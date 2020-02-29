Рецензия на фильм «Офицер и шпион» / J’accuse

Драма «Офицер и шпион» (J’accuse) – режиссерская работа Романа Полански, получившая награду жюри главного конкурса Венецианского кинофестиваля. Полански экранизировал эпизод из жизни французского полковника, который никогда бы не помог известному заключенному, если бы он случайно не нашел улики, доказывающие невиновность осужденного.

«Офицер и шпион» / J’accuse Жанр историческая драма

Режиссер Роман Полански

В ролях Жан Дюжарден (полковник Мари-Жорж Пикар), Луи Гаррель (капитан Альфред Дрейфус), Эмманюэль Сенье (Полина Монье), Грегори Гадебуа (майор Юбер Анри), Эрик Руф (полковник Сандер), Владимир Йорданов (генерал Мерсье), Винсент Грасс (генерал Бийо), Дидье Сандре (генерал де Буадефр), Эрве Пьер (генерал Гонз), Лоран Стокер (следователь по делу Пикара), Андре Маркон (писатель Эмиль Золя) и др.

Компании Légende Films, R.P. Productions, Gaumont

Год выпуска 2019 (в Украине 2020)

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История, которую Роман Полански превратил в кино, началась с судебного процесса, происходившего во Франции в 1894 году. Офицер еврейского происхождения Альфред Дрейфус был обвинен в государственной измене – его заподозрили в передаче секретных документов представителям Германской империи. Высшие военные чины настаивали на виновности Дрейфуса, игнорируя следственный процесс и руководствуясь личными антисемитскими взглядами. Дрейфуса с позором разжаловали и приговорили к ссылке, которую он отбывал на отдаленном острове.

В 2013 году писатель Роберт Харрис придал этим событиям художественную форму. Он, пользуясь историческими справками, создал роман, в котором подробно описал, что происходило во Франции после ареста Дрейфуса. А Полански, сотрудничавший с писателем уже не первый раз (по мотивам книги Харриса был снят триллер The Ghost Writer с Юэном Макгрегором в главной роли), получил в руки превосходный сценарий.

Подготовка к производству фильма затянулась на несколько лет (не обошлось без проблем, связанных с личностью режиссера, но об этом позже). Когда картина наконец была готова, она попала в основной конкурс Венецианского кинофестиваля (там же Тодд Филлипс впервые показал фильм Joker), где работу Романа Полански отметили Призом Большого жюри – Серебряным Львом.

Фильм действительно заслуживает просмотра. Это качественная историческая экранизация, в которой уделяют внимание каждой детали: будь то расшивка на обмундировании военнослужащего или же обустройство генеральских кабинетов. Достоверность декораций помогает проникнуться атмосферой, царящей во французском обществе, где был найден еврейский шпион. Кстати, гонимый Альфред Дрейфус, которого играет загримированный Луи Гаррель, далеко не центральный персонаж картины.

Практически с первых минут фильма в кадре появляется полковник Пикар, чьи действия станут отправной точкой истории. Мы знакомимся с Пикаром, когда его назначают на руководящую должность в контрразведке. Герой только начинает изучать тонкости извлечения военно-политической информации, но благодаря дисциплинированности и находчивости быстро понимает, что к чему. Получив доступ к личным перепискам, полковник замечает странную деталь, которая ставит под сомнение предательство Дрейфуса и ведет в другом направлении.

Пикара играет известный актер Жан Дюжарден (обладатель премии «Оскар» за роль в фильме The Artist). Он демонстрирует сдержанность своего персонажа, отдающего предпочтение фактам, а не слепому благородству. Его герой становится проводником в любопытный мир французской разведки – там слежка превращается в кропотливое бумажное исследование, где ценность имеют слова, а не выстрелы.

Роман Полански не идет на поводу у современных кинотенденций, поэтому темп работы главного героя довольно неспешен, а нюансы его расследования крайне детализированы. Ко всему этому в фильме появляется немало офицеров (существовавших в реальной жизни), что добавляет картине уйму персонажей. При такой манере съемки фильм все равно удерживает внимание, во многом благодаря отличной работе команды художников-постановщиков – им удается заполнять пространство антикварными мелочами и произведениями искусства.

Ближе к концу режиссер все же ускоряется, и фильм неожиданно теряет несколько важных объяснений, играющих большую роль для финальной точки в сюжете. Оставшуюся часть истории Полански рассказывает впопыхах, вероятно, ориентируясь на то, что во Франции развязка известна практически каждому. Тем не менее, из картины хотелось бы убрать несколько второстепенных сцен, чтобы иметь возможность увидеть кульминацию без пробелов.

Манера подачи финала – это далеко не единственная преграда на пути к восприятию драмы «Офицер и шпион». После премьеры фильма на Венецианском кинофестивале некоторые члены жюри подняли тему о том, стоит ли вообще брать во внимание работу режиссера, который является беглецом от правосудия (Роман Полански покинул территорию США в 1978 году перед тем, как ему вынесли приговор по делу об изнасиловании несовершеннолетней). По тем же причинам возник неприятный скандал вокруг премии «Сезар» – сперва картина Полански получила 12 номинаций, а после руководство французской киноакадемии ушло в отставку в полном составе, отреагировав на протесты активистов против фильма.

Ирония жизни кроется в том, что фильмы режиссера уже не встречают аплодисментами, однако именно Полански все еще способен снимать сильные истории о жертвах антисемитизма. Режиссер поставил «Пианиста», опираясь на свой опыт жизни в гетто, и годы спустя вновь обратился к теме национальной нетерпимости, работая над «Офицером и шпионом». Этот фильм, как и предыдущие картины Полански, войдут в историю кино.