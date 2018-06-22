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В Steam стартовала большая летняя распродажа Steam Intergalactic Summer Sale
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В Steam стартовала большая летняя распродажа Steam Intergalactic Summer Sale

В Steam стартовала большая летняя распродажа Steam Intergalactic Summer Sale

Конец недели встречает нас радостным известием о старте летней распродажи Steam Intergalactic Summer Sale, которая продлится с 21 июня по 5 июля. Помимо традиционных скидок на игры в сервисе также можно будет получить игры в подарок, играя в Summer Saliens Game.

В частности, скидки действуют на такие игры и франшизы:

  • Player Unknown’s Battlegrounds — 33%
  • Fallout Franchise — до 50%
  • Dead Cells — 40%
  • Grim Dawn — 70%
  • Everspace — 67%
  • Tyranny — 66%
  • Dark and Light — 50% и т.д.

Полный список скидок доступен на главной странице сервиса Steam, просто заходите и изучайте ассортимент.

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В игре Summer Saliens Game вам предстоит сразиться с инопланетянином Златошлемом, который прилетел на нашу планету со страшной миссией: уничтожить все игры. После того как сообщество Steam уничтожило этого врага, создав космические червоточины, сквозь них на Землю хлынули унылоиды…

Ну и дальше в том же духе, если будете играть (ссылка), наверняка разберетесь самостоятельно.

Источник: Steam

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