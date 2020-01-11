Рецензия на фильм «Под водой» / Underwater

«Под водой» (Underwater) – научно-фантастический фильм с элементами ужасов, действие которого происходит на дне океана. В нем играет Венсан Кассель, однако роль центрального персонажа доверяют не ему, а актрисе Кристен Стюарт, на долю которой выпадает борьба с неизвестностью.

«Под водой» / Underwater Жанр фантастика, триллер

Режиссер Уильям Юбэнк

В ролях Кристен Стюарт (Нора), Венсан Кассель (капитан), ТиДжей Миллер (Пол), Джессика Хенвик (Эмили), Джон Галлахер мл. (Лиам), Мамуду Ати (Родриго), Ганнер Райт (Ли) и др.

Компании 20th Century Fox Film Corporation, Chernin Entertainment, TSG Entertainment

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

Фильм показывает подводную лабораторию, самая дальняя точка которой расположена на глубине 11 километров. Персонал, работающий там, с трудом различает день и ночь, находясь в заложниках у однообразной обстановки. Монотонность событий прерывают сильные толчки, которые становятся причиной разрушения подводной конструкции. Инженеру-механику Норе удается спастись и найти других членов команды, которым посчастливилось выжить. Для них опасность еще не миновала, и каждая минута может стать последней. Если сотрудники лаборатории останутся на месте, их в скором времени завалит обломками. Если же команда примет решение надеть водолазные скафандры и идти по дну океана, она может столкнуться с тем, что создало разрушающие толчки.

Практически с самого начала фильма становится понятно, что «Под водой» следует клише, которые были взяты из многих научно-фантастических фильмов ужасов. Лента предсказуемо вызывает ассоциации с «Чужим» (Alien), хоть и пытается придерживаться своей подводной линии, постепенно выстраивая посыл о том, что людям не стоит посягать на неисследованные территории.

Если абстрагироваться от постановочных штампов и схожести с другими картинами, «Под водой» все же может вызвать зрительский интерес. В фильме события не стоят на месте, к тому же герои находятся в постоянном напряжении из-за чувства неизвестности. Погруженные на дно океана, они окружены темнотой и чем-то невидимым, что может оказаться не только воплощением их тревоги.

Созданием фильма занимался молодой режиссер Уильям Юбэнк. Он начинал свою карьеру в кино как оператор и художник-постановщик (даже успел поработать над цифровой обработкой изображения в фильме Superman Returns). Несколько лет назад Юбэнк выпустил фантастический инди-триллер «Сигнал» (The Signal), который запоминался странной подачей инопланетных технологий.

В случае с фильмом «Под водой» Уильям Юбэнк не стал уходить в авторское кино, он сделал ставку на более проверенный вариант, который лучше сработает в большом прокате. Режиссер сконцентрировался на пространствах, вызывающих клаустрофобию, а также хорошо обыграл страх перед необъятностью океана и чувством нарастающей паники при необходимости двигаться вперед.

Центральной движущей силой фильма является персонаж Кристен Стюарт, поэтому на долю актрисы выпадают все разнообразия подводных испытаний. Ее героине приходится преодолевать физические препятствия, что очень кстати добавляет фильму экшна, а также держать команду сплоченной. Лучше всего работают сцены, в которых в скафандр к Стюарт помещают камеру, демонстрируя страх и невозможность увидеть то, что находится рядом с ней.

Венсан Кассель играет капитана, решительно настроенного на спасение. Но главенство он все же уступает героине Стюарт, просто потому что не является главным центральным персонажем. По этой же причине Кассель исполняет довольно ровную роль, не демонстрируя и половины своего актерского таланта.

Что касается других членов выжившей команды, то все они отыгрывают четкую роль, следуя своим характерам, понятным с первых совместных сцен. Персонаж актера Джона Галлахера, кажется, существует для того, чтобы разряжать обстановку, а героиня Джессики Хенвик — чтобы ее нагнетать.

Лента длится всего полтора часа, чего порой бывает мало для научной фантастики, но для фильма «Под водой» этого хватает в самый раз. Из-за малого запаса времени события картины крайне насыщены, в ней нет бездействия или долгих пауз.

Судя по всему, создатели решили пожертвовать полноценной предысторией главной героини, отдавая предпочтение динамичным подводным действиям. Чтобы хоть как-то компенсировать отсутствие характеристики персонажа, сценаристы ближе к концу фильма все же дали ей сцену с лирической нотой, правда, в этот момент она уже казалась лишней.

Несмотря на все недостатки фильма, которые сводятся к копированию приемов из научной фантастики, картину посмотреть можно. По крайней мере, во время просмотра появляется интерес к тому, чем закончится эта история.