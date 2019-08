Рецензия на сериал The Loudest Voice / «Самый громкий голос»

Роджер Айлз – один из самых влиятельных людей Америки конца 1990-х – середины 2010-х гг. Талантливый политический советник, телевизионный продюсер и организатор. Создатель президентов. Основатель и руководитель крупнейшей новостной сети США – Fox News. Человек, который виновен в обесценивании новостей и журналистики и ответственный за наступление эпохи постправды. Наглец, грубиян и обжора. Сексуально озабоченный старикашка, не дававший прохода своим сотрудницам. Один из самых ненавидимых людей Америки. The Loudest Voice – хронология жизни Роджера Айлза с 1995 по 2017 г. Его взлета и падения.

The Loudest Voice / «Самый громкий голос» Жанр политическая драма

Создатель Габриэль Шерман

В ролях Расселл Кроу (Роджер Айлз), Сиенна Миллер (Элизабет Айлз), Сет МакФарлейн (Брайн Льюис), Наоми Уоттс (Гретхен Карлсон), Аннабелль Уоллис (Лори Лун), Саймон МакБерни (Руперт Мэрдок), Алекса Палладино (Джуди Латерза), Джош Стэмберг (Билл Шайн) и др.

Канал Showtime

Год выпуска 2019

Серий 7

Сайты IMDb

Роджер Айлз действительно был очень талантливым менеджером и продюсером от бога. Буквально за полгода он создал и запустил новую новостную сеть, которая очень скоро стала самой популярной кабельной сетью в США, с почти 100 млн. платных подписчиков. Айлз хорошо разбирался в политике, был патриотом и убежденным республиканцем, помогал в избирательных компаниях президентам Ричарду Никсону, Рональду Рейгану, Джорджу Бушу старшему, консультировал Джорджа Буша младшего и Дональда Трампа. Именно Айлз помог Бушу-мл. развязать антииракскую кампанию после событий 11 сентября 2001 г. Вот только каждый раз, продвигая свои убеждения, только свою, самую правильную точку зрения на те или иные события, он подвигал весь мир к краю, искажая факты, манипулируя общественным мнением, уничтожая журналистику. Некоторые эксперты считают, что именно Роджер Айлз и Fox News сыграли критическую роль в наступлении эпохи фейковых новостей, недоверия к государственным институтам и разгулу популизма во всем мире.

Создатели сериала The Loudest Voice попытались показать, как Роджер Айлз из неплохого в принципе человека с собственными, пусть и немного искажёнными принципами, за 20 лет превратился в настоящего параноика и монстра, готового на все, чтобы отстоять свою точку зрения и защитить Америку от опасностей, большинство из которых он выдумал. Как ежедневная маленькая ложь отравляла его, его окружение, его сотрудников, его страну.

В сериале The Loudest Voice всего 7 серий и озаглавлены они датами, к которым привязаны те или иные события. Начинается всё в 1995 году, когда Роджер Айлз и Руперт Мёрдок задумывают Fox News и всего за полгода запускают новостную сеть. Здесь мы видим Айлза творца, Айлза не боящегося никаких трудностей, Айлза победителя. Вторая серия, «2001», рассказывает о событиях 11 сентября 2001 г., о том шоке, который испытала Америка и о первых шагах Айлза на темную сторону силы. Он решает превратить Fox News в пропагандистский канал, прямо поддерживающий военную операцию в Ираке. Третья серия, «2008», посвящена избранию Барака Обамы и войне Fox News против кандидата, а затем президента демократа. «2009» продолжает историю противостояния Айлза и Обамы. «2012» посвящена перевыборам Обамы. Последние две серии «2015» и «2016» освещают в основном поведение Айлза по отношению к сотрудницам, сексуальный скандал, связанный с ним и, в небольшой мере, его помощь Дональду Трампу при подготовке к теледебатам.

В этой истории политика и журналистика переплелись настолько плотно, что для понимания происходящего стоит немного разбираться в принципах работы избирательной системы США и в некоторых азах тележурналистики.

Огромная удача авторов The Loudest Voice – правильный выбор исполнителей. В сериале собралась очень неплохая актерская команда, но, безусловно, талант Расселла Кроу затмевает всех остальных. Как и сам Айлз – он просто самый громкий голос в этой комнате. Трехкратный номинант на «Оскар» (2000, 2001, 2002), получивший высшую кинонаграду за роль в фильме Gladiator, снимается сейчас не так часто, в том числе и из-за своего отвратительного характера, который приводил ко множеству скандалов с его участием и даже к аресту актера. Тем не менее, Расселл Кроу действительно очень сильный актер и роль Роджера Айлза возможно лучшая в его карьере. Жаль, что кинопремии редко дают исполнителям ролей плохих парней.

Вообще же в The Loudest Voice множество хороших актеров. Создатель Family Guy и The Orville Сет Макфарлейн, номинировавшаяся на BAFTA и Golden Globe Сиенна Миллер, обладатель Laurence Olivier Award Саймон Макберни, дважды номинировавшаяся на «Оскар» Наоми Уоттс и др.

Кроме того, стоит отметить и впечатляющую работу гримеров. Мало того, что им удалось создать для Расселла Кроу тяжелый грим, который не мешал ему играть, так они еще и очень аккуратно старили героев Расселла Кроу, Сиенны Миллер и Саймона Макберни от серии к серии. Отличная работа!

The Loudest Voice не самый простой фильм для просмотра. Здесь нет особой динамики, хотя авторы пытаются исправить этот недостаток с помощью нелинейного монтажа, но как политический триллер сериал безусловно хорош, особенно учитывая, что он основан на реальных событиях из совсем недавней истории США. Если вам нравятся такие фильмы как The Post и Spotlight настоятельно рекомендуем к просмотру и The Loudest Voice. Да, он показывает совсем иную сторону журналистской работы, но для понимая текущей ситуации с медиа нужно взглянуть на проблему под разными углами.

The Loudest Voice не единственный фильм о Роджере Айлзе и Fox News, который выйдет в этом году. На 20 декабря 2019 г. запланирована премьера картины Bombshell (название можно перевести как «Красотка» или «Сексбомба», так и как «Сногсшибательная новость») режиссера Джея Роуча, известного по трилогии Austin Powers и комедиям Meet the Parents, Meet the Fockers и The Campaign. Роль Роджера Айлза в фильме сыграет Джон Литгоу (потрясающий Черчилль в сериале The Crown), а Николь Кидман воплотит в жизнь образ Гретхен Карлсон. В картине также снялись Шарлиз Терон, Марго Робби и Малкольм Макдауэлл. Фильм будет посвящен в первую очередь сексуальному скандалу 2016 г.