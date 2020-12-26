Рецензия на мультфильм «Душа» / Soul

Кажется, анимационный фильм «Душа» (Soul) – это как раз то, что нужно взрослым и детям под конец года. Сюжет нового мультфильма от студий Pixar Animation Studios и Walt Disney Pictures рассказывает о поиске призвания для каждого человека, но больше всего он учит ценить простые жизненные моменты. В «Душе» звучит много джаза и экзистенциальных шуток, еще там есть воссозданный до мельчайших деталей Нью-Йорк, где можно встретить кота, по-человечески одержимого музыкой.

«Душа» / Soul Жанр мультфильм

Режиссер Пит Доктер

В ролях Джейми Фокс (Джо Гарднер), Тина Фей (душа 22), Анджела Бассетт (Доротея), Филисия Рашад (мама Джо), Давид Диггс (Пол), Грэм Нортон (Мунвайнд) и др.

Студии Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

Релиз мультфильма состоялся 25 декабря, причем в США он вышел сразу на стриминговом сервисе Disney+, обойдя кинотеатры. А в Украине, где сервис пока недоступен, анимацию можно увидеть на больших экранах.

Мультфильм знакомит нас с Джо Гарднером – учителем музыки, который годами мечтает выступать на сцене. Долгое время Джо никак не мог достигнуть своей цели, но благодаря бывшему ученику его приглашают сыграть в джаз-клубе, составив компанию профессиональным исполнителям. Джо остается всего лишь дождаться вечера, надеть свой лучший костюм и сесть за фортепиано. Замечтавшись о предстоящем, герой оступается и падает прямо в трубопроводную канализацию. После несчастного случая Гарднер осознает, что его душа отделилась от тела и попала в другое измерение. Это совершенно не устраивает музыканта, который так и не осуществил свою мечту, поэтому Джо намерен перехитрить местный уклад и вернуться к жизни. Для этого музыкант должен стать наставником для другой строптивой души, которая ни при каких обстоятельствах не желает отправляться на Землю.

Стоит отметить, что музыкальная составляющая мультфильма невероятно хороша и максимально ориентирована на сюжет. Музыкальную тему к «Душе» написали Трент Резнор и Аттикус Росс (оба ранее получили «Оскар» за саундтрек к фильму The Social Network), а джазовые композиции предоставил музыкант Джон Батист.

Довольно интересно, что создатели мультфильма произвели многокамерную съемку и зафиксировали то, как Батист играет на фортепиано, чтобы потом наиболее точно и реалистично передать движения пальцев персонажа Джо Гарднера. Благодаря такому подходу, а также выбранному стилю анимации, выступления выглядят действительно завораживающе.

Кстати, джаз-клуб Half Note Club, в котором мечтает выступить главный герой, — это отсылка к легендарному заведению, работавшему когда-то на Манхэттене. Его и другие здания на улицах Нью-Йорка изобразили с большим количеством мелочей, создав суетную и невероятно уютную картину большого города. Кажется, что деталей здесь намного больше, нежели в других мультфильмах, и у зрителей будет время осмотреться, когда герои начнут осознавать ценность простых повседневных моментов.

Джазовая музыка и тысячи мелочей Нью-Йорка – это радость для взрослой аудитории, детям же, вероятно, понравится дивный мир предсуществования, куда попадает душа главного героя. Там все противоречит земным правилам: персонажи обретают невесомую оболочку, трава переливается пурпурными цветами, воспоминания отображаются подобно голограмме, а надзиратели порядка напоминают светящиеся авангардные картины. Правда, это далеко не самая сильная часть мультфильма и, к счастью, сюжет продвигается намного дальше, возвращая на экран более земные дела.

Словом, если сперва кажется, что новый мультфильм ограничивается забавным изображением тренировочного лагеря для душ и чередой экзистенциальных шуток, дальше будет много приятных открытий. Команде Pixar Animation Studios под руководством Пита Доктера (работал над анимационными фильмами Up и Inside Out) удается создать нестандартную историю о ценности жизни, призвании каждого человека и умении ценить моменты, которые в спешке могут показаться совершенно незначительными.

Создатели мультфильма сохраняют баланс между серьезным и смешным, а пока сюжет только развивается, они добавляют к нему кота. Этот сюрприз основан на приеме, который понравится зрителю любого возраста – есть вещи, которые работают всегда, и здесь это не исключение. Так что в задаче развлечь зрителя Pixar, как всегда, на высоте.