Рецензия на фильм «За мечтой» / Teen Spirit

Мировая премьера фильма «За мечтой» (Teen Spirit) состоялась на Международном кинофестивале в Торонто. Там лента привлекла внимание работой Эль Фэннинг, которая, как оказалось, умеет петь.

«За мечтой» / Teen Spirit Жанр мелодрама

Режиссер Макс Мингелла

В ролях Эль Фэннинг (Вайолет), Златко Бурич (Влад), Ребекка Холл (Джулс), Агнешка Гроховская (Марла), Клара Ругаард (Рокси), Милли Брейди (Анастасия), Оливия Грей (Лиза) и др.

Компании Automatik, Aperture Media Partners, Blank Tape

Год выпуска 2018 (в Украине 2019)

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«За мечтой» — это легкий и предсказуемый фильм о стремлении попасть в музыкальную индустрию. Картину продюсировал Фред Бергер («Ла-Ла Ленд»), а сценарием и режиссерской работой занимался Макс Мингелла – актер, сыгравший одну из главных ролей в сериале «Рассказ служанки». Интересно, что в режиссуру он пошел по стопам своего оскароносного отца Энтони Мингеллы («Английский пациент», «Талантливый мистер Рипли», «Холодная гора»).

До признания киноакадемиков самому Максу Мингелле еще далеко, а вот на подростковую аудиторию режиссер-дебютант вполне может рассчитывать. Он берет историю о юном неограненном таланте, которую рассказывали миллион раз, и заново преподносит ее в изящном свете. Обратить внимание на этот фильм помогает американская актриса Эль Фэннинг («Малефисента», «Неоновый демон»), снявшаяся в главной роли.

Фэннинг играет школьницу по имени Вайолет. Она дочь польских иммигрантов, проживающая на британском острове Уайт. Ее угнетает тоска провинциальной жизни, строгая мать и полное отсутствие реализации себя. Вайолет скрашивает однообразную реальность, надевая наушники и погружаясь в мир музыки. Несмотря на врожденную скромность, она видит себя на сцене, поэтому решается принять участие в известном песенном конкурсе Teen Spirit, который ищет таланты по всей Британии. Начав проходить прослушивания, девушка заручается поддержкой бывшего оперного певца, пристрастившегося к алкоголю.

Фильм «За мечтой» написан и снят без надрыва. Его ритм задает не драматический накал эмоций, а песни, которые слушает главная героиня. Это известные треки Grimes, Major Lazer и No Doubt. Знакомство с Вайолет вообще похоже на приятный музыкальный клип – ее обыденная жизнь в сочетании с дрим-попом и электроникой становится красивой даже когда девушка убирает в конюшне.

За этим стоит работа оператора Отема Дюральда, создавшего мягкую эстетику в сочетании с неоновыми лампами (опять Эль Фэннинг снимают в этом освещении). До этого Дюральд делал клипы для известных канадских, английских и американских исполнителей. Набив руку на короткометражных видео, он выдал полнометражную версию музыкальной истории. Благодаря ему фильм, посвященный заезженной теме, можно досмотреть до конца.

Еще одно открытие фильма – это поющая Эль Фэннинг. Актриса сама исполнила песни, с которыми ее персонаж выступал на конкурсе. Не то чтобы Фэннинг шокирует уникальным талантом, но по крайней мере радует тем, что она может еще и петь. Это не последнее дело, когда идет речь о воссоздании песенных шоу.

Вымышленный конкурс талантов Teen Spirit стал собирательным образом подобных проектов (например, в нем легко узнается The X Factor). Он показывает не только прослушивания, работу продюсеров и мандраж за кулисами. В фильме Макс Мингелла пытается намекнуть на то, что происходит с конкурсантами, когда они делают шаг к публичности, и демонстрирует нечестные игры со стороны организаторов. Опять-таки, режиссер делает это без излишнего драматизма, поэтому шоу-бизнес в фильме таки помогает героине раскрыться.

Лента «За мечтой» напичкана десятками клише и очевидными поворотами, которые должны стать толчком к развитию персонажей. Очарование фильма, безусловно, держится на внешности Эль Фэннинг и качестве съемок, но никак не на развитии сюжета. Тем не менее, такие фильмы нужны каждому новому поколению, которое хочет увидеть себя в современных героях, услышать музыку, близкую им. И на полтора часа экранного времени поверить в мечту.