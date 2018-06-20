Ryzen Threadripper 2990X: Первые технические подробности и сведения о производительности 32-ядерного процессора AMD

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На недавней выставке Computex 2018 компания AMD заявила, что HEDT-флагман Ryzen Threadripper второго поколения получит целых 32 вычислительных ядра с поддержкой 64 потоков. И вот сейчас появились первые подробности об этой интригующей новинке.

Напомним, второе поколение Ryzen Threadripper будет производиться с использованием 12-нанометрового технологического процесса и выйдет на рынок в третьем квартале этого года.

Итак, флагманский процессор AMD для платформы HEDT нового поколения будет называться Ryzen Threadripper 2990X. По крайней мере, утилиты CPU-Z и Cinebench определяют «камень» именно так.

Как можно видеть на скриншотах, оперируя 32 ядрами и 64 потоками, CPU будет работать на частотах 3,4-4,0 ГГц. При этом номинальный тепловой пакет составит 250 Вт. Еще дополнительные 200 МГц при достаточно эффективной СО можно будет получить благодаря технологии Extended Frequency Range (XFR). Каким при повышенных частотах будет TDP, пока можно лишь гадать. Объемы кэш-памяти первого, второго и третьего уровней составляют 3, 16 и 64 МБ соответственно.

Само собой, новый Ryzen Threadripper 2990X будет поддерживать возможность разгона. Китайские энтузиасты из сообщества HKEPC, используя необслуживаемую СЖО Corsair H150i Pro, смогли разогнать экземпляр Ryzen Threadripper 2990X до 4,12 ГГц при напряжении 1,38 В.

В этом режиме со всеми активными ядрами и включенной технологией Simultaneous Multi-threading (SMT) процессор Threadripper 2990X в Cinebench R15 продемонстрировал почти трехкратное превосходство над 10-ядерным Core i9-7900X – 6399 против 2184 балла. Для сравнения, результат 18-ядерного Intel Core i9-7980XE лежит в пределах 4200 очков.

Известно, что в линейку высокопроизводительных процессоров Ryzen Threadripper второго поколения также войдет модель AMD Ryzen Threadripper 2970X с 24 физическими ядрами и 48 потоками. Кроме того, об отказе AMD от моделей с 12 и 16 ядрами мы ничего не слышали, так что Ryzen Threadripper 2930X и Ryzen Threadripper 2950X, который заменят нынешние 1930X и 1950X, тоже можно ждать.

Источник: HKEPC и cdrinfo