике выяснять, в каких ситуациях модель с увеличенным объемом памяти будет предпочтительнее, а в каких уступит версии с 2 ГБ.

Судя по первым еще немногочисленным тестам в сети, GeForce GTX 1050 3 ГБ зачастую все же оказывается производительнее GTX 1050 2 ГБ. Во многих проектах 2 ГБ памяти для хранения текстур уже маловато, здесь дополнительный гигабайт очень помогает, да и вычислительные способности GPU у новой видеокарты даже чуть выше, чем у версии чипа для GTX 1050 Ti. Однако в играх чувствительных к пропускной способности памяти, GTX 1050 3 ГБ может даже немного уступать GTX 1050 2 ГБ. Здесь еще придется детально разбираться.

Производители уже активно анонсируют свои версии GeForce GTX 1050 3GB. Видеокарты уже появляются в продаже по цене порядка $180–190. Предположим, что новые устройства не просто дополнят текущую линейку базовых игровых моделей, но со временем заменят 2-гигабайтовые версии. Недавний анонс GeForce GTX 1050 3 ГБ также может говорить о том, что решений начального уровня на базе чипов с новой графической архитектурой в ближайшее время можно не ожидать. Вряд ли здесь будут какие-то обновления в текущем году.

Что же, до более детальных тестов берем GeForce GTX 1050 3 ГБ «на карандаш». Для базовых игровых систем такие адаптеры вполне могут будуть актуальны. Пока же здесь приходится выбирать из GeForce GTX 1050 2 ГБ и GeForce GTX 1050 Ti 4 ГБ. Стоимость последних никак не хочет опускаться ниже $200–215. В целом это логичная ситуация, когда видеокарта – самый дорогостоящий элемент игрового ПК, хотя платить более $200 за адаптер в этой категории систем не так просто.

Базовые модели GeForce GTX 1050 2 ГБ за последние месяц-полтора неприятно подорожали со $150–155 до $165–170. Если же говорить об альтернативах на чипах AMD, то самые доступные модификации Radeon RX 560 2 ГБ можно купить от $140, а версии с 4 ГБ памяти доступны от $170.

После того, как на онлайн-площадках вновь появилось в достатке предложений GTX 1050/RX 560, заметно снизился интерес к более доступным GeForce GT 1030 и Radeon RX 550. Все же эти видеокарты предлагают существенно меньшую производительность (особенно GT 1030), потому выполнив роль вынужденных решений во время «графического кризиса», они вновь отошли в тень более скоростных моделей.

Уже несколько месяцев подряд мы наблюдаем заметное снижение стоимости твердотельных накопителей. Если посмотреть на ценники возрастных моделей, то сейчас они ниже, чем в докризисные времена два года назад. SSD на 120/128 ГБ уже можно купить всего за $30. По-хорошему это стоило бы сделать гораздо раньше, но произошло лишь сейчас. Мы добавляем SSD в базовую игровую конфигурацию. Любой твердотельный накопитель, пусть даже с не очень быстром контроллером и TLC-памятью, радикально улучшит отзывчивость системы. Такая покупка точно оправдает дополнительные затраты.

Оптимальный игровой ПК

Оптимальную конфигурацию на базе Intel мы уже привычно заряжаем самым доступным 6-ядерником Core i5-8400 (2,8/4,0 ГГц). Каким-то фантастическим образом такие чипы можно уже купить за эквивалент $185. Просто отличное предложение за такие деньги. Неудивительно, что это очередной народный хит – 2-е место в рейтинге популярности процессоров на hotline.ua. В очередной раз напомним о напрасных опасениях в отношении невысокой базовой частоты. Даже при нагрузке на все 6 вычислительных ядер чип работает на 3,8 ГГц. В таком режиме этот процессор без проблем раскроет потенциал любой видеокарты среднего класса и точно не будет ограничителем.

Если манят более высокие частоты и есть желание поэкспериментировать, нужно смотреть в сторону Core i5-8600K. Но тут напомним, что разгон – дело затратное. $250 стоит процессор с разблокированным множителем, понадобится также хороший кулер и недешевая материнская плата на чипсете Intel Z370 с добротным VRM. Все вместе обойдется в кругленькую сумму. Если оверклокинг это не ваше, Core i5-8400 с платой на Intel B350 отлично справятся со своей задачей в оптимальной конфигурации. Разве что ценителям тишины все же понадобится заменить кулер, штатные болванки, поставляемые с чипами Intel, совсем уж примитивные.

Для платформы на базе компонентов AMD мы также предлагаем использовать 6-ядерные процессоры. Если в случае с Intel выбирать приходится из моделей одной линейки, то для платформы AMD доступны варианты условно разных поколений. Наиболее очевидные претенденты – Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 2600. В прошлый раз из-за ощутимой разнице в цене мы предпочли чипы Summit Ridge. За прошедшее время отличие в стоимости заметно сократилось. Ryzen 5 1600 (3,2/3,6 ГГц) предлагается от $180, тогда как обновленный Ryzen 5 2600 (3,4/3,9 ГГц) уже можно купить за $200–210. Повышенные частоты, усовершенствованный 12-нанометровый техпроцесс и небольшие внутренние доработки стоят того, чтобы минимально увеличить бюджет на покупку CPU.

Что касается платформы с разъемом Socket AM4, то здесь вполне можно обойтись материнской платой на чипсете AMD B350. Если допускаете эксперименты с разгоном, не стоит ориентироваться на самые дешевые модели. Также напомним, что при покупке процессоров Ryzen 2xxx может понадобится обновление прошивки без которого система не будет запускаться.

На прошедшей выставке Computex 2018 производители материнских плат уже показывали свои устройства на базе нового чипсета AMD B450. Функционально никаких отличий от предшественника он не предлагает. Как и в случае с AMD X470, из нововведений заявлена поддержка XFR2 и Precision Boost Overdrive. Наверняка также будет возможна работа гибридных связок накопителей StoreMI с жестким диском, SSD и 2 ГБ оперативной памяти в одной упряжке. Для производителей это также возможность новые устройства, учитывая возможные недочеты предыдущих моделей. В розничной продаже материнских плат на AMD B450 пока нет.

Лучшей видеокартой для оптимальной конфигурации по-прежнему остается GeForce GTX 1060 6 ГБ. Модели этой серии за прошедший месяц продолжали дешеветь, причем некоторые позиции сбросили в цене ощутимо. При желании уже можно найти самые простые экземпляры за $310–320, однако большинство адаптеров все еще стоят дороже – $350–360. К этому же ценовому уровню подтянулись и Radeon RX 580 4 ГБ, версии с 8 ГБ на $30–50 дороже.

Обоим разработчикам уже давно пора увеличить мощность своих решений среднего класса. Об предполагаемой замене от NVIDIA пока нет никакой информации. Что касается AMD, то здесь можно оперировать лишь слухами, согласно которым разработчик готовит на четвертый квартал обновленную устройства с чипами Polaris, которые будут выпускаться по 12-нанометровой технологии. Ожидаемый прирост производительности – 15%. К этой информации пока стоит относиться с определенной долей скептицизма, но, учитывая задержки с обновлением Vega, подобные выкладки выглядят правдоподобными. Что же касается наследников Vega, то согласно тем же источникам, они будут выпускаться уже по 7-нанометровому техпроцессу и появятся не ранее первого квартала будущего года.

Возвращаясь к уже присутствующим на рынке решениям, желающим ускорить графику своей системы можно посоветовать GeForce GTX 1070 и даже отдельные модели GeForce GTX 1070 Ti. Самые доступные модели GTX 1070 уже можно найти за $450–470. В большинстве случае они все еще торгуются на уровне $530–550, но за такую цену эти адаптеры уже не интересны. По той простой причине, что за схожую сумму уже можно купить GeForce GTX 1070 Ti.

Для оптимальной конфигурации мы удваиваем объем рекомендуемого твердотельного накопителя. SSD на 480–512 ГБ уже позволит установить до десятка полновесных игр. Модели подобной емкости уже можно купить за $100–110.

Прогрессивный игровой ПК

По состоянию на сейчас, нет ничего лучше Core i7-8700K для прогрессивной игровой конфигурации на базе решений Intel. Отличный вариант для этой категории систем. 6 вычислительных ядер, 12 потоков, высокая штатная частота, разблокированный множитель. И при этом розничная стоимость близка к рекомендованной производителем. Модель Core i7-8700 в целом также не ударит в грязь лицом и обойдется примерно на $50 дешевле, но для топового решения часто хочется иметь дополнительный запас мощности и возможность для самостоятельных экспериментов.

Любителей экзотики и знаковых продуктов возможно заинтересует юбилейная модель CPU, посвященная 40-летию с момента выхода первого процессора Intel 8086. По случаю знаменательной даты производитель подготовил особенную версию процессора, получившую название Core i7-8086K. Юбилейный 6-ядерный чип интересен частотной формулой – 4,0/5,0 ГГц. Это первая десктопная модель Intel формально достигшая знакового частотного порога. Отмечая событие с размахом, Intel решили разыграть среди жителей нескольких стран 8086 юбилейных процессоров. AMD не упустила случая подначить извечных оппонентов, предлагая сорока счастливчикам из США обменять выигранный чип на топовый Ryzen Threadripper. В результате между представителями обоих разработчиков состоялся многоходовый обмен колкими «любезностями» в соцсетях. В общем, маркетинговые отделы отрывались по полной. Ну, а тем, кому не удалось поучаствовать в этом празднике жизни от Intel и выиграть приз, за памятную модель придется выложить $425. И это лишь рекомендованная цена, а с учетом того, что речь о лимитированной серии, то наверняка реальная стоимость Core i7-8086K будет еще выше. Стоит ли оно того? Фактически речь идет о предварительно отобранных Core i7-8700K, которые гарантированно работают на повышенных частотах. Что касается общего разгонного потенциала, то он несущественно лучше, чем у обычных моделей с разблокированным множителем.

10-нанометровых десктопных процессоров от Intel в этом году абсолютно точно не стоит ожидать. Переход на новый техпроцесс дается производителю не без проблем, потому если мы и увидим в 2018-ом чипы, изготовленные по этим нормам, то это буду лишь мобильные CPU. Впрочем, Intel намерена порадовать и владельцев настольных систем, предложив 8-ядерные процессоры в рамках популярной платформы LGA1151. Вряд ли это можно назвать многоядерной гонкой, но наверняка к идее появления таких продуктов компанию подтолкнул успех конкурирующих чипов с соответствующим количеством вычислителей.

Сеть наводнена слухами о будущем процессоре, который уже получил и вполне конкретное название – Core i9-9900K. Более того, по тем же предварительным данным, компанию 8-ядерному чипу также должны составить некие Core i7-9700K и Core i5-9600K. Если с 8-ядерной моделью в целом все понятно, то идея появления подобных 6-ядерников остается не ясна. Так или иначе, вместе с 9-ой серией чипа (чипов) производитель также должен представить обновленный топовый чипсет Intel Z390. О данном PCH также пока нет достоверных данных. Судя по последним утечкам, из-за высокой загрузки, Intel не удалось выделить производственные мощности для изготовления Z390 по нормам 14 нм, потому, как и предшественник, он будет производиться по 22-нанометровой технологии. Об интеграции контроллера USB 3.1 Gen2 и логики Intel Wireless-AC также пока нет полной ясности.

Как бы не завершилась эта история, но наиболее любопытным остается вопрос совместимости будущих процессоров с нынешними материнскими платами на базе чипсетов серии Intel 300.

Как и в случае с оптимальной конфигурацией, для прогрессивной системы на базе AMD мы предлагаем использовать уже новые чипы Pinnacle Ridge. В частности хорошим вариантом здесь окажется Ryzen 7 2700 (3,2/4,1 ГГц). Новый 8-ядерный процессор уже стоит немногим дороже $300, вместо стартовых $350. Повышенными частотами и улучшенным штатным кулером манит модель Ryzen 7 2700X (3,7/4,3 ГГц), но за прошедшее время она практически не подешевела. Как и два месяца назад, топовая модель линейки предлагается за $380–400.

Мы также не стали бы полностью отбрасывать идею с годовалыми Summit Ridge. По части производительности на мегагерц они мало в чем уступают чипам Ryzen второго поколения, а более низкие тактовые частоты для чипов с разблокированным множителем нельзя отнести к серьезным недостаткам. Потому, если вам подвернется выгодное предложение, вполне можно его рассмотреть. Один из таких примеров – Ryzen 7 1700 за $235.

В целом успешно подтянув линейку массовых десктопных чипов для Socket AM4, компания AMD планирует вскоре обновить и процессоры семейства Ryzen Threadripper. Логично эту серию также перевести на 12-нанометровые кристаллы. С анонсом новой линейки разработчик не ограничится одним лишь повышением тактовых частот и правкой алгоритмов авторазгона. Топовый Ryzen Threadripper 2990X получит 32 вычислительных ядра с возможностью одновременной обработки до 64 потоков данных. Ох, не зря под крышкой первого поколения Threadripper рядом с парой 8-ядерных блоков ютились две кремниевые болванки. Было очевидно, что последние со временем заменят полнофункциональные кристаллы. Но вряд ли кто-то рассчитывал, что изменения произойдут настолько быстро. Удивительный апгрейд и серьезная головная боль для Intel.

В сеть уже утекли первые результаты замеров производительности. По крайней мере, в Cinebench R15 показатели очень высокие. Не менее впечатляющим выглядит и TDP в 250 Вт, а также ожидаемая цена выше $1500. Впрочем, что касается последнего, давайте дождемся официальной презентации линейки. Возможно она состоится в конце июля в Маранелло, во время запланированного совместного мероприятия с Ferrari. Недавно AMD возобновила сотрудничество с итальянской командой Scuderia Ferrari, возвращая свой логотип на трассы F1.

За прошедшие месяц-полтора как минимум на $100 снизилась стоимость видеокарт GeForce GTX 1080 – отправной точки для прогрессивных конфигураций. Самые доступные версии можно найти в продаже за $580–600. Чтобы иметь возможность выбирать из нескольких вариантов, бюджет придется увеличить до $630–650. GeForce GTX 1080 Ti до сих пор стоят почти в полтора раза дороже, что совершенно не соответствует гарантированному приросту производительности в играх (~20%).

Увы, снижение цен также практически не затронуло и топовые видеокарты с чипами AMD. Ценники в $700–750 на Radeon RX Vega 56 и $850–900 на Radeon RX Vega 64 фактически исключают их из состава игровых систем. Причем, чтобы потенциально заинтересовать игроков, видеокарты на базе Vega 10 должны подешеветь как минимум на $200.

После майнингового апокалипсиса на рынке огромный разброс цен на видеокарты. Некоторые площадки успели перестроится и освежили свои поставки, другие держат запределеные ценники, очевидно в ожидании второй криптовалютной волны.

На глобальном рынке сейчас переизбыток видеокарт текущего поколения. Майнерский интерес схлынул еще стремительнее, чем начинался, потому многие производители адаптеров столкнулись с резким снижением продаж и переполнением своих складов. Существенные запасы GPU наверняка повлияют на фактические сроки запуска дискретной графики нового поколения. Разработчикам нужно реализовать чипы, производителям – готовые видеокарты, а дистрибьюторам расчистить накопившиеся залежи. Чтобы придать импульс продажам в сложившейся ситуации было бы уместным заинтересовать колеблющихся пользователей хорошими скидками. Тактика отработанная и эффективная. По данным источников ресурса DigiTimes, в июле можно ожидать заметное снижение цен (до 20%) на имеющиеся на рынке устройства. Остается лишь надеяться, что такие прогнозы подтвердятся и также будут актуальны для нашей розницы.

Для прогрессивных конфигураций мы также удваиваем рекомендуемый объем твердотельных накопителей. SSD емкостью 1 ТБ уже предлагаются от $250. Надеемся, что и это еще не предел, и у них есть запас для дальнейшего снижения цены. Идеальной конфигурацией накопителей можно считать вариант со скоростным SSD M.2 NVMe на 240/256 ГБ для операционной системы и прикладных приложений, отдельным емким SSD (500 ГБ/1 ТБ) для установки игр и тихоходным жестким диском для хранения медиаконтента.

В завершение напомним, что до 5-го июля продолжается летняя распродажа в Steam. Еще есть время пополнить свои коллекции проектами, которые были изначально отложены из-за высокой стартовой цены или насыщенного фронта игровых работ.