Рецензия на сериал «Дом с прислугой» / Servant

Сериал «Дом с прислугой» (Servant) – драматический триллер от Apple TV+, спродюссированный М. Найтом Шьямаланом. Это довольно странная история, происходящая в одном пространстве, которая порадует любителей напряженной атмосферы и тех, кому было интересно посмотреть на Руперта Гринта без привязки к роли Рональда Уизли.

«Дом с прислугой» / Servant Жанр драма, триллер

Создатели М. Найт Шьямалан, Тони Басгэллоп

В ролях Руперт Гринт (Джулиан), Лорен Эмброуз (Дороти), Тоби Кеббелл (Шон), Тони Револори (Тоби), Нелл Тайгер Фри (Лиэнн), Джулиос Белфорд (Джерико), Филипп Джеймс Браннон (Мэтью Роско), Борис Макгивер (дядя Джордж), М. Найт Шьямалан (курьер) и др.

Канал Apple TV+

Год выпуска 2019-2020

Серий 10

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Сериал показывает пару, проживающую в большом двухэтажном доме. Дороти – репортер на местном телевидении, а Шон, будучи шеф-консультантом, создает новые кулинарные рецепты. У них полно работы, поэтому супруги дожидаются приезда няни, которая будет ухаживать за новорожденным малышом. В один дождливый день на пороге появляется скромная девушка Лиэнн, готовая приступить к выполнению этих обязанностей. Лиэнн нисколько не смущает, что вместо настоящего младенца она будет проводить время с куклой, которая помогает Дороти и Шону справиться с утратой ребенка.

Перед нами мрачная и неоднозначная история – это видно с первого эпизода, в котором камера медленно пробирается в дом, где будут происходить основные события сериала. Оператор заглядывает в каждую комнату и в каждый угол, а беспокойная музыка вместо закадрового голоса настойчиво намекает на странность происходящего.

«Дом с прислугой» не пугает резкими выпадами, характерными для хоррор-фильмов. Сериал скорее настораживает, периодически выдерживая паузы и подтверждая догадки о том, что в сюжете дела обстоят намного тревожнее, чем может показаться.

Крупные планы, которыми наполнена первая серия (ее, к слову, ставил Дэниел Сакхайм – один из режиссеров сериала The X-Files), буквально впритык представляют персонажей, заставляя почувствовать, что настоящее знакомство с ними произойдет намного позже.

Интересной деталью является профессия главного героя, которая существенно влияет на атмосферу сериала. Шон в исполнении актера Тоби Кеббелла (играл в фильмах Kong: Skull Island и Warcraft) работает над новыми блюдами, сосредоточенно разделывая сырое мясо и рассуждая о свойствах приготовленной им пищи. Его мастерство, на котором подолгу останавливается камера, – это лишь часть общей картины, которая ведет к воссозданию трагического происшествия из прошлого.

Одним из создателей сериала выступил М. Найт Шьямалан, в фильмографии которого есть не только фантастические ленты «Стекло» (Glass) и «Сплит» (Split), но также триллер «Таинственный лес» (The Village) – эту картину все еще можно поставить в пример удачного обмана зрителей, получивших неожиданный финал.

Переключившись с полнометражных фильмов на многосерийный проект для Apple TV+, Шьямалан все так же увлекается внезапными поворотами сюжета. Но на этот раз он подает историю иначе, манипулируя сменой акцентов и тем, кто на самом деле становится центральным персонажем истории. В каждой из десяти серий «Дом с прислугой» оставляет необъяснимые детали, вызывающие чувство беспокойства. Каждый эпизод длится всего 30 минут, что значительно упрощает просмотр и подстегивает смотреть несколько серий за раз.

Что немаловажно, сериал располагает актерским составом, в котором задействованы Лорен Эмброуз (The X-Files), Нелл Тайгер Фри (Game of Thrones) и Руперт Гринт (Harry Potter). Актеру, к слову, удается избавиться от ассоциаций с Роном Уизли, погрузившись в более гнетущий материал. Также герой Гринта разбавляет некоторые сцены, позволяя себе неуместные шутки и скептицизм.

Стоит сказать, что «Дом с прислугой» вполне удачно справляется со всеми задачами триллера, оставляя интригу практически до самого финала. Сериал снят качественно, поэтому его просмотр дается легко, а недостатки проявляются уже после окончания первого сезона. Так, некоторые сцены, оказывается, не имеют особого смысла – скорее всего, их создали, чтобы подло запутать зрителя. К счастью, это не влияет на раскрытие тайны, но зато оставляет пространство для второго сезона (его съемки уже официально одобрили).