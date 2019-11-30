Рецензия на фильм «Ціна правди» / Mr. Jones / «Цена правды»

Драма «Цена правды» (Mr. Jones) – это история о британском журналисте по имени Гарет Джонс, который посетил Украину в 1933 году. Он один из первых рассказал правду о Голодоморе и сталинских репрессиях, описывая увиденный им ужас в публикациях для Manchester Guardian и New York Evening Post.

«Ціна правди» / Mr. Jones / «Цена правды» Жанр драма

Режиссер Агнешка Холланд

В ролях Джеймс Нортон (Гарет Джонс), Ванесса Кирби (Ада Брукс), Питер Сарсгаард (Уолтер Дюранти), Кеннет Крэнхэм (Дэвид Ллойд Джордж), Джозеф Моул (Джордж Оруэлл), Селин Джонс (Мэтью) и др.

Компании Film Produkcja, Crab Apple Films, Film.ua, Kinorob

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Картина «Цена правды» стала совместным проектом Украины, Польши и Британии с бюджетом 8,3 миллиона евро (где украинская часть составила около 19%). Постановкой ленты занималась Агнешка Холланд – известный польский режиссер, чьи фильмы «Европа, Европа» (Europa Europa) и «В темноте» (In Darkness) были номинированы на премию «Оскар». Также Холланд снимала несколько эпизодов для сериала «Карточный домик» (House of Cards).

В украинский прокат «Цена правды» попала в конце ноября, после Дня памяти жертв Голодомора. Мировая премьера ленты состоялась намного раньше – она была представлена на Берлинском международном кинофестивале в рамках основной конкурсной программы.

Судя по публикациям, на фестивале западные кинокритики в первую очередь разглядели в фильме байопик, поэтому их замечания к драме касались чересчур очевидных характеристик главных героев. Для нас же «Цена правды» — это не просто экранизация биографии отважно-наивного журналиста. Это масштабный полнометражный фильм, который показывает чудовищную, тщательно скрываемую сущность СССР, породившую Голодомор. Без сомнений, эту часть истории нужно выводить на большие экраны, даже если в ней присутствуют очевидные художественные вставки.

Чтобы полностью понимать контекст картины, с подлинной биографией действующих персонажей ознакомиться все же стоит. Уже упомянутый Гарет Джонс – это уроженец Уэльса, свободно владевший несколькими иностранными языками. В 25 лет Джонс устроился на работу советника по вопросам международной политики у бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Ллойда Джорджа (в фильме политик появится в качестве второстепенного героя). В это время, в 1930 году, Гарет совершил свой первый визит в Юзовку (ныне Донецк), где в юности какое-то время жила и работала его мать. Именно она рассказывала ему об Украине.

В 1933 году, став репортером, Гарет Джонс взял интервью у Гитлера. После чего он вновь вернулся на территорию СССР, чтобы описать политическую силу, которая может противостоять нацистской партии. Проявив любопытство и нарушив новые местные порядки, запрещавшие иностранным журналистам посещать Украину, Гарет увидел жуткую картину голода. Он ходил по селам и колхозам, записывая в личный дневник наблюдения об изнеможенных людях. Некоторые из его воспоминаний детально воспроизвели в фильме (как, например, эпизод с апельсином в поезде).

Еще один персонаж, о котором стоит знать до просмотра ленты, это Уолтер Дюранти. Он был руководителем московского бюро The New York Times, которого наградили Пулитцеровской премией. Дюранти поддерживал политику Сталина и опровергал информацию о намеренно созданном голоде, якобы освещая реалии СССР изнутри.

Встреча Гарета Джонса и Уолтера Дюранти становится частью завязки фильма, переходящей в напряженное развитие событий. Попав в Москву, Гарет начинает понимать изъяны социалистической системы и замечает тотальную слежку. Там он знакомится с помощницей Дюранти – журналисткой Адой Брукс, знающей правду, о которой не говорят вслух. К слову, ее героини в реальной жизни не существовало: Брукс добавили в сценарий для лирической ноты и своеобразной любовной линии, которая, к счастью, не выходит на первый план.

Если уже говорить о вольностях сценария, то есть в нем еще одна особенность. Центральную линию фильма периодически разбавляют сценами с Джорджем Оруэллом, намекая, что расследование Гарета Джонса вдохновило писателя на создание романа «Скотный двор». Это личное видение Андреа Чалупы – американской сценаристки с украинскими корнями (еще до создания фильма она издала книгу, посвященную творчеству Оруэлла).

Как бы там ни было, короткие отступления с Джорджем Оруэллом не сбивают внимание и не отвлекают от основного сюжета. С ними фильм еще больше погружает во мрак всепоглощающего режима, уничтожающего каждого, кто осмелится его оспорить. Сцена за сценой выстраиваются так, что главной темой ленты становится постоянно ощутимое присутствие сталинизма.

Ситуацию с голодом создатели «Цены правды» показывают сквозь призму личного опыта персонажа Гарета Джонса, который проводит в украинском селе всего несколько дней (тут художественные обороты берут верх над фактами). Чтобы продемонстрировать все ужасы происходившего, этого вряд ли будет достаточно. Любой документальный снимок 30-х годов произведет намного большее впечатление, нежели сцены из фильма, бегло иллюстрирующие Голодомор. Также общее впечатление от этих моментов портит не самое реалистичное отображение сельской местности и современное здание, мельком затесавшееся в кадр.

Недочеты съемочной команды не влияют на работу актеров, они как раз достойно подхватывают нужные интонации. Это касается исполнителя главной роли британца Джеймса Нортона (известного по сериалам War and Peace, McMafia), а также американца Питера Сарсгаарда (снимался в фильме Jackie) и англичанки Ванессы Кирби (играла в сериале The Crown). Украинские артисты в фильме тоже есть, однако им выделены роли второго плана.

Режиссер Агнешка Холланд использует потенциал актеров, но не всегда может довести драму до сильной и животрепещущей вершины. Возможно, в этом ей мешает структура сценария, в котором на освещения реальной картины голода отводят довольно мало времени.

С другой стороны, фильм сполна раскрывает истинную сущность советского режима, а напоминание об этом никогда не будет лишним. К тому же, о таких людях, как Гарет Джонс, осмелившихся сказать правду, действительно стоит снимать кинокартины.

И еще одно – «Цена правды» станет одним из немногих фильмов в большом прокате, который будет доступен для людей с нарушением зрения и слуха. Ленту выпускают с возможностью добавить к ней тифлокомментарии и адаптированные субтитры.