Рецензия на документальный сериал Earth at Night in Color / «Ночная земля в цвете»

Ночной режим фотосъемки современных смартфонов превосходит возможности, доступные двадцать лет назад научным или военным оптическим приборам. Но и подобные узкоспециализированные устройства все это время не стояли на месте, в сочетании с современным ПО и технологиями восстановления изображения они способны творить настоящие чудеса, подобные тем, что показаны в документальном сериале Earth at Night in Color / «Ночная земля в цвете», вышедшем в декабре на Apple TV+.

Earth at Night in Color / «Ночная земля в цвете» Жанр документальный сериал

Создатель Алекс Уильямсон

Ведущий Том Хиддлстон

Канал Apple TV+

Год выпуска 2020

Серий 6

Сайты IMDb

К сожалению, британская компания Offspring Films, занимавшаяся производством сериала Earth at Night in Color, не раскрывает никаких деталей о технике, благодаря которой подобные съемки стали возможны. Известно лишь, что использовалась оптика, применяющаяся обычно для астрономических наблюдений, но даже при этом съемочное время было ограничено лишь несколькими светлыми ночами в месяц – полнолунием. Именно поэтому работа над шестью короткими, по 25 минут, сериями, часть хронометража которых забирают вставки, рассказывающие о самих съемках, заняла целых 30 месяцев, 18 из которых ушло на работу «в поле». Отснятый в видимом и инфракрасном свете материал обрабатывался в компании NULIGHT Studios, специализирующейся на восстановлении фильмов, чтобы добиться натуральных цветов. И результат работы кинематографистов и специалистов по цифровой реставрации действительно впечатляет.

Операторам Offspring Films удалось заснять действительно уникальные кадры, включающие поведение животных, до сих пор не зафиксированное зоологами. Дело в том, что большинство животных Земли ведут преимущественно ночной образ жизни, а техника и технологии Offspring Films и NULIGHT Studios позволяют нам наблюдать за животными, прячущимися в ночной тьме так, как будто на улице просто не очень солнечный день. Проработка деталей и естественность цветов просто поразительные. Как и другие фильмы о дикой природе, Earth at Night in Color стоит смотреть на самом большом из доступных вам экранов и в самом высоком качестве.

Каждый из эпизодов рассказывает о жизни отдельного животного или семьи, причем в каждой из подобных историй присутствует элемент драмы. В первом эпизоде, Lion Grasslands, мы будем следовать за львицей, в течение нескольких суток ищущей своих потерянных во время охоты львят. Второй эпизод, Tarsier Forest, расскажет о невероятно милых, похожих на крошечных пушистых голумов, долгопятов, которые бросают своих малышей, уходя на охоту. Третий эпизод, Jaguar Jungle – история ягуара, раненного в сражении с соперником и не способного охотиться. В четвертом эпизоде, Bear Woodlands, мы проведем летний сезон с молодым бурым медведем. Пятый эпизод, Wild Cities, отличается от остальных, он рассказывает о жизни диких животных в городе и том, как они адаптируются к яркому ночному освещению и соседству людей. В шестом эпизоде, Cheetah Plains, кинематографисты засняли необычное ночное поведение гепардов, которые охотятся, как правило, при свете дня.

Последние 3-5 минут каждого эпизода посвящены тому, как проходили съемки в той или иной локации, или каким-то историям, связанным со съемками. Например, в Wild Cities нам расскажут о проблеме перелетных птиц и стеклянных небоскребов в США, а в Bear Woodlands — о том, как снималось полярное сияние.

Как и для своего предыдущего сериала, Tiny World / «Крошечный мир», в Apple подобрали очень неплохого ведущего. События Earth at Night in Color комментирует актер Том Хиддлстон, чей хорошо поставленный голос позволяет обойтись и вовсе без субтитров. Впрочем, английский текст здесь действительно не очень сложный.

Пожалуй, единственное, что можно причислить к недостаткам Earth at Night in Color – это несколько навязчивая самореклама. В каждом из эпизодов нам 3-4 раза напомнят, что подобные съемки возможны благодаря использованию уникальных светочувствительных камер. К пятой серии этот рефрен начинает вызывать нервный смех.

Интересно, что Apple и Netflix выпускают похожие сериалы о живой природе практически синхронно, при этом съемкой большинства таких шоу занимаются британские компании, сотрудничающие с тем или иным стриминговым гигантом. Так было с Tiny World от Apple TV+ и Tiny Creatures от Netflix. Та же самая история повторяется и с Earth at Night in Color и Night on Earth, вышедшем на Netflix. Что ж, конкуренция между сервисами цифровой дистрибуции контента усиливается, мы же, как зрители, совсем не против такого противостояния.