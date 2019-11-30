Обзоры
Рецензия на фильм «Ціна правди» / Mr. Jones / «Цена правды»

Рецензия на фильм «Ціна правди» / Mr. Jones / «Цена правды»

Рецензия на фильм «Ціна правди» / Mr. Jones / «Цена правды»

Драма «Цена правды» (Mr. Jones) – это история о британском журналисте по имени Гарет Джонс, который посетил Украину в 1933 году. Он один из первых рассказал правду о Голодоморе и сталинских репрессиях, описывая увиденный им ужас в публикациях для Manchester Guardian и New York Evening Post.

«Ціна правди» / Mr. Jones / «Цена правды»

Жанр драма
Режиссер Агнешка Холланд
В ролях Джеймс Нортон (Гарет Джонс), Ванесса Кирби (Ада Брукс), Питер Сарсгаард (Уолтер Дюранти), Кеннет Крэнхэм (Дэвид Ллойд Джордж), Джозеф Моул (Джордж Оруэлл), Селин Джонс (Мэтью) и др.
Компании Film Produkcja, Crab Apple Films, Film.ua, Kinorob
Год выпуска 2019
Сайт IMDb

Картина «Цена правды» стала совместным проектом Украины, Польши и Британии с бюджетом 8,3 миллиона евро (где украинская часть составила около 19%). Постановкой ленты занималась Агнешка Холланд – известный польский режиссер, чьи фильмы «Европа, Европа» (Europa Europa) и «В темноте» (In Darkness) были номинированы на премию «Оскар». Также Холланд снимала несколько эпизодов для сериала «Карточный домик» (House of Cards).

В украинский прокат «Цена правды» попала в конце ноября, после Дня памяти жертв Голодомора. Мировая премьера ленты состоялась намного раньше – она была представлена на Берлинском международном кинофестивале в рамках основной конкурсной программы.

Судя по публикациям, на фестивале западные кинокритики в первую очередь разглядели в фильме байопик, поэтому их замечания к драме касались чересчур очевидных характеристик главных героев. Для нас же «Цена правды» — это не просто экранизация биографии отважно-наивного журналиста. Это масштабный полнометражный фильм, который показывает чудовищную, тщательно скрываемую сущность СССР, породившую Голодомор. Без сомнений, эту часть истории нужно выводить на большие экраны, даже если в ней присутствуют очевидные художественные вставки.

11

Чтобы полностью понимать контекст картины, с подлинной биографией действующих персонажей ознакомиться все же стоит. Уже упомянутый Гарет Джонс – это уроженец Уэльса, свободно владевший несколькими иностранными языками. В 25 лет Джонс устроился на работу советника по вопросам международной политики у бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Ллойда Джорджа (в фильме политик появится в качестве второстепенного героя). В это время, в 1930 году, Гарет совершил свой первый визит в Юзовку (ныне Донецк), где в юности какое-то время жила и работала его мать. Именно она рассказывала ему об Украине.

В 1933 году, став репортером, Гарет Джонс взял интервью у Гитлера. После чего он вновь вернулся на территорию СССР, чтобы описать политическую силу, которая может противостоять нацистской партии. Проявив любопытство и нарушив новые местные порядки, запрещавшие иностранным журналистам посещать Украину, Гарет увидел жуткую картину голода. Он ходил по селам и колхозам, записывая в личный дневник наблюдения об изнеможенных людях. Некоторые из его воспоминаний детально воспроизвели в фильме (как, например, эпизод с апельсином в поезде).

11

Еще один персонаж, о котором стоит знать до просмотра ленты, это Уолтер Дюранти. Он был руководителем московского бюро The New York Times, которого наградили Пулитцеровской премией. Дюранти поддерживал политику Сталина и опровергал информацию о намеренно созданном голоде, якобы освещая реалии СССР изнутри.

Встреча Гарета Джонса и Уолтера Дюранти становится частью завязки фильма, переходящей в напряженное развитие событий. Попав в Москву, Гарет начинает понимать изъяны социалистической системы и замечает тотальную слежку. Там он знакомится с помощницей Дюранти – журналисткой Адой Брукс, знающей правду, о которой не говорят вслух. К слову, ее героини в реальной жизни не существовало: Брукс добавили в сценарий для лирической ноты и своеобразной любовной линии, которая, к счастью, не выходит на первый план.

11

Если уже говорить о вольностях сценария, то есть в нем еще одна особенность. Центральную линию фильма периодически разбавляют сценами с Джорджем Оруэллом, намекая, что расследование Гарета Джонса вдохновило писателя на создание романа «Скотный двор». Это личное видение Андреа Чалупы – американской сценаристки с украинскими корнями (еще до создания фильма она издала книгу, посвященную творчеству Оруэлла).

Как бы там ни было, короткие отступления с Джорджем Оруэллом не сбивают внимание и не отвлекают от основного сюжета. С ними фильм еще больше погружает во мрак всепоглощающего режима, уничтожающего каждого, кто осмелится его оспорить. Сцена за сценой выстраиваются так, что главной темой ленты становится постоянно ощутимое присутствие сталинизма.

11

Ситуацию с голодом создатели «Цены правды» показывают сквозь призму личного опыта персонажа Гарета Джонса, который проводит в украинском селе всего несколько дней (тут художественные обороты берут верх над фактами). Чтобы продемонстрировать все ужасы происходившего, этого вряд ли будет достаточно. Любой документальный снимок 30-х годов произведет намного большее впечатление, нежели сцены из фильма, бегло иллюстрирующие Голодомор. Также общее впечатление от этих моментов портит не самое реалистичное отображение сельской местности и современное здание, мельком затесавшееся в кадр.

Недочеты съемочной команды не влияют на работу актеров, они как раз достойно подхватывают нужные интонации. Это касается исполнителя главной роли британца Джеймса Нортона (известного по сериалам War and Peace, McMafia), а также американца Питера Сарсгаарда (снимался в фильме Jackie) и англичанки Ванессы Кирби (играла в сериале The Crown). Украинские артисты в фильме тоже есть, однако им выделены роли второго плана.

11

Режиссер Агнешка Холланд использует потенциал актеров, но не всегда может довести драму до сильной и животрепещущей вершины. Возможно, в этом ей мешает структура сценария, в котором на освещения реальной картины голода отводят довольно мало времени.

С другой стороны, фильм сполна раскрывает истинную сущность советского режима, а напоминание об этом никогда не будет лишним. К тому же, о таких людях, как Гарет Джонс, осмелившихся сказать правду, действительно стоит снимать кинокартины.

И еще одно – «Цена правды» станет одним из немногих фильмов в большом прокате, который будет доступен для людей с нарушением зрения и слуха. Ленту выпускают с возможностью добавить к ней тифлокомментарии и адаптированные субтитры.

4.5
Редакция ITC.UA
Плюсы: история журналиста с документальной основой; атмосфера гнетущего режима и тотального контроля; актеры
Минусы: важным эпизодам с голодом в селах уделили не так много внимания и времени, как хотелось бы
Вывод: наконец появился современный полнометражный фильм, который показывает историю времен Голодомора. В нем есть художественные недостатки, но они не мешают понять суть стремлений журналиста Гарета Джонса рассказать всему миру о деяниях Сталина.
Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить