Рецензия на фильм «Акеларре» / Akelarre

Библиотека Netflix продолжает пополняться европейскими фильмами – среди них испанская драма «Акеларре» (Akelarre), получившая 5 наград кинопремии «Гойя». Это история о допросе ведьм, которые должны признаться в организации шабаша и воспроизвести его ради лидера инквизиции.

«Акеларре» / Akelarre Жанр драма

Режиссер Пабло Агеро

В ролях Амайя Аберастури (Анна), Алекс Брендемюль (судья), Даниэль Фанего (советник), Гарази Уркола (Каталина), Йоне Ласпюр (Майдер), Дэниэл Чаморро (секретарь судьи) и др.

Студии Sorgin Films, Kowalski Films, Lamia Producciones

Год выпуска 2021

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Страна Басков, 1609 год. На севере Испании продолжается погоня за ведьмами, которых вычисляют и ловят благодаря доносам. Руководит этим процессом уважаемый судья, решительно настроенный найти тех, кто раскроет властям секреты шабаша. По его приказу арестовывают очередных подозреваемых – группу молодых девушек из сельской деревни, которые проводили собрания на лесной поляне. Сперва они отрицают все обвинения, а с приближением казни начинают раскрывать подробности сатанинских обрядов.

Довольно часто подобные сюжеты из драматической завязки постепенно превращаются в мрачные хорроры, где солдаты инквизиции вступают в борьбу с потусторонними силами, сталкиваясь с колдовским могуществом. В «Акеларре» все развивается иначе, здесь есть небольшое пространство для сомнений в том, кем на самом деле являются подозреваемые. Однако по мере того, как судья ведет допрос и находит доказательства ведовства, фильм довольно четко дает понять, что одержимы ересью здесь вовсе не заключенные под стражу.

В ленте есть интересная историческая основа, которая указывает на события, происходившие в конкретном регионе. Культура Страны Басков значительно отличалась от того, что было распространено в других частях Испании, и это стало ключевой особенностью сценария.

Баскские народные обычаи основаны на язычестве, поэтому молодые люди, собираясь вместе, не ограничивали себя религиозными рамками (в фильме это можно увидеть в флешбэках, в которых девушки поют песни и курят трубку в лесной чаще). Язык басков тоже был чужд испанцам, поэтому в ленте инквизиторы принимают местный фольклор за дьявольские заклятия, которые в один голос повторяют подозреваемые. Есть еще один любопытный факт: оригинальное название фильма Akelarre переводится на испанский как ведьмин шабаш, а на баскском этим словом называли парнокопытных – козлов.

Процедуру допроса, сопровождаемую пытками, в фильме демонстрируют согласно историческим представлениям о подобных процессах. О связях с нечистой силой полагалось спрашивать в присутствии священника и секретаря, а руководил условным расследованием судья. В картине роль должностного лица исполнил известный испанский актер Алекс Брендемюль – его персонаж помешан на ведьмовских тайнах, поэтому он проводит арест еще до начала следствия. Герой Брендемюля, увлеченный деталями шабаша (в котором он, вероятно, видит свои скрытые желания), так вдохновлен пойманными заключенными, что он фактически подталкивает их на постановку грандиозного театрального действия.

Героини «Акеларре», теряя надежду на оправдание, постепенно превращаются в тех, кем их хотят видеть. Именно здесь постановщики фильма не обращаются к визуальным эффектам, предоставляя актрисам возможность воспроизвести нечто пугающее и завораживающее при освещении простого костра. Их танцы и песни настолько едины, что молодые девушки, обладающие фантазией и внутренней свободой, внушают окружающим страх, побуждая присутствующих вновь поверить в потусторонние силы.

Если расследованием инквизиции руководит судья, напоминающий дьявола, то предводителем ведьм становится одна из заключенных, которая использует талант рассказчика. Сидя в темнице, куда попадают лишь лучи дневного света, она (в исполнении актрисы Амайи Аберастури) развивает историю в направлении запретных, но явно ожидаемых от нее подробностей. Ко всему этому сценаристы добавляют феминистические смыслы, намекая на установленные рамки и непонятую другими внутреннюю свободу (что получается довольно удачно, кроме символического монолога хозяйки таверны).

Так фильм «Акеларре» становится еще одним любопытным взглядом сквозь историю на судебный процесс инквизиции, которая подавляла свободу Страны Басков, отличавшуюся своими традициями.

В ленте нет широты сюжетных линий, поэтому она кратко и довольно быстро освещает один судебный случай, указывая на истинного и единственного еретика. Все ради эффектной сцены в финале, которая поставлена лучше, чем шабаши из хорроров.