В Steam стартовала большая летняя распродажа Steam Intergalactic Summer Sale
Конец недели встречает нас радостным известием о старте летней распродажи Steam Intergalactic Summer Sale, которая продлится с 21 июня по 5 июля. Помимо традиционных скидок на игры в сервисе также можно будет получить игры в подарок, играя в Summer Saliens Game.
В частности, скидки действуют на такие игры и франшизы:
- Player Unknown’s Battlegrounds — 33%
- Fallout Franchise — до 50%
- Dead Cells — 40%
- Grim Dawn — 70%
- Everspace — 67%
- Tyranny — 66%
- Dark and Light — 50% и т.д.
Полный список скидок доступен на главной странице сервиса Steam, просто заходите и изучайте ассортимент.
В игре Summer Saliens Game вам предстоит сразиться с инопланетянином Златошлемом, который прилетел на нашу планету со страшной миссией: уничтожить все игры. После того как сообщество Steam уничтожило этого врага, создав космические червоточины, сквозь них на Землю хлынули унылоиды…
Ну и дальше в том же духе, если будете играть (ссылка), наверняка разберетесь самостоятельно.
Источник: Steam