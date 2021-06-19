Рецензия на мультфильм «Лука» / Luca

Жара на берегу Средиземного моря, рыбацкие лодки с большими сетями, городская площадь с цветными фасадами, кафетерии с мороженым и двое морских жителей, притворяющихся обычными мальчишками. Это новый мультфильм от Pixar под названием «Лука» (Luca), рассказывающий о чудесной детской дружбе, которая началась с летнего приключения в крошечном итальянском городке.

«Лука» / Luca Жанр мультфильм

Режиссер Энрико Казароза

В ролях Джейкоб Трембле (Лука Пагуро), Джек Дилан Грейзер (Альберто Скорфано), Эмма Берман (Джулия), Марко Барричелли (отец Джулии), Майя Рудольф (мать Луки), Джим Гаффиган (отец Луки), Сэнди Мартин (бабушки Луки) и др.

Студии Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures

Год выпуска 2021

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Лука – любознательный мальчик, который днями выполняет поручения матери, тайно мечтая о чем-то большем. В его жизни нет ничего особенного, кроме, пожалуй, одного обстоятельства – герой обитает под водой, где он и другие морские создания мирно сосуществуют. Спокойному однообразию приходит конец, когда Лука встречает Альберто – тот на своем примере показывает, что такие как они, выйдя на сушу, могут превратиться в людей. Действительно, Луку и Альберта не отличишь от обычных ребят, если только на них не попадет вода – тогда герои покрываются чешуей, возвращаясь в привычный облик.

Увлекшись превращением в людей, мальчишки исследуют особенности земного быта и даже мастерят двухколесный транспорт, но вскоре у них появляется большая мечта – они хотят заполучить настоящий скутер, на котором герои смогут путешествовать по всему миру. Чтобы осуществить свое желание, друзьям необходимо проникнуть в приморский город, притворившись обычными детьми. Кажется, что в этом нет ничего сложного, однако почти все местные жители боятся морских чудищ, а кто-то и вовсе расхаживает с гарпуном. Уж лучше героям не попадаться и не выдать себя.

В новом мультфильме Pixar у персонажей нет ни смартфонов, ни других современных атрибутов. Действия происходят примерно в 50-е или 60-е годы в пригороде, поэтому ценными считаются совсем другие вещи. Например, колоды игровых карт и виниловые проигрыватели. А пределом желаний становится Vespa – знаменитый итальянский мотороллер, на котором можно мчаться по извилистым и очень узким улицам, покрытым неровной брусчаткой.

Продумывая такие детали, режиссер Энрико Казароза вспоминал о своей беззаботной юности. Он жил в городе Генуя, поэтому часто бывал у моря. Когда Энрико исполнилось 11-12 лет, у него появился лучший друг, благодаря которому будущий кинематографист становился менее застенчивым ребенком и был готов к приключениям, дарившим чувство свободы. Мультфильм и правда в полной мере передает восторг при встрече с неизведанным, который бывает лишь в детстве. А особенная атмосфера жаркого лета, проведенного на морском берегу, превращает обычные события вроде рыбалки или спортивных соревнований в незабываемые происшествия.

Конечно, ко всему этому Pixar Animation Studios добавляет волшебный контраст цветов, чтобы была заметна разница между сушей и подводным миром. Море здесь переливается разными оттенками, подчеркивая отличия между полупрозрачными волнами, разбивающимися об галечный пляж, и глубокими водами, в которых живет семья Луки.

Больше всего запоминаются тонкости изображения Итальянской Ривьеры. Когда Лука и Альберт набираются храбрости появиться в городе, перед ними открывается центральная площадь с выходом к морю. Там, возле небольшого фонтана, стоят дома с выцветшими желто-оранжевыми фасадами, к которым прикреплены постеры фильмов. Практически на всех домах, под зелеными ставнями, висят бельевые веревки, а у дверей расставлены круглые столы, дожидающиеся посетителей небольших заведений. В кафе продают мороженое в вафельных рожках, которое не раз мелькнет в кадре (еще в мультфильме уделяют особое внимание пасте, провоцируя в зрителях чувство голода). Подобных мелочей очень много, их можно разглядеть даже в те секунды, когда герои спускаются по улице с крутым склоном, мчась мимо чьих-то балконов, обустроенных для созерцания прохожих.

Такое скрупулезное изображение городских деталей напоминает работу аниматоров мультфильма «Душа» (Soul) – они воспроизводили Нью-Йорк со всевозможными нюансами, уделяя внимание буквально каждой вывеске. В последнее время создатели проектов Pixar стремятся к аутентичности, поэтому для мультфильма о приморском городке творческая команда проекта «Лука» отправилась в Италию, чтобы заснять самые обычные, но при этом довольно узнаваемые детали морских портов и крошечных рыбацких поселков. Что сказать, получилось действительно славно.

Чтобы окунуться в атмосферу чудесного города Портороссо, сперва нужно познакомиться с подводным миром, который был родным домом для Луки. Уж как-то получилось, что эти сцены, открывающие мультфильм, кажутся очень простыми и незамысловатыми. Создается впечатление, что на это раз Pixar намеренно делает мультик для аудитории помладше, однако не стоит спешить с выводами – как только Лука и Альберт попадают на сушу, начинаются веселые и смешные приключения. В них фигурирует усатый кот, неординарная девочка Джулия, безрукий рыбак, местный пижон с характером задиры, а также очаровательные бабушки, от которых можно ждать любых сюрпризов.

Главные герои мультфильма жаждут открывать для себя новые возможности, они преодолевают страх быть непохожими на других и пытаются найти то, что увлекает их с головой. Благодаря персонажам мультфильма «Лука» режиссер Энрико Казароза рассуждает о желании узнавать мир, он также показывает наивную и очень ценную детскую дружбу, которая, благодаря богатому воображению, стирает любые границы и препятствия. В этой истории нет грусти взросления, здесь счастливые мгновения застывают в ощущении захватывающей свободы, которую дарит лето.

Даже не верится, что «Лука» – это режиссерский дебют Энрико Казароза, но в том, что он уловил настроение мультфильмов Pixar нет ничего удивительного. Казароза был частью творческой команды, работавшей над мультфильмами «Вверх» (Up) и «Коко» (Coco). А сам он выпустил короткометражный мультфильм «Луна» (La Luna), который был номинирован на премию «Оскар».