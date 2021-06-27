Рецензія на мультфільм «Віктор_Робот»

Цього року серед кінопрем’єр літа, які можуть зацікавити дітей, є мультфільм «Віктор_Робот». Це український повнометражний анімаційний фільм, в якому є повстання машин, порятунок штучної зірки, дружба людини та маленького механіка. А також чаруючий саундтрек від гурту Dakh Daughters, який точно закріпиться у пам’яті.

«Віктор_Робот» Жанр анімаційний фантастичний фільм

Режисер Анатолій Лавренішин

В ролях Римма Зюбіна, Віктор Жданов, Василь Мазур, Богдан Бенюк, Анатолій Хостікоєв, Марія Аглоткова

Студії «Червоний собака»

Рік виходу 2021

Сайт IMDb

Вперше «Віктора_Робота» показали на Одеському міжнародному кінофестивалі ще минулого року, там мультфільм отримав приз глядацьких симпатій. Зараз же, коли він з’явився у широкому прокаті, анімаційний фільм можуть не помітити через комп’ютерну анімаційну історію «Лука» (Luca) від Pixar, що також йде у кіно. Звичайно ж, українська новинка не зможе змагатися з черговим шедевром відомої студії, однак це не значить, що її слід оминати.

Треба зазначити, що мультфільмів, які були зроблені в незалежній Україні, всього декілька, тож цей напрямок лише починає розвиватися, поки що не маючи попиту та потрібних ресурсів. Втім, ми вже декілька років чуємо про анімаційний фільм «Мавка. Лісова пісня» (його прем’єру перенесли на 2022 рік), та інших цікавих проектів поки немає. Тож «Віктор_Робот» з’являється по-своєму вчасно, презентуючи глядачеві космічну фантастику, на яку зазвичай не чекаєш від українських кінематографістів.

Події мультфільму відбуваються в далекому-далекому майбутньому. Штучна зірка, що має забезпечувати енергією планети навколо себе, гасне. Її треба якомога швидше полагодити, проте винахідник гігантського світила кудись зник. Це не просто геніальний інженер, а ще й дідусь дівчинки Віки, яка у всьому прагне бути як він. Героїні поки що нічого не вдається, до того ж батьки не дозволяють їй втручатися у дорослі справи. Але хіба ж це зупинить дитячу цікавість – звичайно ж ні. Тому не дивно, що Віка потайки вирушає на пошуки діда, випадково опиняючись в компанії маленького робота, якого вона називає Віктор. Він, до речі, виявляється втікачем, на якого полюють роботи-наглядачі.

Власне, перед нами новий світ, де є всього декілька людей та безліч роботів, що раптово вибиваються із загальної системи. Вони скаржаться на поламки, організовують переслідування та планують справжній переворот, вдаючись до підступних дій. Проте Віктор робот не такий – він звичайнісінький механік, який виконує вказівки дівчинки та спілкується з нею за допомогою простих знаків. Віктора зображують настільки зворушливим персонажем, що він майже одразу викликає симпатію. Крихітний робот кліпає очима, мружиться від страху та слухняно демонструє свої інженерні навички, коли перед ним ставлять відповідну задачу. У порівнянні з ним персонаж Віки виявляється трохи нахабним і навіть егоїстичним, мабуть, щоб показати глядачеві, як вона поступово змінюється та починає цінувати дружбу з безкорисливим малюком.

На превеликий жаль, розвиток сюжету доволі швидко зупиняється, історія стає одноманітною. Це можна пояснити цільовою аудиторією, на яку розрахований Віктор_Робот» – за словами творців, вони орієнтувалися на глядача середнього шкільного віку. Та навіть враховуючи таку специфіку, сценарій мультфільму дещо простуватий, особливо це помітно в кульмінації, яка ніби товчеться на одному місці. Так, тут є справжній антагоніст, є пошук зниклого персонажа, а також є переосмислення цінностей після пройдених випробувань. Однак все це подано занадто безхитрісно та прямо, то ж і емоції після перегляду доволі стримані.

Легке розчарування стосується саме сценарію, а от анімація, як не дивно, не викликає роздратування (з часом звикаєш навіть до очей людських персонажей, на яких зроблений особливий акцент). Спочатку візуал «Віктора_Робота» трохи нагадує комп’ютерну гру Machinarium, а головний персонаж своєю поведінкою викликає асоціації з мультфільмом «ВОЛЛ·І» (WALL·E). Та це все перше враження, згодом стає зрозуміло, що творчій команді українського мультфільму вдалося створити свій фантастичний вимір, в якому є багато цікавих деталей (над проектом працювала студія «Червоний собака», виробництво мультфільму тривало понад три роки).

А головна особливість «Віктора_Робота», яка найбільше запам’ятовується, це музичний супровід – завдяки йому мультфільм отримує дивакувато-чаруючу атмосферу (такий саундтрек міг би підійти для повнометражного космічного фільму, в якому все одночасно тривожно та прекрасно). Композитором мультфільму став Антон Байбаков, також створенням мелодій займалися учасниці гурту Dakh Daughters, а до виконання доєднався музикант Антон Слєпаков (до речі, пісня «Пола-ла-ла» із мультфільму відзначена премією «Золота Дзиґа»).

І наостанок слід додати, що головних персонажів озвучують відомі українські артисти, серед яких Римма Зюбіна, Віктор Жданов, Богдан Бенюк та Анатолій Хостікоєв. Тож голоси героїв будуть звучати досить знайомо для дорослої аудиторії.