Рецензия на фильм «Дождливый день в Нью-Йорке» / A Rainy Day in New York

«Дождливый день в Нью-Йорке» (A Rainy Day in New York) – еще одна лента Вуди Аллена, где он меланхолично и остроумно передает атмосферу Манхэттена. Главные роли в фильме играют Эль Фэннинг и Тимоти Шаламе. Их персонажи попадают в абсурдные ситуации, создавая вокруг себя кучу проблем.

«Дождливый день в Нью-Йорке» / A Rainy Day in New York Жанр комедия

Режиссер Вуди Аллен

В ролях Тимоти Шаламе (Гэтсби Уэллс), Эль Фэннинг (Эшли Энрайт), Джуд Лоу (Тед Дэвидофф), Диего Луна (Франциско Вега), Лев Шрайбер (Ролан Поллард), Селена Гомес (Шеннон), Келли Рорбах (Терри), Аннали Эшфорд (Лили), Ребекка Холл (Конни), Черри Джонс (миссис Уэллс) и др.

Студии Gravier Productions, Perdido Productions

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Фильм «Дождливый день в Нью-Йорке» мог попасть на большие экраны намного раньше. Однако в 2017-м Вуди Аллену припомнили давние обвинения в сексуальных домогательствах, и компания Amazon Studios отказалась заниматься дистрибьюцией картины. По этой же причине от режиссера отреклись Тимоти Шаламе и Селена Гомес, участвовавшие в съемках комедии. Они демонстративно пожертвовали свои гонорары в поддержку движения Time’s Up.

В какой-то момент выход картины вообще был под большим вопросом, однако в Европе «Дождливый день в Нью-Йорке» все же попал в список премьер 2019 года. Летом его показали в Польше, осенью были запланированы показы в других европейских странах, а также в Южной Америке и Азии. Так Аллен, привыкший выпускать фильмы чуть ли не каждый год, вернулся к зрителям (но только не на экраны кинотеатров США). Правда, теперь его репутация может повлиять на впечатление от фильма. Но если есть желание абстрагироваться от личности режиссера, то при просмотре кино остается таким же, как и раньше: наполненным особой любовью к Манхэттену, джазу и литературным шуткам.

Сюжет фильма показывает студента по имени Гэтсби (Тимоти Шаламе). Он скучающий наследник богатой нью-йоркской семьи, которого тяготит давление матери, жаждущей соответствовать стандартам высшего общества. Его девушка Эшли (Эль Фэннинг) – амбициозная начинающая журналистка из Аризоны. Пара организовывает совместную поездку в Нью-Йорк, где Эшли возьмет короткое интервью у известного режиссера, а после отправится на прогулку с Гэтсби по лучшим местам его любимого города. Их планы рушатся в самом начале дня. Эшли попадает в общество сумасбродных кинематографистов, проходящих через личные кризисы, и теряет из виду режиссера. А Гэтсби бродит под дождем, встречая давнюю знакомую (Селена Гомес), и постепенно меняет свои жизненные взгляды.

Вуди Аллен снимает Нью-Йорк так, будто современные элементы обходят город и его посетителей стороной. Конечно, главные герои вовсю пользуются смартфонами, однако их манеры и стиль жизни ассоциируются с другим поколением. Эшли берет с собой на интервью блокнот вместо диктофона, нетерпеливо делая в нем заметки. Гэтсби же щеголяет в твидовом пиджаке, покупает себе мундштук и играет на фортепиано. Он увлечен внутренними монологами, наполненными ностальгией, бездельем и меланхолией. Никто из молодых людей не заглядывает в социальные сети.

Порой на экране появляются герои из киноиндустрии, которых тонко высмеивает сценарий. Гениального режиссера, сомневающегося в своем таланте, играет Лев Шрайбер. В его коллегу перевоплощается Джуд Лоу, а любимого публикой актера играет Диего Луна. Все трое периодически составляют компанию главной героине, создавая череду абсурдных ситуаций.

Порой кажется, что «Дождливый день в Нью-Йорке» – это красивый фильм о диалогах и случайных встречах, где джазовая музыка ритмично перекрывает паузы. Красивым он становится благодаря блестящей работе оператора Витторио Стораро, которого в свои фильмы приглашали Дарио Ардженто, Бернардо Бертолуччи и Фрэнсис Форд Коппола.

Для совместного фильма Вуди Аллен и Витторио Стораро получили доступ к самым живописным местам Манхэттена и смогли устроить съемки внутри Метрополитен-музея. Оператор брал изящные ракурсы даже у выхода из баров, а любое помещение освещал настольными лампами, напоминающими об уютной атмосфере старых фильмов. Более того, Витторио Стораро сделал особый акцент на дожде, сопровождающем героев в течение всего дня. Не для реалистичности, но для кинематографичности он добавлял к ливню лучи солнечного света, что в конечном итоге запоминается чуть ли не больше всего.

«Дождливый день в Нью-Йорке» – это комедия, в которой все сюжетные линии представлены с особой легкостью и иронией. Юмор, атмосфера и очарование картины понравятся тем, кто признавал другие работы Вуди Аллена. Те же, кто терпеть не мог характерный стиль режиссера, вряд ли смогут досидеть до конца фильма.