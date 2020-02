Рецензия на военную драму 1917

Военную драму 1917, opus magna режиссера Сэма Мендеса (American Beauty (1999), Revolutionary Road (2008), Skyfall (2012), Spectre) стоит смотреть на самом большом доступном в вашем городе экране, в идеале — в IMAX. Это действительно грандиозная в техническом плане картина и одновременно с этим — очень камерная история о Первой мировой войне.

1917 Жанр военная драма

Режиссер Сэм Мендес

В ролях Дин-Чарльз Чэпмен (младший капрал Блэйк), Джордж Маккей (младший капрал Шофилд), Марк Стронг (капитан Смит), Эндрю Скотт (лейтенант Лесли), Ричард Мэдден (лейтенант Блэйк), Клэр Дюбюрк (Лаури), Колин Ферт (генерал Эринмор), Бенедикт Камбербэтч (полковник МакКензи), Дэниэл Мейс (сержант Сандерс), Эдриан Скарборо (майор Хепбёрн), Джейми Паркер (лейтенант Ричардс) и др.

Студии DreamWorks Pictures, Reliance Entertainment, Universal Pictures

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Для англичан Великой войной остается именно Первая мировая война, в прямом смысле слова потрясшая основы британского общества. Война, на которую молодые парни с радостными улыбками на лицах уходили под бравурные марши и крики «Ура!», оказалась жестким ударом по самолюбию, самоуверенности, самосознанию жителей Туманного Альбиона. Практически в каждой британской семье есть кто-то погибший на той войне: прадед, дед, двоюродный дед и т.д. Есть такой родственник и в семье Сэма Мендеса. Как и Питер Джексон в случае с They Shall Not Grow Old, режиссер тоже посвятил свой фильм деду, солдату Первой мировой, который стал прототипом одного из героев картины, младшего капрала Блэйка, парня, который рассказывал смешные истории.

Как несложно догадаться из названия, события 1917 происходят на третий год войны, когда всякие иллюзии о ее скором окончании развеялись и гниющие в окопах солдаты уже сами забыли, за что они воюют. Весной 1917 немцы в спешном порядке отвели свои силы на заранее подготовленные надежные позиции на линии Гинденбурга, превратив все пространство между старыми и новыми окопами в выжженную землю. Героям картины, младшему капралу Блэйку и младшему капралу Шофилду, отдан приказ пересечь старую линию фронта и по ничейной земле добраться до солдат Девонширского полка, в котором, в звании лейтенанта, служит старший брат Блэйка. Девонширцы готовятся к самоубийственной атаке, не подозревая, что их поджидают хорошо подготовленные превосходящие силы противника. Два солдата должны передать приказ об отмене атаки, предотвратив бойню.

Хотя в целом обстановка на фронте и последствия тактического отхода немцев показаны в 1917 достаточно точно, детали и герои этой истории выдуманные. Это скорее некий собирательный образ солдат и событий того периода Первой мировой.

Хотя 1917 – это очень камерный фильм, ведь это действительно история двух солдат, и большую часть времени вы будете видеть в кадре именно двух, а то и одного человека. Тем не менее, рассказана эта история с поистине невероятным размахом. Оператор Роджер Дикинс, по моему мнению, самый выдающийся оператор современности, работавший над такими фильмами как The Goldfinch, Blade Runner 2049, Sicario, True Grit, No Country for Old Men, Skyfall, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, Fargo, в этот раз превзошёл самого себя. Такое впечатление, что весь 1917, с первого до последнего кадра, снят одной камерой и одним дублем, без склеек. Конечно, большая заслуга в этом и монтажера фильма Ли Смит, но переоценить операторскую работу действительно сложно. Фантастическая картинка, достойная самого большого экрана. И хотя авторам не удалось побить сцену на пляже Дюнкерка из Atonement Джо Райта, фрагмент с атакой девонширцев в 1917 подобрался к ней очень и очень близко. Невероятная съемка, идеальная работа художников-постановщиков, художников по костюмам, гримеров, координаторов массовки и т.д.

1917 – это антивоенный манифест Сэма Мендеса, и он не стесняется показывать всю неприглядность, отвратительность, нелепость и несправедливость войны. Герои фильма в буквальном смысле слова идут по трупам, по уши в гное, крови и грязи. Они убивают таких же, как они, мальчишек без злобы и ненависти, в животном желании выжить и выполнить свою миссию. Хотя с точки зрения операторской работы картинка в фильме практически безупречная, смотреть на нее большую часть времени невыносимо тяжело. Это война без прикрас, без вычурных и немного пижонских игр со временем, как в Dunkirk. Порой картинка в 1917 настолько напоминает то, что мы видели в документалке They Shall Not Grow Old, что просто оторопь берет.

Хотя в титрах 1917 вы увидите множество громких фамилий, например, Марк Стронг, Эндрю Скотт, Ричард Мэдден, Колин Ферт и Бенедикт Камбербэтч, все эти именитые актеры задействованы лишь в эпизодических ролях, у некоторых из них буквально минута — нет, это не преуменьшение — экранного времени. Основная тяжесть истории ложится на плечи двух актеров, Дин-Чарльза Чэпмена и Джорджа Маккея, в большей мере последнего. И я уверен, работа с Сэмом Мендесом станет прорывной точкой в карьере обоих актеров. И если Дин-Чарльз Чэпмен, которого вы могли видеть в роли Томмена Баратеона в сериале Game of Thrones, играет очень ответственного, немного испуганного, но все еще сохраняющего юношеский задор и максимализм солдата, то роль Джорджа Маккея (Captain Fantastic, 11.22.63) сложнее и тяжелее. Маккею действительно удалось передать чувства солдата, уже выжженного этой войной дотла, воюющего по инерции, боящегося умереть, но вынужденного лезть в самое пекло. У Джорджа Маккея много сильных сцен в этом фильме, причем зачастую сцен вообще без всяких слов, и он определенно заслуживает за эту роль самой высокой оценки.

Стоит отметить и потрясающий звуковой ряд фильма. Как микширование звуков фронта и боя, так и великолепную музыку Томаса Ньюмана. Надеюсь, композитору, у которого уже 15 (!!!) номинаций на «Оскар», хотя бы в этот раз повезет, и он добавит вожделенный приз к двум своим BAFTA, шести Grammy и шести Emmy Award.

Если говорить о наградах, то 1917 собрал солидный «иконостас». Картина уже получила 44 премии, в числе которых и две Golden Globe Awards – Лучший драматический фильм и Лучший режиссер для Сэма Мендеса. Кроме того, фильм номинирован на 9 (!) BAFTA Award (церемония награждения состоится уже 2 февраля 2020 г.) и 10 (!!!) «Оскаров» (награждение 9 февраля 2020 г.). И, судя по всему, именно 1917 и победит в основных номинациях.

1917 — определенно один из главных фильмов 2020 года (во всем мире он считается фильмом 2019 г., так как вышел в прокат Великобритании 4 декабря 2019 г., а США — 25 декабря 2019 г.). Повторюсь, смотреть его стоит на самом большом экране с самым качественным проектором, которые доступны в вашем городе. Поверьте, оно того стоит.