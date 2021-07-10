Рецензия на фильм «Черная Вдова» / Black Widow

Премьеру сольного фильма о Наташе Романофф откладывали и переносили такое количество раз, что появление этого боевика на больших экранах стало казаться карантинной фантастикой. Но даже во время пандемии релизы не могут «лежать на полке» вечно, поэтому с подачи компании Disney фантазия о просмотре супергеройского кино вне стен дома стала явью. В начале июля «Черная Вдова» (Black Widow) наконец попала в мировой прокат, приоткрыв тайны четвертой фазы Marvel Cinematic Universe. Вполне вероятно, что кого-то из новых героев, которых представит этот фильм, стоит ожидать в будущих экранизациях комиксов.

«Черная Вдова» / Black Widow Жанр кино по комиксам

Режиссер Кейт Шортланд

В ролях Скарлетт Йоханссон (Наташа Романофф / Черная вдова), Дэвид Харбор (Алексей Шостаков / Красный Страж), Флоренс Пью (Елена Белова), Рэйчел Вайс (Мелина Востокова), О-Т Фагбенли (Рик Мейсон), Уильям Херт (Таддеус Росс), Рэй Уинстон (Дрейков) и др.

Студии Marvel Studios

Год выпуска 2021

Сайты IMDb

Наташа Романофф в актерском исполнении Скарлетт Йоханссон была неотъемлемой частью команды Мстителей и при этом, увы, у нее никогда не было полноценной сюжетной линии, которая могла полностью раскрыть суть персонажа. Мы мельком видели ее шпионские навыки во время допроса и слышали ноту ностальгии при загадочном упоминании Будапешта, но чаще всего дела обстояли так – Черная вдова бесстрашно бросалась в бой, выполняя слаженную командную работу, а большие лирические отступления доставались другим супергероям.

Тем не менее, создатели кинематографической вселенной Marvel все-таки не упустили шанс и посвятили Романофф полнометражный сольник – чтобы как следует почтить память героя, пожертвовавшего собой (ну и в очередной раз собрать большую кассу, пока Йоханссон окончательно не перешла в другие проекты). Сейчас можно лишь предположить, каким бы получился этот фильм, если бы его съемки запустили на несколько лет раньше – как вариант, зрителям могли продемонстрировать супергеройский шпионский триллер в стиле Джона Ле Карре (по крайней мере, такое направление предлагал Джосс Уидон).

Однако продюсер и глава Marvel Studios Кевин Файги учел изменения в тенденциях кинематографа и решил показать прошлое Черной вдовы совсем в другом свете (можно сразу забыть то, как Йоханссон была представлена в Iron Man 2, здесь такое уже не повторится). Студия создала историю с акцентом на семью, а также на эмоциональные травмы из прошлого, которые дают о себе знать много лет спустя. Постановкой занималась австралийка Кейт Шортланд – режиссер, для которой съемочная площадка ранее никогда не напоминала костюмированную вечеринку (Шортланд снимала драматические ленты о женщинах с ориентиром на психологическое напряжение).

Все это звучит уж очень серьезно, но это же Marvel, поэтому развлечение зрителей все еще на первом месте. Сценарий Black Widow писал Эрик Пирсон, он работал над фильмом «Тор: Рагнарек» (Thor: Ragnarok) – тут все понятно без лишних слов, уж чего-чего, а дефицита шуток в новом сольнике обнаружено не будет. Правда, веселье начнется не сразу, сперва на экране появится важнейшая предыстория из детства Наташи, которая станет основой для понимания главного персонажа.

Стоит сразу обратить внимание на то, что основные события Black Widow разворачиваются в период между фильмами «Первый мститель: Противостояние» (Captain America: Civil War) и «Мстители: Война бесконечности» (Avengers: Infinity War). Сбежав от властей США, Наташа Романофф временно оседает в Норвегии, выбирая для себя уединенное место в горах. Ее тихую жизнь нарушает появление Таскмастера – солдата, скрывающего лицо, который способен полностью копировать движения своего соперника в бою. Внезапное нападение нового врага побуждает Наташу поехать в Венгрию, где она находит сестру Елену (Флоренс Пью). Это далеко не единственная встреча с прошлым, Романофф придется вспомнить о «Красной комнате», которая превратила их, а также десятки других порабощенных девушек, в безжалостных убийц.

Довольно очевидно, что создатели делают большую ставку на Флоренс Пью – ей выделяют внушительное количество ироничных реплик, стреляющих по безупречному образу Наташи (даже в бегах она остается частью прославленной команды Мстителей). Вопреки своему сарказму, именно Елена раскроет самые болезненные моменты из жизни солдат-шпионов, а Черной вдове по праву достанется лидерство в самых эффектных сценах. Их, кстати, снимали с размахом, не полагаясь лишь на CGI. Настоящая бронетехника ездила по Будапешту, участвуя в погоне за Романофф, а самая зрелищная стычка случилась на площадке, имитирующей изолированную тюрьму – в ней для массовки задействовали четыре сотни человек.

Боевые сцены в Black Widow чередуются с моментами неловких семейных собраний – никто из героев толком не знает, как правильно себя вести, поэтому любая инициатива с порывом к объединению превращается в посмешище. Здесь команда сценаристов особо увлекается персонажем Красного Стража (в исполнении Дэвида Харбора), который вовсю разбавляет атмосферу клюквенными шутками. К счастью, создатели не романтизируют советский героизм, а лишь комично обыгрывают болтливость и хвастовство Красного Стража, редко соответствующее реальному положению вещей. Дэвид Харбор, похоже, прекрасно чувствует себя в этой роли, поэтому он может без труда развеселить зрителя.

Все события Black Widow, как положено марвеловскому сольнику, готовят нас к эпичному финальному сражению. Путь к развязке, выбранный создателями, кажется не слишком изобретательным, а местами откровенно неудачным (с использованием сверхтехнологий, которые без объяснений смотрятся крайне нелепо). К тому же на большом экране хочется видеть гораздо больше битв с Таскмастером, но фильм довольно скудно раскрывает его интереснейшую способность дублировать движения противника. Есть в картине и другие спорные (идейно-торжественные моменты), которые влияют на общее впечатление.

Без сомнений, появись фильм о Черной вдове лет на пять раньше, у него было бы другое содержание. Но вообще сольник о Наташе Романофф, несмотря на спорные сюжетные повороты, получился довольно душевным – во многом благодаря удачному взаимодействию Скарлетт Йоханссон с Флоренс Пью, Рэйчел Вайс и Дэвидом Харбором.