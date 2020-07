Рецензия на британский минисериал Quiz / «Телевикторина»

«Это ваш окончательный ответ?», наверняка большинство читателей узнало эту фразу. Ведь даже если вы не видели ни один из эпизодов телевикторины Who Wants to Be a Millionaire? / «Кто хочет стать миллионером?» (как такое вообще возможно?), то вы, скорее всего, смотрели фильм Slumdog Millionaire / «Миллионер из трущоб», обессмертивший это шоу и принесший Дэнни Бойлу и его команде восемь премий Оскар в 2009 г. Британский минисериал Quiz от канала ITV рассказывает еще одну историю, связанную с оригинальной британской версией Who Wants to Be a Millionaire? – историю о том, как несколько участников попытались обмануть систему и выиграть один миллион фунтов стерлингов нечестным путем. Или все же честным?

Quiz / «Телевикторина» Жанр криминальная драма, комедия

Создатель Джеймс Грэм

В ролях Мэттью Макфэдьен (Чарлз Ингрэм), Шан Клиффорд (Диана Ингрэм), Марк Боннар (Пол Смит), Майкл Шин (Крис Таррант), Эшлин Би (Клаудиа Розенкранц) и др.

Канал ITV

Год выпуска 2020

Серий 3

Сайты IMDb

Безумную популярность викторин в Великобритании, корни которой тянутся еще к традиционным состязаниям эрудитов в сельских пабах, сложно переоценить. Неудивительно, что самая первая телевикторина, Spelling Bee, появилась еще в 1938 г. (!) тоже в Соединённом Королевстве. Через 60 лет, к моменту выхода первого эпизода Who Wants to Be a Millionaire? в 1998 г., телевикторины стали совершенно обыденным явлением во всех странах мира, но это шоу, транслировавшееся на телеканале ITV (Independent Television, главный конкурент BBC), смогло удивить всех, породив настоящую викторинную лихорадку как у себя на родине, так и за рубежом. С 1998 г. было создано более 100 локализованных версий Who Wants to Be a Millionaire? в разных уголках мира, так что проще перечислить страны, где эта викторина не показывалась.

В начале 2000-х вся Великобритания на час замирала у экранов телевизоров, чтобы понаблюдать за очередным несчастным, неспособным ответить на самые элементарные вопросы. Впрочем, за шестнадцатилетнюю историю оригинальной версии Who Wants to Be a Millionaire? (1998 – 2014 гг.) нашлось пять человек, которые выиграли максимальный приз в £1 млн. Точнее, шесть человек, вот только шестой победитель так и не получил своих денег. Пока. Как раз о шестом победителе, майоре Королевских Инженеров Чарлзе Ингрэме и его жене Диане, которых обвинили в мошенничестве во время проведения телевикторины, и идет речь в минисериале Quiz.

Пикантности ситуации придает тот факт, что съемкой сериала о семье Ингрэм и их «афере» занялся тот самый канал ITV, который мало того, что на протяжении 20 лет показывает саму викторину Who Wants to Be a Millionaire? (с 2018 г. выходит обновленная версия шоу, ведущим которого стал ни кто иной, как легендарный Джереми Кларксон), так и являлась одной из сторон в судебном разбирательстве против четы Ингрэм. Но и это еще не все, в 2001 г. ITV выпустила специальный эпизод программы, посвященный скандалу – Who Wants to be a Millionaire?: Major Fraud и документальный фильм Who Wants to Steal a Million? по его мотивам, ославивший майора Ингрэм и его жену. Quiz, основанный на одноименной театральной постановке Джеймса Грэма – это своеобразное неуклюжее извинение со стороны ITV, попытка взглянуть на скандал с обеих сторон.

В Quiz всего три 50-минутных эпизода. Первый из них рассказывает историю создания шоу компанией Celador (кстати, именно Celador позже сняла Slumdog Millionaire, прославляющий их собственное шоу), мгновенного успеха телевикторины и викториномании, охватившей Великобританию. Вторая серия – доказывает виновность четы Ингрэме в сговоре с целью незаконного завладения 1 млн. фунтов стерлингов. Третья – доказывает невиновность Ингрэмов. Да, финальная точка в этой истории еще не поставлена, Ингрэмы продолжают бороться за свой выигрыш в судах.

ITV, точнее, занимавшаяся производством Left Bank Pictures (Origin, Philip K. Dick’s Electric Dreams, The Crown, Outlander и т.д.) подобрала отличный актерский состав. И пусть Майкл Шин (Good Omens, The Queen, Frost/Nixon и т.д.) и не очень похож на легендарного телеведущего Криса Тарранта, зато чета Ингрэмов очень близка к оригиналу. Скромного майора Чарлза Ингрэма сыграл Мэттью Макфэдьен (Pride & Prejudice, Death at a Funeral, Anna Karenina), а его одержимую викторинами жену Диану – Шан Клиффорд (сериалы Vanity Fair и Fleabag).

Quiz – типичная британская трагикомедия, в которой действительно трагические эпизоды, такие, например, как травля четы Ингрэм и их детей, чередуются с комедийными и даже абсурдными, такими как создание аналогового Google членами пресловутого Синдиката. Что ж, наверное, по прошествии 20 лет на эту историю и стоит смотреть немного с сарказмом. В любом случае, несмотря на несколько неуклюжую попытку ITV извиниться перед Ингрэмами и порой чуть утрированную игру героев, это все-таки неплохой сериал, который, в числе прочего, показывает работу телевизионных продюсеров и британской системы правосудия. Если вы любите английские сериалы, настоятельно рекомендуем.