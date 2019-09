Рецензия на фильм «Мошенницы с Уолл-стрит» / Hustlers

В украинском прокате фильм Hustlers вышел под названием «Мошенницы с Уолл-стрит». Сейчас у него высокий рейтинг на Rotten Tomatoes и комплименты от кинокритиков в адрес игры Дженнифер Лопес (вплоть до заявлений, что ее могут номинировать на «Оскар»). После просмотра фильма восторг вокруг него кажется несколько преувеличенным, хотя бы потому что некоторые кадры из ленты было сложно отличить от штампованных музыкальных клипов.

«Мошенницы с Уолл-стрит» / Hustlers Жанр комедия, криминальная драма

Режиссер Лорин Скафария

В ролях Констанс Ву (Дестини), Дженнифер Лопес (Рамона), Карди Би (Даймонд), Кеке Палмер (Мерседес), Джулия Стайлз (Элизабет), Лили Рейнхарт (Аннабель), Лиззо (Лиз), Мерседес Рул (Мама), Ашер (играет себя) и др.

Компании Annapurna Pictures, Gloria Sanchez Productions, STX Films

Год выпуска 2019

Сайт IMDB

Сценарий фильма основан на статье журналистки Джессики Пресслер, которую в 2015 году опубликовал New York Magazine (сейчас материал можно прочесть на портале the Cut). Пресслер написала любопытный лонгрид о бывших работницах стриптиз-клуба, разработавших целую схему обмана, применимую к состоятельным мужчинам. Действия этих женщин напоминали историю о Робин Гуде, правда, с одной поправкой – они грабили толстосумов, отдавая добытое не народу, а себе. Мошенницы считали себя жертвами финансового кризиса 2008 года и руководствовались убеждением, что представители корпораций заслужили такую расправу.

Фильм знакомит нас с главной героиней по имени Дестини (Констанс Ву). Она устроилась на работу в стрип-бар, чтобы оплачивать счета и обеспечивать свою бабушку. Будучи новичком, Дестини плохо ориентируется, поэтому она находит себе наставницу Рамону (Дженнифер Лопес) – та понимает, как устроена развлекательная сфера, и хорошо распознает слабости клиентов. Став командой, они выходят на большой доход, но Дестини заводит семью и бросает работу. Несколько лет спустя героиня испытывает финансовые проблемы и возвращается в бизнес, который в результате банкротства банков поменялся в худшую сторону. Дестини вновь обращается к Рамоне, и вместе они разрабатывают циничный план «обработки» высокооплачиваемых руководителей с Уолл-стрит.

Интересно, что банковский кризис в США уже пытались показать в картинах «Игра на понижение» (The Big Short), «Уолл-стрит: Деньги не спят» (Wall Street: Money Never Sleeps) и «В компании мужчин» (The Company Men). Естественно, основные события там происходили в стенах корпоративных кабинетов.

На фоне этих лент «Мошенницы с Уолл-стрит» выступают ярким контрастом. Фильм предлагает окунуться совсем в иную атмосферу и, как кажется на первый взгляд, увидеть нью-йоркские клубы с другой стороны. На примере главной героини зрителям показывают закулисье развлекательных заведений, которое может быть не всегда приятным. Тем не менее, на этом создатели фильма долго не концентрируются, предпочитая посвящать большую часть времени красоте и блеску ночной жизни.

Для этого хореографы заготавливают несколько эффектных выходов Дженнифер Лопес – уж кто-кто, а она впечатлить умеет. Сцены с ней и другими актрисами, танцующими в стрип-барах, напоминают клипы современных рэперов (в подтверждение этому в одном эпизоде даже появляется певец Ашер, со знанием дела раскидывающий купюры). Еще одну из второстепенных ролей не случайно играет хип-хоп исполнительница Карди Би – она танцевала в ночных клубах еще до начала ее музыкальной карьеры.

Все это хорошо, но режиссер Лорин Скафария довольно часто сосредотачивается на неоново-гламурной картинке и вовсе забывает о том, что на экране вообще-то фильм, а не видеоряд к клипу. Из-за этого картина полностью теряет реалистичность, но благодаря хронологии рассказа мы время от времени вспоминаем, что кое-что из этого все же происходило в реальной жизни.

Дело в том, что в фильме создатели предусмотрительно используют старый и давно проверенный прием кинематографа. Они показывает беседу главной героини Дестини с журналисткой, поэтому все происходящее является воспоминаниями персонажа. Кстати, общие события и ключевые детали, вошедшие в публикацию New York Magazine, можно четко распознать в фильме – это определенно неплохая работа сценаристов. Правда, оценить ее можно только при большом желании прочесть всю статью.

Хорошо поработали и актрисы, сыгравшие ведущие роли. В персонаже Дестини с трудом узнаешь Констанс Ву, прославившуюся за счет фильма «Безумно богатые азиаты» (Crazy Rich Asians). А Дженнифер Лопес, что вполне ожидаемо, на съемочной площадке чувствует себя более чем уверенно. Проблема остается в том, что настроение фильма не позволяет воспринимать их персонажей всерьез, как бы они ни старались.

Лента «Мошенницы с Уолл-стрит» напичкана сценами с красивой жизнью, которые напоминают наполовину мелодраматичные и наполовину комедийные фильмы из начала 2000-х. В сочетании с атмосферой стрип-клубов это, может, и выглядит феерично, однако такие вставки полностью вытесняют серьезность определенных моментов. И это дает фильму большой минус.