Появились результаты тестов процессора AMD Ryzen 3 2300X

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По мере приближения официального анонса новых чипов AMD серии Ryzen 2000 начали появляться утечки, связанные с этими процессорами. Так, в интернете опубликованы фотографии и результаты тестов производительности грядущего чипа AMD Ryzen 3 2300X.

AMD Ryzen 3 2300X является 4-ядерным процессором, основанным на базе архитектуры Zen+. Он изготавливается по нормам 12-нанометрового технологического процесса, обеспечивает прирост производительности и энергоэффективности по сравнению с предшественником Ryzen 3 1300X. Базовая частота процессора AMD Ryzen 3 2300X составляет 3,5 ГГц, а повышенная частота – 4,2 ГГц. Это на 500 МГц больше возможностей предшественника, у которого повышенная рабочая частота составляла 3,7 ГГц.

Новый процессор AMD Ryzen 3 2300X был установлен на материнскую плату BIOSTAR X370 и прошёл ряд тестов производительности. В приложении CPU-Z он продемонстрировал результат 509 баллов для однопоточного режима тестирования и 2020 баллов для многопоточного режима. В тесте Cinebench было набрано 690 баллов.

Как ожидается, совместно с новыми процессорами компания AMD также обновит и линейку наборов системной логики, выпустив чипсет B450, который придёт на смену B350.

Источник: techpowerup