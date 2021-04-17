Рецензия на сериал «Они» / Them

Хоррор-сериалов, которые создают достойный уровень напряжения, не так уж много. Обычно с этим намного лучше справляются полнометражные фильмы, однако новый сериал «Они» (Them) определенно хорош своей пугающей атмосферой и постановкой жутких моментов. Первый сезон, который состоит из десяти серий, показывает историю пригорода, где мистика идет бок о бок с жестоким расизмом, постепенно доводящим героев до безумия.

«Они» / Them Жанр хоррор, драма

Создатели Литтл Марвин, Лина Уэйт

В ролях Дебора Айоринде (Ливия Эмори), Эшли Томас (Генри Эмори), Элисон Пилл (Элизабет Венделл), Шахади Райт Джозеф (Руби), Мелоди Херд (Грейси), Райан Квонтен (Джордж), Лиам Макинтайр (Кларк), Брук Смит (Хелен), Майкл Харни (Отто) и др.

Канал Amazon Prime Video

Год выпуска 2021

Серий 10

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Действия сериала разворачиваются в 1953 году, когда темнокожая семья Эмори переезжает в город Комптон, штат Калифорния. Мать, отец и двое дочерей мечтают обустроиться в новом месте, но жители престижного пригорода настроены враждебно – местные не желают видеть возле себя афроамериканцев. Образцовые домохозяйки, распускающие сплетни, а также их мужья, которые помешаны на превосходстве, – все они пытаются превратить существование Эмори в настоящий кошмар. Соседи преуспевают в своих начинаниях, впрочем, семейство Эмори и так испытывает страх, ощущая зловещее присутствие необъяснимых явлений.

Главные герои заезжают в пригород на машине, всматриваясь в стены пастельных домов, которые выстроились вдоль идеально чистых улиц, украшенных коротко стриженными газонами. В автомобиле звучит легендарная песня «Get Happy» в исполнении Джуди Гарленд. Внезапно задорная джазовая композиция с евангельским призывом постепенно замедляется, превращаясь в жуткий тянущий звук. Эта мелодия, да и вообще все песни в сериале, буквально продолжают сюжет, который постепенно снимает красивую обертку с образа американской идиллии, за которой скрывается довольно неприглядная изнанка.

Что хорошо, еще в начале первой серии шоураннеры помогают понять бэкграунд событий, приводя короткую текстовую справку о массовом переселении из южных штатов (Вторая великая миграция): с 1916 по 1970 многие афроамериканцы меняли место жительства в поисках работы за пределами сельской местности.

Также создатели сериала вплетают в завязку риэлторские договора, согласно которым престижные участки в благоприятных районах запрещалось продавать «лицам негритянской крови». Проигнорировав этот пункт соглашения, темнокожие герои сериала навлекают на себя ряд преследований, что постепенно превращается в череду жестоких и бесчеловечных поступков.

Сериал «Они» интересен тревожным, поначалу совершенно непостижимым напряжением, которое царит в новом доме главных героев. Семейство Эмори переехало не только из-за желания улучшить качество жизни, в прошлом персонажи пережили трагедию, которая отразилась на каждом из них. Трудно понять, что сводит героев с ума, но атмосфера, в которой они находятся, и эпизоды, которые случаются с ними, превращают сериал в настоящий хоррор.

Под конец шоураннеры все же раскроют суть происходящего, пролив свет на сущность потусторонней силы. Если бы не это, сериал в какой-то момент мог бы замкнуться в однообразной войне с соседями, но к седьмой серии сюжет обретает новую волну напряженности – абсолютно все теряют контроль над ситуацией, что заново пробуждает интерес к финалу.

И еще одно – сериал не оборвется на интригующей сцене, история семьи Эмори будет рассказана до самого конца (который поставит понятную, хоть и символическую точку). Второй сезон, производство которого уже заказал сервис Amazon Prime, расскажет историю совсем других персонажей.

Пока неизвестно, какое направление возьмет второй сезон «Они», первый же всецело посвящен тому, как страшно быть темнокожим в 1950-е годы, когда общество лишь хочет казаться цивилизованным и добродетельным. Чем сериал действительно оригинален, так это изображением тревоги – ее сценаристы усиливают с помощью сверхъестественных образов, которые угнетают героев намного больше реального социального давления в пригородной общине (что любопытно, потустороннее может быть отвратительным, но оно тоже отображает действительность).

Кое-где шоураннеры все же промахиваются, изображая бесконечное зло. Конечно, в хоррор-истории все может быть очень утрировано и даже метафорично, но отсутствие хотя бы одного положительного персонажа в новом окружении главных героев – это явный перебор и, честно говоря, большой минус сериала.

С другой стороны, главные герои всегда вызывают сопереживание, а сюжет в полной мере раскрывает их травмы. Ход серий развивается довольно интересно и не всегда линейно, исследуя тему расизма на разных уровнях. И, об этом хочется сказать еще раз, сериал выполняет все функции хоррора, здорово манипулируя зрительским напряжением. Также свою роль играет антураж (стилистика 50-х прекрасна для ужастиков), постановка и монтаж сцен – все это выполнено на качественном уровне.