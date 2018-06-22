В Steam стартовала большая летняя распродажа Steam Intergalactic Summer Sale

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Конец недели встречает нас радостным известием о старте летней распродажи Steam Intergalactic Summer Sale, которая продлится с 21 июня по 5 июля. Помимо традиционных скидок на игры в сервисе также можно будет получить игры в подарок, играя в Summer Saliens Game.

В частности, скидки действуют на такие игры и франшизы:

Player Unknown’s Battlegrounds — 33%

Fallout Franchise — до 50%

Dead Cells — 40%

Grim Dawn — 70%

Everspace — 67%

Tyranny — 66%

Dark and Light — 50% и т.д.

Полный список скидок доступен на главной странице сервиса Steam, просто заходите и изучайте ассортимент.

В игре Summer Saliens Game вам предстоит сразиться с инопланетянином Златошлемом, который прилетел на нашу планету со страшной миссией: уничтожить все игры. После того как сообщество Steam уничтожило этого врага, создав космические червоточины, сквозь них на Землю хлынули унылоиды…

Ну и дальше в том же духе, если будете играть (ссылка), наверняка разберетесь самостоятельно.

Источник: Steam