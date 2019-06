Рецензия на сериал «Слишком стар, чтобы умереть молодым» / Too Old To Die Young

Сериал «Слишком стар, чтобы умереть молодым» (Too Old To Die Young) сложно назвать сериалом. Он больше напоминает длинный фильм с медленным темпом и немногословными героями. В нем много насилия, неоновых подсветок и неоднозначных персонажей. Too Old To Die Young может оттолкнуть уже на первом эпизоде, но поклонникам творчества Николаса Виндинга Рефна он наверняка понравится.

«Слишком стар, чтобы умереть молодым» / Too Old To Die Young Жанр драма, криминал

Режиссер Николас Виндинг Рефн, Эд Брубейкер

В ролях Майлз Теллер (Мартин), Августо Агилера (Хесус), Уильям Болдуин (Тэо), Нелл Тайгер Фри (Дженни), Кристина Родло (Ярица), Джена Мэлоун (Дианна), Бабс Олусанмокун (Дэмиан) и др.

Канал Amazon Video

Год выпуска 2019

Серий 10

Сайт IMDB

В современном кинематографе неонуар ассоциируется с работами датского режиссера Николаса Виндинга Рефна («Драйв», «Только Бог простит», «Неоновый демон»). Его авторский стиль можно узнать даже по стоп-кадрам: яркие неоны присутствуют на экране так же часто, как и главные герои. Неудивительно, что компания Amazon Studios предложила именно Рефну съемки авторского сериала, предоставив полную свободу в творческом процессе. Вместе с ним сценарий для нового проекта писал Эд Брубейкер – автор, который придумывал сюжеты комиксов для вселенных Marvel и DC.

Николас Виндинг Рефн до сотрудничества с Amazon работал исключительно над полнометражным кино. Судя по тому, как сделан сериал Too Old To Die Young, он не стал подчиняться правилам, распространяющимся на многосерийные проекты. Рефн показал свое специфическое видение интриги, которое совершенно не сопоставимо с другими сериалами (режиссер даже не пытался вызвать желание неотрывно смотреть одну серию за другой). К тому же он по-своему распределил длительность эпизодов, поэтому некоторые из них растягиваются на полтора часа.

Сюжет сериала тоже нельзя назвать стандартным. В нем есть отдельные линии, в суть которых приходится вникать несколько серий. Часть событий происходит в Мексике, где живет семья, владеющая картелем. Основные действия развиваются в Лос-Анджелесе. Там полицейский Мартин (Майлз Теллер) после смерти напарника вынужден сотрудничать с преступниками. Со временем Мартин погружается в безнаказанность, где он находит свое определение справедливости. Из-за события, произошедшего в прошлом, мир картеля и мир полиции начинают неизбежно переплетаться.

Too Old To Die Young напоминает размеренное экзистенциальное путешествие, которое с каждым часом все больше и больше пропитывается кровавым насилием. В сериале оно становится неотъемлемой частью персонажей, наполняя их разной мотивацией. Из-за этого невольно вспоминаются работы Квентина Тарантино. Правда, тут есть одно большое «но»: вряд ли Тарантино побуждает зрителей приуныть от скуки, а вот сериал Николаса Виндинга Рефна может в этом преуспеть.

В Too Old To Die Young режиссер делает акцент на долгих паузах в диалогах. Практически между каждой репликой героев звучит по пять секунд давящей тишины. Другого темпа и не будет, паузы стали фирменным кинофундаментом каждой серии. К счастью, ко второй половине сериала все чаще звучит мрачный электронный саундтрек от композитора Клиффа Мартинеса (это его четвертая совместная работа с Рефном), без него было бы совсем сложно.

Да, сложно – это то слово, которым можно охарактеризовать просмотр сериала Too Old To Die Young. Если сказать по правде, он больше похож на 13-часовый фильм с уникальным видением, которое в таких больших количествах могут оценить только поклонники авторского стиля режиссера. Визуально он великолепен: неоновые освещения есть практически в каждой сцене, а контрастом для них выступают желтые пески мексиканских каменистых пустынь. Камера охватывает большие пространства и одновременно сосредотачивается на деталях одежды, иногда она движется по кругу, не зацикливаясь на положении актеров. Это все хорошо, но восхищение эффектами Too Old To Die Young не может перекрыть общей неспешности сериала, особенно в первых четырех эпизодах.

Кажется, Николас Виндинг Рефн и сам это хорошо понимает. Поэтому он, представляя Too Old To Die на Каннском кинофестивале, хитро показал кинокритикам не завязку сериала, а сразу четвертую и пятую серию. В них характеры героев кое-где приобретают ясность, а общая история закрепляется в сознании вспышками насилия.

Кстати, о героях. В сериале их много, причем ключевые для сюжета фигуры поначалу могут показаться второстепенными. Одного из центральных персонажей играет Майлз Теллер («Одержимость», «Дивергент»). Он часто и бесстрастно смотрит вдаль, не проявляя никаких эмоций. Судя по темпу фильма, это тоже часть задумки Рефна. Как и то, что герой Теллера иногда появляется на фоне американского флага. В этом можно найти символический намек и пророчество о падении общества.

В Too Old To Die Young вообще много смыслов и трактовок. Когда доходишь до финала, понимаешь, что история действительно неординарна. Как и путь, по которому ведут зрителя. Однако не все смогут его пройти. Создается впечатление, что режиссер специально сбивает с толку и отталкивает тех, кто привык смотреть стандартные сериалы. В этом есть некий снобизм, но Николас Виндинг Рефн намеренно сделал артхаусный многосерийный проект, рассчитанный на узкую аудиторию.