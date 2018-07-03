Появились результаты тестов процессора AMD Ryzen 3 2300X
По мере приближения официального анонса новых чипов AMD серии Ryzen 2000 начали появляться утечки, связанные с этими процессорами. Так, в интернете опубликованы фотографии и результаты тестов производительности грядущего чипа AMD Ryzen 3 2300X.
AMD Ryzen 3 2300X является 4-ядерным процессором, основанным на базе архитектуры Zen+. Он изготавливается по нормам 12-нанометрового технологического процесса, обеспечивает прирост производительности и энергоэффективности по сравнению с предшественником Ryzen 3 1300X. Базовая частота процессора AMD Ryzen 3 2300X составляет 3,5 ГГц, а повышенная частота – 4,2 ГГц. Это на 500 МГц больше возможностей предшественника, у которого повышенная рабочая частота составляла 3,7 ГГц.
Новый процессор AMD Ryzen 3 2300X был установлен на материнскую плату BIOSTAR X370 и прошёл ряд тестов производительности. В приложении CPU-Z он продемонстрировал результат 509 баллов для однопоточного режима тестирования и 2020 баллов для многопоточного режима. В тесте Cinebench было набрано 690 баллов.
Как ожидается, совместно с новыми процессорами компания AMD также обновит и линейку наборов системной логики, выпустив чипсет B450, который придёт на смену B350.
Источник: techpowerup