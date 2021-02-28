Рецензия на фильм «Берлин Александерплац» / Berlin Alexanderplatz

В большом прокате давно не попадались европейские фильмы, снятые в полной противоположности к стремительно развивающимся голливудским сюжетам. Под конец февраля в кинотеатрах все же появилась альтернатива для тех, кто ищет нестандартное кино – это драма «Берлин Александерплац» (Berlin Alexanderplatz). Картина стала обновленной версией знаменитого немецкого романа, к которому добавили мигрантов, торговлю наркотиками и свободу ночной жизни в современной Германии.

«Берлин Александерплац» / Berlin Alexanderplatz Жанр драма

Режиссер Бурхан Курбани

В ролях Велкет Бунге (Францис), Альбрехт Шух (Рейнхольд), Йелла Хаазе (Мицце), Йоахим Круль (Пумс), Аннабель Манденг (Ева), Нильс Веркоохен (Берта) и др.

Студии Sommerhaus Filmproduktion, Lemming Film, ARTE

Год выпуска 2020 (в Украине 2021)

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Премьера «Берлин Александерплац» прошла в рамках Берлинале, где картина была номинирована на премию «Золотой медведь». Высшую награду фестиваля фильм не выиграл, но внимание к себе привлек – как минимум попыткой создателей переосмыслить знаковое произведение, действие которого происходило в 1920-х, экранизировав его в реальности наших дней.

Итак, основой ленты стала книга «Берлин, Александерплац» немецкого автора Альфреда Деблина. В ней описан путь бывшего заключенного, предпринявшего попытки стать порядочным человеком и вести честную жизнь, которые заканчиваются еще большим погружением в яму порока и беззакония.

Афганско-немецкий режиссер Бурхан Курбани кардинально переписывает завязку, меняя центрального персонажа немца на нелегального мигранта из Западной Африки, который в поисках лучшей жизни бежит из своей страны в Германию. Попадая в Берлин, он, как и герой оригинального романа, становится близок к миру криминала и проституции. Правда, этот мир оказывается более изощренным и жестоким, нежели содержание произведения.

У главного героя Франциса не так много вариантов для старта новой жизни. Он устраивается на работу к строителям, где нелегально трудятся другие темнокожие мигранты. К ним захаживает немец по имени Рейнхольд, который предлагает более оплачиваемый и легкий заработок. Но Францис сопротивляется – он решил стать хорошим человеком, поэтому мужчина не поддается искушениям. Однако после несчастного случая на стройке он оказывается на улице. У Франциса нет знакомых, ему некуда идти, герою остается лишь принять предложение Рейнхольда. Так перед Францисом открывается темная сторона Берлина, где он становится частью системы наркоторговли.

Фильм «Берлин Александерплац» длится три часа, и за это время обстоятельства жизни Франциса меняются несколько раз, забрасывая его в водоворот отчаяния и кратковременного счастья. Вопреки первым представлениям о фильме, «Берлин Александерплац» оказывается не совсем типичной драмой о тяготах выживания на территории чужой земли, призывающей сочувствовать человеку, у которого попросту нет видимых перспектив и гарантий для добропорядочного существования. Конечно, еще в начале картины режиссер Бурхан Курбани затрагивает актуальную тему наркоторговли в Берлине, где драгдилерами довольно часто становятся мигранты из Африки, у которых нет шансов получить легальную работу без официальных документов. Но далее Курбани заходит на территорию совсем иных сюжетных смыслов – режиссер демонстрирует то, как главный герой по своей воле становится жертвой садизма.

Францис сближается с Рейнхольдом – человеком, втирающимся к нему в доверие и проявляющим дружественные жесты, часто переходящие во вспышки непредсказуемых эмоций. Физические и моральные изъяны Рейнхольда вызывают у Франциса желание проявлять заботу, а вот Рейнхольд отвечает ему покровительством, под тенью которого скрывается извращенное удовольствие от чужих мучений. Францис во всем полагается на того, кого он считает своим другом, слепо не замечая откровенную жестокость. В конечном итоге фильм превращается в историю о зависимых отношениях, обреченных на трагедию, которую не в силах предотвратить даже любовь Франциса к женщине, принявшей его уязвимость.

«Берлин Александерплац» не из тех фильмов, которые завлекают зрителя быстрой завязкой. Здесь мы медленно погружаемся в атмосферу свободного и криминального Берлина, где постепенно адаптируется главный герой, окруженный людьми из определенных кругов. Не все они отпетые негодяи и преступники, но почти все представители андеграунда, оживающего в рамках ночной жизни. По версии режиссера Курбани, это мир, в котором секс-работницы становятся ангелами-спасителями, а владельцы ночных клубов проявляют сострадание и благосклонность.

Увы, во всем этом главному герою Францису не удается развиться, он мало проявляет настоящего себя и безвольно тянется к тому, кто с удовольствием ломает его будущее. О внутренней борьбе и желании стать лучше, сбежав от грехов прошлого, зритель узнает не от Франциса, а со слов закадрового голоса. Невидимый рассказчик то и дело говорит о желании героя стать хорошим и о том, что жизни не нравятся его намерения. Такая манера повествования превращает фильм в назойливую притчу, лишенную мудрости, доводя финальные сюжетные повороты до счастливо-неправдоподобного абсурда.

В целом, «Берлин Александерплац» – это переосмысление старого материала на современный лад, которое происходит довольно неоднозначным путем. Фильм разделен на пять глав, к которым добавлен эпилог, и осилить их не так просто. Но, признаться, в какой-то момент они вызывают любопытство и желание дойти до финала.