Три месяца бесплатной подписки на YouTube Premium в честь старта сервиса в Украине – это не только отличная возможность на три месяца избавиться от назойливой политической рекламы, особенно актуальная в преддверии выборов, но и шанс познакомиться с новыми сериалами и шоу YouTube Originals, например, такими, как фантастический хоррор Origin с Наталией Тена (Game of Thrones, Harry Potter) и Томом Фелтоном (Harry Potter) в главных ролях.

Origin / «Происхождение» Жанр фантастика, хоррор

Создатель Мика Уоткинс

В ролях Наталия Тена (Лана), Том Фелтон (Логан), Сен Митсуджи (Шун), Нора Арнезедер (Рей), Фрейзер Джеймс (Герни), Филипп Кристофер (Баум), Мэделин Хорчер (Эбигайл), Сиобан Каллен (Кэти), Йоуханнес Хёйкьюр Йоуханнессон (Эрик) и др.

Канал YouTube Premium

Год выпуска 2018

Серий 10

Сайты IMDb

Несколько пассажиров на борту космического колониального корабля Origin приходят в себя после анабиоза. Проблема в том, что они единственные люди на огромном пустом корабле, который должен был доставить на Тею несколько тысяч человек. Пассажирам, людям не знакомым друг с другом и тщательно скрывающим свое прошлое, необходимо выяснить, что произошло на Origin, добраться до точки назначения и просто выжить, ведь никто из них не обладает необходимыми для управления космическим кораблем знаниями, мало того, с самим Origin явно не всё в порядке.

Достаточно стандартная для космического хоррора завязка ведет к не менее банальному продолжению. На корабле оказывается чужой, умеющий проникать внутрь человека и не различимый без вскрытия черепа. Единственный вариант вычислить монстра – лакуны в долговременной памяти носителя, возникающие после внедрения. Но вот незадача, миссия Origin основана на полной анонимности колонистов – это их шанс начать все с чистого листа.

Origin – это микс из классической карпентеровской The Thing (1982), Event Horizon (1997) Пола Андерсона, Pandorum (2009) и сериала Lost (2004-2010). Одним из продюсеров и режиссером первых трех серий стал все тот же Пол Андерсон.

Впрочем, несмотря на перечисленные выше хорроры, смотрится Origin скорее как психологический детектив, чем как фильм ужасов. Да, здесь есть странное инопланетное существо, управляющее людьми, искорёженные, жуткие трупы и заговор корпораций (куда же без этого). Но в целом убийства членов небольшой группы выживших, придумывающих как вычислить чужого, обставлены как в каком-то классическом детективе Агаты Кристи, где преступник убирает всех, способных вывести его на чистую воду. Авторы пытаются сохранить интригу до самого последнего момента, тем более что у людей и чужого одна и та же задача — выжить на терпящем бедствие корабле. Впрочем, старое правило – виноват тот, кого меньше всего подозреваешь, позволяет вычислить убийцу еще за несколько серий до окончания сезона. Финал, тем не менее, все равно переворачивает увиденное с ног на голову, заставляя по-иному относиться к тому, кого вы считали врагом.

Одна из фишек Origin – истории пассажиров, их прошлого на Земле, некоторые из которых похожи на самостоятельные фантастические новеллы. Одна серия – страничка из прошлого одного из выживших, перемежающаяся с текущими событиями на корабле. И если истории убийцы-якудза и врача-генетика достаточно стандартны, то взаимоотношение хакера и AI можно было бы развернуть в отдельный фильм (кстати, очень интересно, что происходит на Земле после отлета Origin, учитывая присутствие на планете AI со снятыми ограничениями?). Трогательной получилась и история девушки-телохранителя, которая допустила непростительную ошибку, а также преступницы, отвергнутой своей семьёй.

Одна из основных претензий, которые можно предъявить Origin – нелогичное поведение пассажиров, которые время от времени просто забывают о чужом на борту, теряют всякую бдительность и ведут себя откровенно по-идиотски. С другой стороны, мы видели, как ведут себя наши соотечественники в намного менее экстремальных ситуациях, так что при подобном стрессе возможно вообще все. Тем более что пассажиры Origin в большинстве своем — сломленные, потерянные люди, неудачники и преступники. Хотя это все равно не отменяет излишнюю истеричность некоторых персонажей.

Есть вопросы и к оснащению колониального корабля. На судне с тысячами пассажиров в анабиозе почему-то лишь один сканер в медотсеке и один считыватель чипов памяти на мостике. Серьезно? А как же двойное и тройное дублирование оборудования в столь долгих миссиях?

Еще одна проблема сериала – стерильность. Origin – чистый, красивый корабль. С широкими ярко освещенными коридорами, большими хорошо обставленными каютами, огромными лифтовыми шахтами, залитый светом и очень аккуратный. К подобным штампам в научной фантастике мы уже привыкли, но порой в кадре буквально не за что зацепиться взглядом, настолько прилизано и гладко все выглядит. Да и с освещением и отражениями авторы явно перебарщивают. С другой стороны, в таких интерьерах привлечь внимание и напугать зрителей можно даже небольшой лужицей воды на полу.

Что до актерского состава, то главный упор в сериале сделан, конечно же, на звезд саги о Мальчике-который-выжил – Наталии Тена (Нимфадора Тонкс в Harry Potter) и Томе Фелтоне (Драко Малфой в Harry Potter), и они действительно хорошо справляются со своей задачей. Плюс очень неплохо играет и Сен Митсуджи, для которого это вообще первая роль, ему тоже уделено изрядно экранного времени. Остальные актеры особо не выделяются, но в целом и не переигрывают, вполне стандартный уровень для сериала. Некоторые странности поведения героев объясняются в их историях, так что подождите соответствующей серии.

Окончание Origin явно намекает на второй сезон, действие которого, очевидно, будет перенесено на планету. Впрочем, YouTube пока что ничего не говорил о продолжении. А жаль, я бы с удовольствием посмотрел на то, что произойдет дальше, особенно с тем, кого несчастные пассажиры колониального корабля пытались поймать все десять серий.

P.S. Настоятельно рекомендую попробовать три месяца бесплатной подписки на YouTube Premium. Один только YouTube без рекламы и YouTube Music того стоят.

4 Редакция ITC.UA Плюсы: Детективный сюжет; элементы хоррора и фильма о выживании в космосе; фантастический антураж; истории выживших; неоднозначное окончание Минусы: Временами совсем нелогичное поведение пассажиров; некоторая стерильность картинки Вывод: Неплохой фантастический хоррор, представляющий собой своеобразный микс The Thing, Event Horizon, Pandorum и Lost

LG рекомендует: