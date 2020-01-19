Рецензия на фильм «Судить по совести» / Just Mercy

«Судить по совести» (Just Mercy) – это юридическая драма, которая оказывается эмоциональной и важной историей о ценности жизни человека. Главную роль в ней исполняет Майкл Б. Джордан, игравший главного отрицательного персонажа в «Черной Пантере». На этот раз Джордан воплощает положительного героя, ведущего борьбу с совершенно реальным злом.

«Судить по совести» / Just Mercy Жанр драма

Режиссер Дестин Креттон

В ролях Майкл Б. Джордан (Брайан Стивенсон), Бри Ларсон (Ева Энсли), Джейми Фокс (Уолтер Макмиллиан), Тим Блейк Нельсон (Ральф Майерс), О’Ши Джексон мл. (Энтони Рей Хинтон), Дрю Шейд (Линус), Роб Морган (Герберт Ричардсон), Рода Гриффис (судья Памела Бачеб), Стив Култер (судья Берен) и др.

Компании Endeavor Content, MACRO, Netter Productions

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

Фильм показывает начинающего юриста Брайана Стивенсона, который переезжает в штат Алабама. Он берется за дела заключенных, приговоренных к смертной казни, которыми никто не опекается. Стивенсон видит в них не преступников, а жертв коррумпированной и расисткой системы, не заинтересованной разбираться в нюансах произошедшего. Одним из его клиентов становится Уолтер Макмиллиан – темнокожий мужчина, которого обвинили в убийстве девушки. Даже если юрист найдет убедительные доказательства невиновности Макмиллиана, шансы пересмотреть дело в суде крайне малы.

Драма основана на реальных событиях из жизни Стивенсона. В наши дни он известен как социальный активист и директор Инициативы равного правосудия. Фильм же показывает конец 1980-х годов, когда Брайан ощущал дискриминацию не только по отношению к осужденным, но и к себе.

Вполне предсказуемо, что картина с правозащитными нюансами и общественными американскими реалиями привлечет не так много зрителей. Сценарий фильма действительно выделяет много времени на юридические обсуждения, вводя в курс конкретных криминальных дел. Это подается в форме диалога между Брайаном Стивенсоном и его соратницей Евой Энсли. Их роли исполняют Майкл Б. Джордан и Бри Ларсон (оба играли в экранизациях комиксов Marvel), которых крайне приятно видеть в серьезных и приземленных образах.

Сперва интерес к фильму удерживают Джордан и Ларсон, но постепенно сюжет выходит на первый план, демонстрируя глубину самой истории. Шаг за шагом режиссеру Дестину Креттону удается открыть эмоциональные аспекты борьбы за человеческую жизнь. В картине раскрывают чувства тех, кто сражается в суде, а также тех, кто оказался в заключении.

Одни из самых сильных моментов относятся к той части фильма, где показаны переживания человека, готовящегося принять смертную казнь. Никого не оправдывая, «Судить по совести» демонстрирует чистый страх, с которым невозможно совладать и которым так легко манипулировать. В сочетании с долгими крупными планами, вплотную приближающими зрителя к страшному моменту, это производит большое впечатление.

Примечательно, что фильм не сосредотачивается вокруг одного дела Уолтера Макмиллиана. Лента показывает его семью, терзающуюся от неизвестности, а также других заключенных, с которыми главный герой поддерживает связь. Их всех объединяет Алабама, где многие годы назад процветало рабство, так и оставшееся нормой в сознании местных привилегированных жителей. Иронично, что многие из них гордятся музеем, посвященным роману «Убить пересмешника», не проводя никаких параллелей с реальностью, в которой они живут.

Сценарий «Судить по совести» придерживается старомодной подачи сюжета, к счастью, избегая современной тональности, которая здесь была бы совсем некстати. Фильм даже по-своему проповедует, раз за разом подчеркивая необходимость бороться за свободу и жизнь человека.

Все это может показаться скучным, особенно если знать, что картина длится чуть дольше двух часов. Но если честно, «Судить по совести» стоит того, чтобы попытаться вникнуть в юридические нюансы, а затем открыть для себя эмоциональную и сильную историю, лишенную искусственного кинематографического лоска.