Рецензия на фильм «Шан-Чи и Легенда десяти колец» / Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

«Шан-Чи и Легенда десяти колец» (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) представляет зрителям первого супергероя азиатского происхождения из кинематографической вселенной Marvel. Непростой путь к осознанию себя и своей силы, который проходит персонаж, отличается от того, что происходило в более ранних картинах из франшизы, хотя связь с другими фильмами здесь все же есть. Но в целом это совершенно новое направление для Marvel, в котором создатели делают акцент на боевых искусствах, воссоздавая элементы жанра уся, а также добавляя в сценарий китайскую мифологию.

«Шан-Чи и Легенда десяти колец» / Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Жанр кинокомикс, экшн

Режиссер Дестин Дэниел Креттон

В ролях Симу Лю (Шан-Чи), Тони Люн (Вэньву), Аквафина (Кэти), Мишель Йео (Цзян Нань), Мэнъэр Чжан (Сялин), Фала Чэнь (Цзян Ли), Бенедикт Вонг (Вонг) и др.

Студии Walt Disney Pictures, Marvel Studios, Fox Studios Australia

Год выпуска 2021

Сайты IMDb

В Marvel Cinematic Universe всегда хватало эпических сражений, так что удивить поклонников франшизы новой порцией экшена становится все сложнее и сложнее, особенно после финальной битвы Мстителей. Поэтому Кевин Файги (продюсер и глава Marvel Studios) выбрал другой путь, обратившись к восточным единоборствам и переосмыслив классику гонконгских боевиков. Так появился сольный фильм о мастере кунг-фу Шан-Чи – персонаже, который впервые появился на страницах комиксов в 1973 году.

Постановкой фильма занимался Дестин Дэниел Креттон – американско-гавайский режиссер (снял юридическую драму Just Mercy). Главного героя сыграл канадский актер китайского происхождения Симу Лю, который в основном снимался в фантастических сериалах и телевизионных ситкомах (в Канаде его знают благодаря многосерийной комедии Kim’s Convenience). Если на ведущую роль предусмотрительно пригласили малоизвестного актера, который наверняка еще прославится в образе супергероя, то второстепенные роли предложили культовым азиатским артистам, давно известным на весь мир. Это Тони Люн (In the Mood for Love; Infernal Affairs; The Grandmaster) и Мишель Йео (Crouching Tiger, Hidden Dragon).

Симу Лю играет парня, называющего себя Шон. Он вместе с лучшей подругой Кэти (ее роль исполняет актриса Аквафина) работает обычным парковщиком в Сан-Франциско. Молодой человек не строит больших планов на будущее и не планирует что-то менять, однако в его жизни происходит большой переворот, когда перед Шоном появляется банда наемников. Сумев дать отпор головорезам, герой понимает, что бандитов направил его родной отец – могучий воин, который обладает магической силой и руководит организацией «Десяти колец».

К слову, поклонники Marvel уже встречали упоминание «Десяти колец» в других фильмах. Впервые организация с логотипом, отображающим ее название, мелькает возле террористов, которые берут Тони Старка в плен (происходит это в Iron Man 2008 года). Позже логотип «Десяти колец» появляется еще раз – уже в третьем сольном фильме о Железном человеке, выпущенном в 2013 году. Тогда лидер организации, выступавший с угрозами президенту США и называвший себя Мандарином, оказался всего лишь нанятым актером. (Пожалуй, именно этот эпизод стоит освежить в памяти перед просмотром нового фильма).

Как обычно, Кевин Файги позаботился о том, чтобы все картины из Marvel Cinematic Universe были связаны между собой. Но если не брать во внимание небольшую подвязку из прошлого, фильм «Шан-Чи и Легенда десяти колец» становится независимой, по-своему свежей и очень красивой историей, открывающей совершенно новый мир.

Поскольку фильм посвящен боевым искусствам, к съемкам приобщили Брэдли Аллана – известного постановщика трюков и участника каскадерской команды Джеки Чана (Аллан скончался летом 2021 года, так и не увидев Шан-Чи на больших экранах). Он создал динамичные боевые сцены, которые получаются невероятно захватывающими в любых локациях – будь то тесный автобус, напичканный испуганными пассажирами и агрессивными наемниками, вершина небоскреба или же магическая деревня, скрывающаяся за бамбуковым лесом.

В отличие от других боевиков, в которых драки довольно часто превращаются в хаос, здесь особое внимание уделяют хореографии движений, поэтому в рукопашных схватках между актером Симу Лю и каскадерами проработана буквально каждая деталь. Персонаж Шан-Чи демонстрирует разные боевые техники, обучаясь новым навыкам и воссоздавая лучшие элементы из старых гонконгских фильмов.

Также лента «Шан-Чи и Легенда десяти колец» делает низкий поклон китайскому жанру уся, в котором фэнтези сочетается с демонстрацией различных единоборств. Вероятно, один из самых запоминающихся моментов фильма – сцена знакомства и поединка среди деревьев, в которой участвует Тони Люн. Это крайне изящная, прекрасная и поэтичная битва, которая раскрывает зарождающееся чувство симпатии намного лучше, чем любые красноречивые признания.

Невозможно не обратить внимание на операторскую работу, которая захватывает великолепие плавных движений, проскальзывая совсем рядом с главными героями, застывшими на короткое мгновение. Здесь стоит упомянуть создателя столь эффектных кадров – это оператор-постановщик Билл Поуп (работал над трилогией The Matrix). Неудивительно, что именно ему удалось показать гармонию в сражении двух противников, а также охватить события помасштабнее, в которых появляется больше компьютерной графики (которая, к слову, напоминает сцены из фэнтезийных магических картин).

Разумеется, Marvel беспокоится о том, чтобы сольник о супергерое был для зрителей не только захватывающим, но и смешным. За это в «Шан-Чи и Легенде десяти колец» отвечает актриса Аквафина, которая всячески разряжает обстановку – скорее всего, ее штуки понравятся не всем, но в целом впечатление от фильма они вряд ли испортят. Что у сценаристов получается лучше всего, так это история антагониста, которая не кажется примитивной или же недоработанной (как это случилось со злодеем в Black Widow). Герой демонстрирует разные чувства и, благодаря актерскому шарму Тони Люна, не становится однозначно отрицательным лиходеем.

Похоже, что у фильма «Шан-Чи и Легенда десяти колец» была довольно скромная промо-кампания (если сравнивать с другими лентами Marvel). Однако это не значит, что сольник о новом супергерое заслуживает меньше внимания. Наоборот, история героя, владеющего кунг-фу, а также сталкивающегося с древней магией и проблемами внутри своей семьи, окажется глотком свежего воздуха во вселенной, где герои перенасытились организованным спасением человечества.

Да, и еще одно. Традиционные сцены после титров на этот раз тоже будут (целых две), как и небольшие сюрпризы для поклонников Marvel Cinematic Universe.