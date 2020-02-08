Рецензия на сериал Rise of Empires: Ottoman / «Восход Османской империи»

Насколько бы изобретательными ни были сценаристы Game of Thrones, реальность зачастую вычурней самой изощренной выдумки. Взять хотя бы осаду Константинополя османами в 1453 году. Шпионские игры, политические интриги, предательства, интересные тактические и стратегические решения, глубокая озабоченность Европы… Именно об этом событии, определившим историю Ближнего Востока и Европы на ближайшие 400 лет, идет речь в турецком документально-игровом сериале Rise of Empires: Ottoman, вышедшем недавно на Netflix.

Rise of Empires: Ottoman / «Восход Османской империи» Жанр документально-игровой сериал

Создатели Кэлли Макперсон, Эмре Шахин

В ролях Кэм Йигит Ужумоглы (султан Мехмед II), Томмасо Базили (император Константин XI Палеолог), Селим Байрактар (Чандарлы Халил-паша), Биркан Сокуллу (Джованни Джустиниани), Осман Сонант (Лука Нотарас), Толга Текин (султан Мурад II), Ушан Чакир (Заганос-паша), Дамла Сёнмез (Ана), Тансу Бичер (Орбан), Илайда Акдоган (Терма Сфрандзи), Тугрул Тулек (Георгий Сфрандзи), Туба Бюйюкюстюн (Мара Бранкович) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2020

Серий 6

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Наверняка турки могли бы снять Rise of Empires: Ottoman как исключительно игровой сериал. Все основные для понимания предпосылок и течения осады Константинополя события здесь сыграны реальными актерами, и сыграны очень неплохо. Тем не менее, авторы выбрали документально-игровой формат не случайно.

Осада Константинополя 1453 года до сих пор по-разному воспринимается жителями разных стран. Для турок это Завоевание, священный акт осуществления пророчества, записанного в Коране, отправная точка развития Османской империи, событие, которым гордятся. Султан Мехмед II Завоеватель стал сакральной фигурой, как Святой Владимир для ортодоксальных христиан. Для христиан же, в первую очередь для греков, это Падение, трагедия, последствия которой ощущаются и переживаются до сих пор, а Мехмед II – жестокий поработитель, изгнавший христиан из Святого города. На самом деле это не так, султан Мехмед II был на удивление пресвященным и веротерпимым человеком, но, осадок, как говорится, остался. Привлечение же специалистов, как нейтральной, независимой стороны, позволило снизить градус накала и взглянуть на события 567-летней давности с точки зрения исторической перспективы.

Дряхлая Византийская империя, некогда контролировавшая почти все Средиземноморье, отживала свое и уже ничего не контролировала. От величественного когда-то города осталась только тень, население упало с 1 млн. в период рассвета до всего лишь 50 тыс. Это был призрак города с разрушенными домам и пустырями на месте жилых кварталов. Скорее город-символ, чем живая столица государства. И только невероятно мощные оборонительные сооружения, возведенные еще при Юстиниане, вот уже 700 лет хранили Город. Мало того, Константинополь был как заноза в самом сердце Османского государства, разделяя его азиатскую и европейскую части, мешая торговле, политике, военным устремлениям османов. Отживший свое город должен был пасть, уступив место чему-то новому, прогрессивному. И в данном случае прогресс олицетворяло именно Османское государство.

Причем неправильно воспринимать осаду Константинополя как сражение ислама и христианства. На самом деле с обеих сторон участие в осаде принимали представители разных национальностей. Вспомним сербскую кавалерию на стороне осман и шехзаде Орхана Челеби и его солдат-осман на стороне Византии. Те же уникальные осадные пушки, разрушившие в конце концов стены великого города, изготовил христианин, гениальный венгерский инженер Урбан. Кстати, бомбардировка Константинополя — это первое в истории массированное применение артиллерии и первая артподготовка, своеобразная операция «Шок и трепет» XV века. Опять-таки, снабжением турецкой армии занимались… христиане-генуэзцы. Ничего личного, только бизнес. И т.п. Да, а обещанная христианскими властителями Европы помощь так и не пришла в Константинополь, Европа традиционно ограничилась глубокой обеспокоенностью.

Создатели Rise of Empires: Ottoman Кэлли Макперсон и Эмре Шахин серьезно подошли к процессу. Они привлекли популярных в Турции актеров, очень удачно подобрав исполнителей главных ролей, особенно султана Мехмеда II. Юный султан, грезящий подвигами Александра Великого, а Мехмеду II на момент завоевания Константинополя был всего лишь 21 год, чем-то похож… на Робба Старка из Game of Thrones. Впрочем, хороши все актеры. Туба Бюйюкюстюн, исполнительница роли жены султана Мурада II Мары Бранкович, приемной матери Мехмеда II и его советчицы, одна из самых популярных и самых красивых турецких актрис. Селим Байрактар, играющий Чандарлы Халил-пашу, может быть знаком нашим зрителям по сериалу «Великолепный век». Биркан Сокуллу, играющий генуэзского солдата-удачи и героя обороны города Джованни Джустиниани, в прошлом известный турецкий баскетболист и модель.

С размахом подошли и к исторической реставрации сцен осады. Да, порой заметно, что костюмированная массовка здесь не такая уж и большая, а некоторые батальные сцены «расширяют» за счет съемки с нескольких камер под разными углами. Тем не менее, костюмы, декорации, постановка и монтаж сражений — все сделано на очень даже неплохом уровне. Как и редко, но метко используемое CGI, применяемое в первую очередь для того, чтобы показать общие виды Константинополя и проливов.

Стоит похвалить создателей сериала и за историческую нейтральность. Они с одинаковым вниманием и уважением показывают и султана Мехмеда II, командующего осаждающими войсками, и последнего византийского императора Константина XI Палеолога, решившего погибнуть вместе с городом. Военачальников османов и командиров обороны, в первую очередь Джованни Джустиниани, творившего чудеса героизма при столь мизерном гарнизоне. Да, тот же Мехмед II получился у авторов Rise of Empires: Ottoman слишком уж идеальным, прямо-таки святым правителем, но, как я уже говорил, Мехмед II — сакральная для турок фигура, а кроме того, молодой султан действительно был очень хорошо образован, отличался широкими взглядами и уверенностью в себе. Единственное, что задело лично меня — описание решения Мехмеда II перебросить флот в бухту Золотого рога по суше как гениального озарения, тактического решения, не имевшего до сих пор аналогов. Простите, а как тогда быть с греками и египтянами, тягавшими корабли через перешейки еще за 2000 лет до этого? Или русичами, которые поставили корабли на колеса как раз во время осады Константинополя? Мехмед II, как начитанный человек, не мог не знать об этих прецедентах.

Если вы увлекаетесь историей, то вряд ли Rise of Empires: Ottoman откроет вам глаза на события осады 1453 года. Создатели сериала в целом придерживаются фактов. Да, те же шпионские игры византийцев и осман нельзя подтвердить достоверно, но в остальном сериал очень близок к тому, что историки считают сегодня достоверной реконструкцией тех событий. Впрочем, некоторые интересные моменты в сериале все же есть. Лично для меня необычно было активное участие сербской княжны Мары Бранкович в политических интригах на стороне османов, а также то, что Мехмед II дважды восходил на султанский трон, впервые в возрасте 13 лет, после добровольного отречения своего отца.

В целом, Rise of Empires: Ottoman – это мужская версия «Великолепного века» / Muhteşem Yüzyıl. Вместо интриг в гареме – интриги за политической картой. Вместо козней других жен, наложниц и евнухов – перемещение армий и флотов. Плюс комментарии историков, дополняющие сыгранные актерами эпизоды. Как говорилось выше, их можно было бы и выбросить, сериал бы от этого не пострадал, но в таком виде он выглядит более взвешенным и нейтральным.

Авторы Rise of Empires: Ottoman, похоже, планируют продолжить рассказ о правлении и походах Мехмеда II в следующих сезонах, тем более что султан действительно восстановил завоеванный им город и вернул ему былое величие. Я же, честно говоря, с большим удовольствием посмотрел бы продолжение серии Rise of Empires, посвященное другим важным историческим событиям и империям. Благо реальной истории всегда есть чем крыть любые выдумки сценаристов.