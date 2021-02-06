Рецензия на фильм «Мелочи» / The Little Things

«Мелочи» (The Little Things) – это неонуарный триллер, в котором снялись Дензел Вашингтон, Рами Малек и Джаред Лето. Он получил незаслуженно низкие оценки, по всей видимости, не оправдав больших ожиданий от взаимодействия оскароносных актеров. На самом деле, фильм получился довольно хорошим и напряженным, поэтому он заслуживает внимания зрителей, которые ценят криминальные расследования из 90-х.

«Мелочи» / The Little Things Жанр криминальный триллер

Режиссер Джон Ли Хэнкок

В ролях Дензел Вашингтон (Джо Дикон), Рами Малек (детектив Джим Бакстер), Джаред Лето (Альберт), София Васильева (Тина), Терри Кинни (Карл), Майкл Хайатт (Фло), Джейсон Джеймс Рихтер (детектив Уильямс), Крис Бауэр (детектив Сол) и др.

Студии Gran Via, Warner Bros.

Год выпуска 2021

Сайты IMDb

«Мелочи» — один из новых фильмов, которые кинокомпания Warner Bros. выпустила по схеме, адаптированной к условиям пандемии: в США картина вышла на стриминговом сервисе HBO Max, а в других странах, где кинотеатры остаются открытыми, попала в полноценный большой прокат. Честно говоря, большой экран в темном зале – это то, что нужно неонуарному триллеру, который на маленьком экране потеряет половину своей атмосферы.

По направленности сюжета и взаимодействию героев фильм «Мелочи» напоминает короткую и менее гнетущую версию сериала «Настоящий детектив» (True Detective). Здесь все внимание приковано к взаимодействию двух персонажей, расследующих серийные убийства – эти происшествия связаны с событиями из прошлого, вокруг которых осталось много неразгаданных тайн. И, что характерно, детективная линия удерживает напряжение, но не является главным акцентом фильма (личность главного подозреваемого мы узнаем по трейлеру, в котором создатели ленты показали персонажа Джареда Лето).

Сценарий фильма «Мелочи» Джон Ли Хэнкок написал еще в 1990-х, тогда съемками должен был заниматься Стивен Спилберг. Позже режиссерское кресло почти заняли Клинт Иствуд и Дэнни Де Вито, но производство картины не запустилось. Почти тридцать лет спустя Хэнкок вернулся к сценарию, начал переговоры со студией Warner Bros. и пригласил на съемки трех известных актеров, что обеспечило ему быстрый старт проекта, в котором Хэнкок лично занял место режиссера.

Что хорошо, сценарий не адаптировали под современные реалии, поэтому из «Мелочей» получился полицейский триллер с узнаваемо-мрачной атмосферой, характерной для детективов минувших десятилетий (к слову, в интервью изданию Deadline Джон Ли Хэнкок утверждает, что он написал сценарий за несколько лет до выхода культового триллера Seven от Дэвида Финчера). Для сюжета «Мелочей» период событий, происходящий в 90-е, – это важное обстоятельство, поскольку расследование убийств тянется долго, опираясь на интуитивные догадки, а не на кадры с камер видеонаблюдения и никак не на результаты прогрессивных медицинских экспертиз.

События фильма разворачиваются в Лос-Анджелесе, куда по рабочему поручению приезжает Джо (Дензел Вашингтон) – когда-то уважаемый расследователь, а сейчас заместитель окружного шерифа. Он мельком наблюдает за амбициозным детективом Джимом (Рами Малек), которому поручают расследовать серийные убийства девушек. Сперва молодой детектив проявляет надменность и самонадеянность, но довольно быстро подмечает опытный взгляд Джо и приглашает его к совместному поиску убийцы.

Взаимодействие главных персонажей поначалу немного смущает: молодой детектив привлекает к расследованию человека из другого подразделения, сразу выдавая ему все улики и даже приглашая пройти на место преступления, что оказывается вполне допустимо. Правда, в действиях персонажа Рами Малека есть своя логика – он знает, что герой Дензела Вашингтона занимал его должность и руководствуется личным любопытством, подкрепленным желанием найти убийцу.

То, что в сюжете «Мелочей» кажется простым и очевидным, постепенно превращается в любопытную игру на опережение, в которой сложно найти точные ответы, что провоцирует персонажей на необдуманные поступки. Установление личности подозреваемого не проясняет дело, а еще больше запутывает его, заставляя героев переживать личные трансформации. Из этого получается хороший триллер, который неожиданно неплохо удерживает интригу и создает напряженную атмосферу благодаря хорошо улавливаемой музыкальной теме от композитора Томаса Ньюмана (написал саундтрек для фильмов American Beauty, The Green Mile и военной драмы 1917).

Да, картина Джона Ли Хэнкока – это не лучший криминальный триллер в мире, но оценки фильма на сайтах-агрегаторах однозначно занижены. Вероятно, из-за высокой планки ожиданий, возложенной на игру трех оскароносных актеров (которая более чем удачна), и опыта просмотра картины не на большом экране (тот случай, когда стриминговые сервисы не всегда могут заменить ощущение от посещения кинотеатра). Тем не менее, у Хэнкока в сценарии припасен один сюжетный виток, которому уверенно удается оставить фильм в памяти зрителя, а это уже большой плюс.

К тому же, этот криминальный триллер однозначно лучше и качественнее десятка других фильмов, выходивших в последнее время в кино.